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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Норшелланн
2:0
Первый тайм: 29'
Фенербахче
0'
17' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
1:0
21' Гол
Хэй Лукас
2:0
25' Гол
Свенссон Даниэль

Ход матча

17'
Диоманде Мохаммед
 
21'
Хэй Лукас
(Тверсков Йеппе)
1:0
25'
Свенссон Даниэль
(Диоманде Мохаммед)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 116
Норшелланн 10.3% (12)
X 27.6% (32)
Фенербахче 62.1% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Норшелланн
Ничья
Фенербахче
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Все Коэффициенты
25
Эрикссон
Карлйохан
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
23
Вилладсен
Оливер
17
Расмуссен
Кристиан
8
Скьеллеруп
Андреас
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
5
Юксек
Исмаил
95
Акчичек
Юсуф
24
Остерволде
Джейден
27
Креспо
Мигель
53
Шиманьски
Себастьян
20
Юндер
Дженгиз
10
Тадич
Душан
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
Норшелланн
4-3-3
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Норшелланн
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (5) 0.67
Осман Ибрагим 2 0.22
Беньямин Нюгрен 2 0.22
Вилладсен Оливер 2 0.22
Расмуссен Кристиан 2 0.22
Тверсков Йеппе 1 0.11
Свенссон Даниэль 1 0.11
Фресе Мартин 1 0.11
Хэй Лукас 1 0.11
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.11
Антман Оливер 0 0
Скьеллеруп Андреас 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 4 0.36
Кавечи Ирфан 4 0.36
Тадич Душан 4 (2) 0.36
Шиманьски Себастьян 3 0.27
Кинг Джошуа 3 0.27
Джеко Эдин 2 (1) 0.18
Зайц Миха 2 0.18
Кент Райан 1 0.09
Кадыоглу Ферди 1 0.09
Юксек Исмаил 1 0.09
Азиз Сердар 1 0.09
Бекао Родриго 1 0.09
Креспо Мигель 1 0.09
Остерволде Джейден 1 0.09
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Нагало Адамо 1 1
Скьеллеруп Андреас 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Фресе Мартин 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Зайц Миха 1 0
Джику Александер 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фенербахче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
20
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фенербахче
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
20

Голы по времени матча

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

4
20
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
2
10%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
2
50%
4
20%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
30
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
18%
2
7%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
6
35%
2
7%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
3
18%
8
27%
61-75
2
12%
8
27%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0
Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3
Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1

Результаты матчей

Норшелланн
Фенербахче

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
3:1
3 раза 60%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
3
3 раза 60%
5
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
3
4 раза 40%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
2
3.5
2
3
2
2
4.5
2
3
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
4
1.5
8
2
2
6
2.5
7
3
2
6
3.5
3
7
2
6
4.5
2
8
1
7
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1:0 5 3 1 1 12 - 5 10
2.
Фенербахче
 0:1 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Лудогорец
 1:0 5 3 0 2 9 - 10 9
4.
Спартак Трнава
 0:1 5 0 1 4 2 - 10 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1:0 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лудогорец
 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Фенербахче
 0:1 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Спартак Трнава
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Фенербахче
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
3.
Лудогорец
 1:0 3 1 0 2 3 - 10 3
4.
Спартак Трнава
 0:1 2 0 1 1 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • 25'
    Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 25'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Норшеланн: 38%, Фенербахче: 62%.
  • 25'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Остерволде Джейден получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      Кент Райан успешно блокирует удар.
    • 21'
      Скьеллеруп Андреас пробил со штрафного прямо в стенку
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Креспо Мигель из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 20'
      Назначен штрафной. Пострадал Кент Райан, его свалил Мохаммед Диоманд.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 40%, Фенербахче: 60%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Фенербахче
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 18'
      Тадич Душан из команды Фенербахче исполняет угловой.
    • 17'
      Судья подбегает и показывает Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отложенную желтую карточку за фол.
    • 17'
      Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 17'
      Акчичек Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 32%, Фенербахче: 68%.
    • 15'
      Ливакович Доминик делает важнейший сейв!
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Расмуссен Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Креспо Мигель
    • 15'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Шиманьски Себастьян
    • 14'
      Удар от ворот произведет Фенербахче
    • 14'
      Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Остерволде Джейден ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Остерволде Джейден из команды Фенербахче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Осайи-Самуэль Брайт наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 11'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Остерволде Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 10'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 10'
      Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 14%, Фенербахче: 86%.
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 9'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 8'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 8'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Фенербахче
    • 8'
      Шанс! Тверсков Йеппе из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 8'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 7'
      Юксек Исмаил успешно блокирует удар.
    • 7'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Фенербахче: 50%.
    • 4'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 4'
      Осайи-Самуэль Брайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 4'
      Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 3'
      Эрикссон Карлйохан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 2'
      Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 1'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 1'
      Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Фенербахче начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Норшелланн 10.3% (12)
    X 27.6% (32)
    Фенербахче 62.1% (72)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Фенербахче
    3.10
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    3.55
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    2.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норшелланн 2:0 Фенербахче

    Исход игры
    Норшелланн
    10.3% (12)
    Ничья
    27.6% (32)
    Фенербахче
    62.1% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    37.1% (43)
    1:1 Ничья
    21.6% (25)
    0:1 Фенербахче
    9.5% (11)
    2:1 Норшелланн
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    1:3 Фенербахче
    4.3% (5)
    0:2 Фенербахче
    4.3% (5)
    1:0 Норшелланн
    3.4% (4)
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    Фенербахче
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