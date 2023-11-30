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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 7323 Главный судья: Пиньяр Жереми
Норшелланн
6:1
Конец матча
Фенербахче
0'
17' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
1:0
21' Гол
Хэй Лукас
2:0
25' Гол
Свенссон Даниэль
2:1
43' Гол
Бачуайи Миши
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3:1
55' Гол
Беньямин Нюгрен
4:1
66' Гол
Расмуссен Кристиан
5:1
75' Гол
Беньямин Нюгрен
6:1
84' Гол
Беньямин Нюгрен
90'+5

Ход матча

17'
Диоманде Мохаммед
 
21'
Хэй Лукас
(Тверсков Йеппе)
1:0
25'
Свенссон Даниэль
(Диоманде Мохаммед)
2:0
43'
2:1
Бачуайи Миши
(Шиманьски Себастьян)
45'
 
46'
Беньямин Нюгрен
Диоманде Мохаммед
 
55'
Беньямин Нюгрен
(Нагало Адамо)
3:1
62'
 
Кавечи Ирфан
Юндер Дженгиз
62'
 
Джеко Эдин
Бачуайи Миши
66'
Расмуссен Кристиан
4:1
74'
 
Кинг Джошуа
Кент Райан
75'
Беньямин Нюгрен
(Нагало Адамо)
5:1
79'
Осман Ибрагим
Скьеллеруп Андреас
 
79'
Хардер Конрад
Расмуссен Кристиан
 
82'
Йенсен-Эббью Йонас
Вилладсен Оливер
 
84'
Беньямин Нюгрен
(Хардер Конрад)
6:1
85'
Сертдемир Зидан
Тверсков Йеппе
 

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 342 Количество передач 505
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 117
Норшелланн 11.1% (13)
X 27.4% (32)
Фенербахче 61.5% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Эрикссон
Карлйохан
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
23
Вилладсен
Оливер
17
Расмуссен
Кристиан
8
Скьеллеруп
Андреас
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
5
Юксек
Исмаил
95
Акчичек
Юсуф
24
Остерволде
Джейден
27
Креспо
Мигель
53
Шиманьски
Себастьян
20
Юндер
Дженгиз
10
Тадич
Душан
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
Норшелланн
4-3-3
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Норшелланн
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (5) 0.67
Беньямин Нюгрен 5 0.56
Расмуссен Кристиан 3 0.33
Осман Ибрагим 2 0.22
Вилладсен Оливер 2 0.22
Тверсков Йеппе 1 0.11
Свенссон Даниэль 1 0.11
Фресе Мартин 1 0.11
Хэй Лукас 1 0.11
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.11
Нагало Адамо 0 0
Антман Оливер 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Скьеллеруп Андреас 0 0
Хардер Конрад 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 5 0.45
Кавечи Ирфан 4 0.36
Тадич Душан 4 (2) 0.36
Шиманьски Себастьян 3 0.27
Кинг Джошуа 3 0.27
Джеко Эдин 2 (1) 0.18
Зайц Миха 2 0.18
Кент Райан 1 0.09
Кадыоглу Ферди 1 0.09
Юксек Исмаил 1 0.09
Азиз Сердар 1 0.09
Бекао Родриго 1 0.09
Креспо Мигель 1 0.09
Остерволде Джейден 1 0.09
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Нагало Адамо 1 1
Скьеллеруп Андреас 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Фресе Мартин 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Зайц Миха 1 0
Джику Александер 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
1
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фенербахче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
20
Норшелланн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Фенербахче
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
21

Голы по времени матча

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
3
16%
4
36%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

4
20
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
2
10%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
2
50%
4
20%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
31
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
13%
2
6%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
6
26%
3
10%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
5
22%
8
26%
61-75
3
13%
8
26%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0
Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3
Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1

