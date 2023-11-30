Тур: 5. Стадион: Артемио Франки.
2:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаФадера Алию
28' Желтая карточкаМартинес Лукас
37' Желтая карточкаВутер Вранкен
42' Желтая карточкаИтальяно Виченцо
0:1
45' ГолКайембе Йорис
1:1
45' ГолМартинес Лукас
81' Желтая карточкаМуньос Даниэль
2:1
82' ПенальтиГонсалес Николас
89' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
90' Желтая карточкаЗекири Анди
90' Желтая карточкаМиленкович Никола
90' Желтая карточкаГаларса Матиас
90' Желтая карточкаКуэста Карлос
90' Желтая карточкаБираги Кристиано
90' Желтая карточкаКуаме Кристиан
90'+11
Ход матча
20'
28'
37'
42'
45'
0:1
45'
1:1
81'
82'
2:1
89'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
11 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
405 Количество передач 363
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Фиорентина
Генк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|3 (2)
|0.43
|Мартинес Лукас II
|2
|0.29
|Раньери Лука
|2
|0.29
|Иконе Жонатан
|2
|0.29
|Бельтран Лукас
|2
|0.29
|Соттиль Риккардо
|1
|0.14
|Лопес Максим
|1
|0.14
|Барак Антонин
|1
|0.14
|Нзола М'Бала
|1 (1)
|0.14
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|2
|0.29
|Маккензи Марк
|1
|0.14
|Пейнтсил Джозеф
|1 (1)
|0.14
|Зекири Анди
|1
|0.14
|Хейнен Бриан
|1
|0.14
|Кайембе Йорис
|1
|0.14
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.14
|Галарса Матиас
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Баа Кристофер
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итальяно Виченцо
|3
|0
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|1
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Фадера Алию
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Kevin van Dessel
|1
|0
|Зекири Анди
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Фиорентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Генк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
27%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1
Генк
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2
ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1
Результаты матчей
Фиорентина
Генк
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
6
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
34
16
16
16
16
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|13 - 5
|11
|2.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|3.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|4.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Генк
Исход игры
Фиорентина
89.7% (105)
Ничья
9.4% (11)
Генк
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44.4% (52)
2:0 Фиорентина
23.9% (28)
1:0 Фиорентина
9.4% (11)
1:1 Ничья
8.5% (10)
3:1 Фиорентина
5.1% (6)
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