Ауа полез вперёд по левой бровке, но против него оказалось сразу два игрока хозяев, которые смогли оттеснить француза за боковую линию. Продолжают атаковать римляне.

Стеванович с правого фланга прострелил в штрафную гостей. Кристанте неаккуратно срезал сферу дальше. Обошлось для "Ромы", что никого из швейцарцев на дальней штанге не оказалось.

ОПАСНО! Эль-Шаарави получил мяч у левого угла штрафной и отдал пас в центр. Лукаку остался один и нанёс удар по воротам. Сфера прошла немного выше створа!

Перевалил первый тайм за экватор. Очень интересной получается наша встреча. Попеременно команды владеют преимуществом, поэтому мы ждём ответа от швейцарской команды.

Отвечают хозяева! Конья получил мяч перед штрафной римлян и смог найти момент для удара. Получилось сильно, вот только выше створа.

Бедья смог побороться за мяч около чужой штрафной и почти выбрался победителем из единоборства, однако Кристанте сыграл цепко и смог вернуть сферу своей команде.

Цунэмото здорово отборолся на чужой половине поля и смог забрать мяч себе. Ауа нарушил правила против японского защитника. Польский арбитр всё прекрасно видел и дал свисток.

Первая осмысленная атака получилась у "Ромы". Лукаку выиграл борьбу в чужой штрафной, Эль-Шаарави смог нанести удар из левой части штрафной, но получилось параллельно воротам. Однако, ещё раньше был офсайд у бельгийского форварда.

Эль-Шаарави с левого фланга выполнил навес в центр штрафной, хозяева отбились, однако атака продолжилась, и римляне смогли заработать угловой. Посмотрим, чем он закончится.

Паредес выполнил хороший навес от правого углового флага. Мяч прошёл через нескольких игроков и попал в голову Н'Дике, от которой вылетел за лицевую линию.

Лукаку получил мяч перед штрафной соперника, корпусом оттёр соперника и отдал пас в правую часть. Дибала смог выполнить прострел в центр, вот только найти никого из партнёров не получилось!

Смогли итальянцы отодвинуть игру от своих ворот в последние минуты. Начали даже атаки получаться у подопечных Моуринью, однако опасных моментов у ворот "Серветта" пока не возникает.

По центру практически удалось вскрыть оборону швейцарской команды. Дибала врывался в штрафную "Серветта" и наткнулся на защитника. Естественно, это не пенальти для гостей.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЛУКАКУ! Забивают гости! Льоренте с правого полуфланга красиво сместился в центр и отдал скрытый пас в штрафную. Потеряли защитники Лукаку, который с 11 метров пробил мимо голкипера!

Постепенно вырисовывалось преимущество итальянской команды и удалось им всё-таки открыть счёт. Интересно, как на это отреагируют игроки "Серветта", которые классно смотрелись в первые минуты.

15' Удалось итальянцам немного успокоить сейчас игру. Забрали они мяч под свой контроль и спокойно его перекатывают в центральной части поля. Швейцарки взяли небольшую паузу.

14' МОМЕНТ! Стеванович с правого фланга выполнил пас низом к линии штрафной. Болла нанёс плотный удар по воротам римской команды, но Свилар занял верную позицию и свою команду спас!

13' Н'Дика с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной соперника. Лукаку вёл борьбу с защитником, но из неё победителем вышел Руй. Ничего не получается у гостей.

12' ОПАСНО! Отбились римляне после атаки "Серветта" с правого фланга, однако сфера отскочила к Конья, который с дальней дистанции пробил по воротам. Мяч прошёл рядом с правой штангой!

11' Ещё один угловой смогли заработать хозяева! Последовал навес от левого углового флага, но Свилар классно сыграл на выходе и мяч в свои перчатки смог забрать.

10' Эль-Шаарави с левого фланга сместился в центр и отдал пас к линии штрафной на Лукаку. Севрен сыграл классно и смог выиграть борьбу у бельгийского форварда.

9' С корнера последовал навес в центр штрафной римлян. Защитники сыграли уверенно и вынесли мяч к центру поля. Очень здорово начинают эту встречу швейцарские футболисты.

8' И ещё одна перспективная атака от швейцарцев! Цунэмото с дальней дистанции выстрелил по воротам. Сфера шла в правый нижний угол, и Свилар смог перевести её на угловой!

7' А вот и первый удар в нашем матче! Хозяева разогнали по центру быструю атаку. Сферу получил Кутеса и с 25 метров нанёс удар по воротам. Получилось гораздо выше створа.