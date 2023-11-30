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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Фиорентина
2:1
Конец матча
Генк
0'
20' Желтая карточка
Фадера Алию
28' Желтая карточка
Мартинес Лукас
37' Желтая карточка
Вутер Вранкен
42' Желтая карточка
Итальяно Виченцо
0:1
45' Гол
Кайембе Йорис
1:1
45' Гол
Мартинес Лукас
81' Желтая карточка
Муньос Даниэль
2:1
82' Пенальти
Гонсалес Николас
89' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
90' Желтая карточка
Зекири Анди
90' Желтая карточка
Миленкович Никола
90' Желтая карточка
Галарса Матиас
90' Желтая карточка
Куэста Карлос
90' Желтая карточка
Бираги Кристиано
90' Желтая карточка
Куаме Кристиан
90'+11

Ход матча

20'
 
Фадера Алию
28'
Мартинес Лукас
 
37'
 
Вутер Вранкен
42'
Итальяно Виченцо
 
43'
 
Баа Кристофер
Фадера Алию
45'
0:1
Кайембе Йорис
(Баа Кристофер)
45'
Мартинес Лукас
1:1
46'
Кайоде Майкл
Паризи Фабьяно
 
46'
Миленкович Никола
Мартинес Лукас
 
58'
 
Зекири Анди
Арокодаре Толуваласе
59'
Мело Артур
Дункан Альфред
 
59'
Бельтран Лукас
Барак Антонин
 
78'
 
Эль-Ханнус Билаль
Грошовски Патрик
81'
 
Муньос Даниэль
82'
Брекало Йосип
Иконе Жонатан
 
82'
Гонсалес Николас
2:1
89'
 
Пейнтсил Джозеф
90'
 
Зекири Анди
90'
Миленкович Никола
 
90'
 
Галарса Матиас
90'
 
Куэста Карлос
90'
Бираги Кристиано
 
90'
Куаме Кристиан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 405 Количество передач 363
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 117
Фиорентина 89.7% (105)
X 9.4% (11)
Генк 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
53
Кристенсен
Оливер
65
Паризи
Фабьяно
28
Мартинес
Лукас
II
26
Мина
Йерри
3
Бираги
Кристиано
72
Барак
Антонин
8
Лопес
Максим
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
99
Куаме
Кристиан
10
Гонсалес
Николас
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
25
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
99
Арокодаре
Толуваласе
7
Фадера
Алию
Фиорентина
4-3-3
Генк
4-4-2

История личных встреч

Фиорентина
Генк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 3 (2) 0.43
Мартинес Лукас II 2 0.29
Раньери Лука 2 0.29
Иконе Жонатан 2 0.29
Бельтран Лукас 2 0.29
Соттиль Риккардо 1 0.14
Лопес Максим 1 0.14
Барак Антонин 1 0.14
Нзола М'Бала 1 (1) 0.14
Бираги Кристиано 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 2 0.29
Маккензи Марк 1 0.14
Пейнтсил Джозеф 1 (1) 0.14
Зекири Анди 1 0.14
Хейнен Бриан 1 0.14
Кайембе Йорис 1 0.14
Арокодаре Толуваласе 1 0.14
Галарса Матиас 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Баа Кристофер 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 3 0
Бираги Кристиано 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мело Артур 1 0
Миленкович Никола 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Арокодаре Толуваласе 1 1
Пейнтсил Джозеф 2 0
Фадера Алию 2 0
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Kevin van Dessel 1 0
Зекири Анди 1 0
Артеага Херардо 1 0
Куэста Карлос 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Галарса Матиас 1 0
Баа Кристофер 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Фиорентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Генк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
27%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1
Генк
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2
ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Фиорентина
Генк

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
6
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 5 3 2 0 13 - 5 11
2.
Ференцварош
 5 2 3 0 8 - 5 9
3.
Генк
 5 1 3 1 6 - 5 6
4.
Чукарички
 5 0 0 5 2 - 14 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 3 2 1 0 10 - 3 7
2.
Ференцварош
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Генк
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ференцварош
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Фиорентина
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Генк
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Чукарички
 2 0 0 2 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 117
    Фиорентина 89.7% (105)
    X 9.4% (11)
    Генк 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Генк

    Исход игры
    Фиорентина
    89.7% (105)
    Ничья
    9.4% (11)
    Генк
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    44.4% (52)
    2:0 Фиорентина
    23.9% (28)
    1:0 Фиорентина
    9.4% (11)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    3:1 Фиорентина
    5.1% (6)
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