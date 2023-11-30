Тур: 5. Стадион: Мунисипал.
0:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаВанхутт Шарль
34' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
56' Желтая карточкаЭль-Амин Амура Мохамед
57' Желтая карточкаСьерро Венсан
90' Желтая карточкаСадики Ноа
90'+5
Ход матча
15'
57'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шмидт НикласНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
19 Магри ФранкНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Тулуза
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|3 (1)
|0.6
|Суасо Габриэль
|1
|0.2
|Доннум Арон
|1
|0.2
|Магри Франк
|1
|0.2
|Сьерро Венсан
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.29
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|0.14
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.14
|Терхо Каспер
|1
|0.14
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.14
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Амани Жан
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Логан
|1
|1
|Шмидт Никлас
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Диарра Мусса
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Николайсен Расмус
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Тулуза
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2
Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0
Результаты матчей
Тулуза
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
14
25
14
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 8
|8
|3.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Унион Сент-Жиллуаз
Исход игры
Тулуза
73.1% (87)
Ничья
19.3% (23)
Унион Сент-Жиллуаз
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
40.3% (48)
1:0 Тулуза
19.3% (23)
1:1 Ничья
16% (19)
2:0 Тулуза
7.6% (9)
1:2 Унион Сент-Жиллуаз
5.9% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:0 Тулуза
1.7% (2)
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