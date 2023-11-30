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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Тулуза
0:0
Первый тайм: 30'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
15' Желтая карточка
Ванхутт Шарль

Ход матча

15'
 
Ванхутт Шарль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 118
Тулуза 73.7% (87)
X 19.5% (23)
Унион Сент-Жиллуаз 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
9
Даллинга
Тийс
20
Шмидт
Никлас
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
10
Лапуссен
Лоик
13
Родригес
Кевин
II
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
23
Пуэртас
Кэмерон
Тулуза
4-4-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-3

История личных встреч

Тулуза
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 3 (1) 0.6
Суасо Габриэль 1 0.2
Доннум Арон 1 0.2
Магри Франк 1 0.2
Сьерро Венсан 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 2 0.29
Пуэртас Кэмерон 1 (1) 0.14
Бёрджесс Кристиан 1 0.14
Терхо Каспер 1 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.14
Расмуссен Матиас 0 0
Амани Жан 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Логан 1 1
Шмидт Никлас 2 0
Деслер Миккел 1 0
Диарра Мусса 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Доннум Арон 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Магри Франк 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 3 0
Макаллистер Кевин 2 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Садики Ноа 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Тулуза
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2
Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0

Результаты матчей

Тулуза
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
3
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2:0 5 4 0 1 14 - 5 12
2.
Тулуза
 0:0 5 2 2 1 6 - 8 8
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 5 1 2 2 3 - 7 5
4.
ЛАСК
 0:2 5 1 0 4 5 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2:0 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тулуза
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ЛАСК
 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2:0 2 1 0 1 5 - 4 3
2.
Тулуза
 0:0 2 0 1 1 2 - 6 1
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
4.
ЛАСК
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Ванхутт Шарль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Тулуза 73.7% (87)
X 19.5% (23)
Унион Сент-Жиллуаз 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Унион Сент-Жиллуаз

Исход игры
Тулуза
73.1% (87)
Ничья
19.3% (23)
Унион Сент-Жиллуаз
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
40.3% (48)
1:0 Тулуза
19.3% (23)
1:1 Ничья
16% (19)
2:0 Тулуза
7.6% (9)
1:2 Унион Сент-Жиллуаз
5.9% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:0 Тулуза
1.7% (2)
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