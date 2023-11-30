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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 30'
Генк
0'
20' Желтая карточка
Фадера Алию
28' Желтая карточка
Мартинес Лукас

Ход матча

20'
 
Фадера Алию
28'
Мартинес Лукас
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 116
Фиорентина 89.7% (104)
X 9.5% (11)
Генк 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Генк
1.55
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
53
Кристенсен
Оливер
65
Паризи
Фабьяно
28
Мартинес
Лукас
II
26
Мина
Йерри
3
Бираги
Кристиано
72
Барак
Антонин
8
Лопес
Максим
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
99
Куаме
Кристиан
10
Гонсалес
Николас
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
25
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
99
Арокодаре
Толуваласе
7
Фадера
Алию
Фиорентина
4-3-3
Генк
4-4-2

История личных встреч

Фиорентина
Генк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 2 0.29
Гонсалес Николас 2 (1) 0.29
Иконе Жонатан 2 0.29
Бельтран Лукас 2 0.29
Соттиль Риккардо 1 0.14
Мартинес Лукас II 1 0.14
Лопес Максим 1 0.14
Барак Антонин 1 0.14
Нзола М'Бала 1 (1) 0.14
Бираги Кристиано 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 2 0.29
Маккензи Марк 1 0.14
Пейнтсил Джозеф 1 (1) 0.14
Зекири Анди 1 0.14
Хейнен Бриан 1 0.14
Арокодаре Толуваласе 1 0.14
Галарса Матиас 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Бираги Кристиано 2 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мело Артур 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 3 0
Арокодаре Толуваласе 1 1
Фадера Алию 2 0
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Kevin van Dessel 1 0
Артеага Херардо 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Баа Кристофер 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
4
31%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1
Генк
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2
ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Фиорентина
Генк

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 0:0 5 2 3 0 11 - 4 9
2.
Генк
 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
3.
Ференцварош
 0:1 5 1 3 1 6 - 5 6
4.
Чукарички
 1:0 5 1 0 4 2 - 12 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 0:0 3 1 2 0 8 - 2 5
2.
Ференцварош
 0:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Чукарички
 1:0 3 1 0 2 1 - 3 3
4.
Генк
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Фиорентина
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ференцварош
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Чукарички
 1:0 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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Прогнозы 116
Фиорентина 89.7% (104)
X 9.5% (11)
Генк 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Генк
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Генк

Исход игры
Фиорентина
89.7% (104)
Ничья
9.5% (11)
Генк
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44.8% (52)
2:0 Фиорентина
24.1% (28)
1:0 Фиорентина
9.5% (11)
1:1 Ничья
8.6% (10)
3:1 Фиорентина
4.3% (5)
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