Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Норшеланн, есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Фенербахче , будет отменен из-за фола.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фенербахче

45' Г О О О О О Л! Фенербахче забивает!

45' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Кент Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Г О О О О Л - Бачуайи Миши из команды Фенербахче правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

43' Шиманьски Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Шиманьски Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хорошую попытку сделал Юндер Дженгиз . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Кент Райан из команды Фенербахче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Эрикссон Карлйохан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Остерволде Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Норшеланн начинает контратаку

38' Нагало Адамо из команды Норшеланн в офсайде

38' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн подал угловой слева.

37' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Расмуссен Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Норшеланн пытается что-то создать.

36' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Эрикссон Карлйохан взял и забрал мяч на выходе

35' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Эрикссон Карлйохан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Эрикссон Карлйохан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Юксек Исмаил нанес удар головой, но Карлйохан Эрикссон спокойно отбил мяч.

31' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Шиманьски Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Норшеланн

28' Бачуайи Миши из команды Фенербахче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Шиманьски Себастьян из команды Фенербахче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Г О О О О Л - Свенссон Даниэль забивает с правой ноги!

25' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Норшеланн пытается что-то создать.

25' Норшеланн контролирует мяч.

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Остерволде Джейден получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.

25' Остерволде Джейден на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Расмуссен Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Г О О О О О Л - Хэй Лукас из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Хэй Лукас легко с этим справился!

21' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн подал угловой справа.

21' Скьеллеруп Андреас пробил со штрафного прямо в стенку

20' Назначен штрафной. Пострадал Кент Райан , его свалил Мохаммед Диоманд.

20' Удар от ворот произведет Фенербахче

19' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Удар от ворот произведет Норшеланн

17' Судья подбегает и показывает Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отложенную желтую карточку за фол.

17' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Акчичек Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Хорошую попытку сделал Расмуссен Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Норшеланн пытается что-то создать.

14' Удар от ворот произведет Фенербахче

14' Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали

14' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Норшеланн пытается что-то создать.

13' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Норшеланн контролирует мяч.

12' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Норшеланн пытается что-то создать.

12' Норшеланн контролирует мяч.

11' Остерволде Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Норшеланн пытается что-то создать.

10' Удар от ворот произведет Норшеланн

10' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Норшеланн контролирует мяч.

8' Удар от ворот произведет Фенербахче

8' Шанс! Тверсков Йеппе из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

8' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн подал угловой слева.

7' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде

6' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Осайи-Самуэль Брайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эрикссон Карлйохан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фенербахче начинает с центра поля