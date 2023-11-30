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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Тулуза
0:0
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
15' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
34' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
56' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
57' Желтая карточка
Сьерро Венсан
90' Желтая карточка
Садики Ноа
90'+5

Ход матча

15'
 
Ванхутт Шарль
34'
 
Макаллистер Кевин
56'
 
Эль-Амин Амура Мохамед
57'
Сьерро Венсан
 
66'
Магри Франк
Суасо Габриэль
 
66'
 
Амани Жан
Расмуссен Матиас
66'
 
Нильссон Хокан
Родригес Кевин
77'
 
Терхо Каспер
Кастро-Монтес Алессио
77'
 
Садики Ноа
Ванхутт Шарль
78'
Хелаберт Сесар
Шмидт Никлас
 
89'
 
Эккерт Айенса Деннис
Макаллистер Кевин
90'
 
Садики Ноа
90'
Каманзи Уоррен
Даллинга Тийс
 
90'
Генро Денис
Доннум Арон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 119
Тулуза 73.1% (87)
X 19.3% (23)
Унион Сент-Жиллуаз 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
9
Даллинга
Тийс
20
Шмидт
Никлас
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
10
Лапуссен
Лоик
13
Родригес
Кевин
II
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
23
Пуэртас
Кэмерон
Тулуза
4-4-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-3

История личных встреч

Тулуза
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 3 (1) 0.6
Суасо Габриэль 1 0.2
Доннум Арон 1 0.2
Магри Франк 1 0.2
Сьерро Венсан 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 2 0.29
Пуэртас Кэмерон 1 (1) 0.14
Бёрджесс Кристиан 1 0.14
Терхо Каспер 1 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.14
Расмуссен Матиас 0 0
Амани Жан 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Логан 1 1
Шмидт Никлас 2 0
Деслер Миккел 1 0
Диарра Мусса 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Доннум Арон 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Магри Франк 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Садики Ноа 2 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Тулуза
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2
Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0

Результаты матчей

Тулуза
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
2
5
1
4
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Тулуза
 5 2 2 1 6 - 8 8
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 7 5
4.
ЛАСК
 5 1 0 4 5 - 10 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Тулуза
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ЛАСК
 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 1 0 1 5 - 4 3
2.
Тулуза
 2 0 1 1 2 - 6 1
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 0 - 5 1
4.
ЛАСК
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Макаллистер Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Ванхутт Шарль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Тулуза 73.1% (87)
    X 19.3% (23)
    Унион Сент-Жиллуаз 7.6% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Унион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Тулуза
    73.1% (87)
    Ничья
    19.3% (23)
    Унион Сент-Жиллуаз
    7.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    40.3% (48)
    1:0 Тулуза
    19.3% (23)
    1:1 Ничья
    16% (19)
    2:0 Тулуза
    7.6% (9)
    1:2 Унион Сент-Жиллуаз
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Тулуза
    1.7% (2)
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