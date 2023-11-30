Тур: 5. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Пиньяр Жереми
2:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
21'
1:0
25'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хэй
Лукас
39
Нагало
Адамо
95
Акчичек
Юсуф
10
Тадич
Душан
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
22 Найир УмутНападающий
-
94 Федай ЧагриНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Норшелланн
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (5)
|0.67
|Осман Ибрагим
|2
|0.22
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.22
|Вилладсен Оливер
|2
|0.22
|Расмуссен Кристиан
|2
|0.22
|Тверсков Йеппе
|1
|0.11
|Свенссон Даниэль
|1
|0.11
|Фресе Мартин
|1
|0.11
|Хэй Лукас
|1
|0.11
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.11
|Антман Оливер
|0
|0
|Скьеллеруп Андреас
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|4
|0.36
|Кавечи Ирфан
|4
|0.36
|Тадич Душан
|4 (2)
|0.36
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.27
|Кинг Джошуа
|3
|0.27
|Джеко Эдин
|2 (1)
|0.18
|Зайц Миха
|2
|0.18
|Кент Райан
|1
|0.09
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.09
|Юксек Исмаил
|1
|0.09
|Азиз Сердар
|1
|0.09
|Бекао Родриго
|1
|0.09
|Креспо Мигель
|1
|0.09
|Остерволде Джейден
|1
|0.09
|Фред Сантос
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Нагало Адамо
|1
|1
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Джику Александер
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
0
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фенербахче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
20
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фенербахче
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
20
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
4
20
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
2
10%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
2
50%
4
20%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
30
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
18%
2
7%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
6
35%
2
7%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
3
18%
8
27%
61-75
2
12%
8
27%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0
Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3
Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1
Результаты матчей
Норшелланн
Фенербахче
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
3:1
3 раза 60%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
3
3 раза 60%
5
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
3
4 раза 40%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
23
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
91
44
82
26
73
26
37
26
28
17
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|2.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|4.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|3.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 10
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Норшелланн 2:0 Фенербахче
Исход игры
Норшелланн
10.3% (12)
Ничья
27.6% (32)
Фенербахче
62.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
37.1% (43)
1:1 Ничья
21.6% (25)
0:1 Фенербахче
9.5% (11)
2:1 Норшелланн
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:3 Фенербахче
4.3% (5)
0:2 Фенербахче
4.3% (5)
1:0 Норшелланн
3.4% (4)
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