Результаты матчей

Норшелланн
Фенербахче

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
3:1
3 раза 60%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%
3
3 раза 60%
5
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
3
2
3.5
2
3
3
2
4.5
2
3
2
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
4
1.5
8
3
3
6
2.5
7
4
3
6
3.5
3
8
3
6
4.5
2
9
2
7
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 5 3 1 1 17 - 6 10
2.
Лудогорец
 5 3 0 2 10 - 11 9
3.
Фенербахче
 5 3 0 2 9 - 11 9
4.
Спартак Трнава
 5 0 1 4 3 - 11 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 2 1 0 14 - 3 7
2.
Лудогорец
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Фенербахче
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Спартак Трнава
 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Фенербахче
 3 1 0 2 3 - 9 3
3.
Лудогорец
 3 1 0 2 4 - 11 3
4.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7323 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 38%, Фенербахче: 62%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Фенербахче
  • 94'
    Шанс! Хардер Конрад из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Остерволде Джейден из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 91'
      Нагало Адамо наказан за толчок Осайи-Самуэль Брайт
    • 91'
      Юксек Исмаил из команды Фенербахче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 37%, Фенербахче: 63%.
    • 90'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 88'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 88'
      Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 87'
      Судья сигнализирует, что Остерволде Джейден из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Йенсен-Эббью Йонас
    • 86'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 86'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
    • 85'
      Тактическая замена. Тверсков Йеппе уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 38%, Фенербахче: 62%.
    • 85'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 84'
      Хардер Конрад сделал результативную передачу.
    • 84'
      Г О О О О О Л - Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Беньямин Нюгрен легко с этим справился!
    • 84'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Хардер Конрад создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 84'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 82'
      Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Йенсен-Эббью Йонас
    • 82'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
    • 82'
      Удар от ворот произведет Фенербахче
    • 82'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 82'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Креспо Мигель из команды Фенербахче заходит слишком далеко, он валит Хардер Конрад.
    • 81'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 37%, Фенербахче: 63%.
    • 79'
      Тактическая замена. Расмуссен Кристиан уходит с поля и его заменяет Хардер Конрад
    • 79'
      Тактическая замена. Скьеллеруп Андреас уходит с поля и его заменяет Осман Ибрагим
    • 79'
      Кинг Джошуа наказан за толчок Хэй Лукас
    • 79'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 79'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 77'
      Ливакович Доминик из команды Фенербахче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 38%, Фенербахче: 62%.
    • 75'
      Нагало Адамо сделал результативную передачу.
    • 75'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
    • 75'
      Нагало Адамо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 75'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 74'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Тактическая замена. Кент Райан уходит с поля и его заменяет Кинг Джошуа
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 73'
      Кавечи Ирфан не смог попасть в створ ударом издали
    • 73'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 72'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 71'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Креспо Мигель пострадал.
    • 71'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 70'
      Ливакович Доминик делает важнейший сейв!
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 38%, Фенербахче: 62%.
    • 70'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 69'
      Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 68'
      Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 66'
      Г О О О О Л - Расмуссен Кристиан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 66'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 66'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 66'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 66'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 65'
      Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 37%, Фенербахче: 63%.
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 64'
      Шанс! Акчичек Юсуф из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
    • 64'
      Кент Райан из команды Фенербахче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Хэй Лукас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Осайи-Самуэль Брайт
    • 64'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 64'
      Нагало Адамо возвращается на поле.
    • 63'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 63'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нагало Адамо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 62'
      Тактическая замена. Бачуайи Миши уходит с поля и его заменяет Джеко Эдин
    • 62'
      Тактическая замена. Юндер Дженгиз уходит с поля и его заменяет Кавечи Ирфан
    • 62'
      Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 61'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 61'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Акчичек Юсуф пострадал.
    • 61'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 60'
      Хэй Лукас пробует нанести удар издали, но Доминик Ливакович держит все под контролем
    • 60'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 37%, Фенербахче: 63%.
    • 59'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 58'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фенербахче.
    • 58'
      Бачуайи Миши из команды Фенербахче в офсайде
    • 57'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 56'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кент Райан
    • 55'
      Нагало Адамо сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
    • 55'
      Нагало Адамо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Хорошую попытку сделал Кент Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 37%, Фенербахче: 63%.
    • 54'
      Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Эрикссон Карлйохан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Нагало Адамо наказан за толчок Шиманьски Себастьян
    • 53'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 53'
      Шиманьски Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
    • 52'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 52'
      Остерволде Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Бачуайи Миши из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Нагало Адамо пострадал.
    • 51'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 50'
      Фенербахче контролирует мяч.
    • 50'
      Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 38%, Фенербахче: 62%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Расмуссен Кристиан пробует нанести удар издали, но Доминик Ливакович держит все под контролем
    • 47'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Ливакович Доминик делает важнейший сейв!
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Фенербахче пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Норшелланн 11.1% (13)
    X 27.4% (32)
    Фенербахче 61.5% (72)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норшелланн 6:1 Фенербахче

    Исход игры
    Норшелланн
    11.1% (13)
    Ничья
    27.4% (32)
    Фенербахче
    61.5% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    36.8% (43)
    1:1 Ничья
    21.4% (25)
    0:1 Фенербахче
    9.4% (11)
    2:1 Норшелланн
    6% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    1:3 Фенербахче
    4.3% (5)
    0:2 Фенербахче
    4.3% (5)
    1:0 Норшелланн
    3.4% (4)
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