Тур: 5. Стадион: Артемио Франки.
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
20'
28'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Фиорентина
Генк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раньери Лука
|2
|0.29
|Гонсалес Николас
|2 (1)
|0.29
|Иконе Жонатан
|2
|0.29
|Бельтран Лукас
|2
|0.29
|Соттиль Риккардо
|1
|0.14
|Мартинес Лукас II
|1
|0.14
|Лопес Максим
|1
|0.14
|Барак Антонин
|1
|0.14
|Нзола М'Бала
|1 (1)
|0.14
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|2
|0.29
|Маккензи Марк
|1
|0.14
|Пейнтсил Джозеф
|1 (1)
|0.14
|Зекири Анди
|1
|0.14
|Хейнен Бриан
|1
|0.14
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.14
|Галарса Матиас
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|1
|Фадера Алию
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Kevin van Dessel
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
4
31%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1
Генк
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2
ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1
Результаты матчей
Фиорентина
Генк
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
15
15
15
15
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 4
|9
|2.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|3.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|4.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|8 - 2
|5
|2.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Генк
Исход игры
Фиорентина
89.7% (104)
Ничья
9.5% (11)
Генк
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44.8% (52)
2:0 Фиорентина
24.1% (28)
1:0 Фиорентина
9.5% (11)
1:1 Ничья
8.6% (10)
3:1 Фиорентина
4.3% (5)
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