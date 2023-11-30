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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Серветт
0:1
Первый тайм: 29'
Рома
0'
0:1
22' Гол
Лукаку Ромелу

Ход матча

22'
0:1
Лукаку Ромелу
(Льоренте Диего)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 126
Серветт 2.4% (3)
X 5.6% (7)
Рома 92.1% (116)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Серветт
Ничья
Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
6
Барон
Энтони
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
77
Болла
Бендегуз
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
92
Эль-Шаарави
Стефан
22
Ауа
Уссем
16
Паредес
Леандро
4
Кристанте
Бриан
52
Бове
Эдоардо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
Серветт
4-4-2
Рома
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелли Энцо 1 0.2
Руй Стив 1 0.2
Бедья Крис 1 (1) 0.2
Кутеса Дерек 0 0
Мазику Брэдли 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 4 0.8
Белотти Андреа 2 0.4
Паредес Леандро 1 0.2
Пеллегрини Лоренцо 1 0.2
Бове Эдоардо 1 0.2
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Кристанте Бриан 0 0
Льоренте Диего 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 2 0
Севрен Йоан 2 0
Дулин Давид 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 2 0
Кристанте Бриан 1 0
Паредес Леандро 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1
Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4

Результаты матчей

Серветт
Рома

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Серветт
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 5 4 0 1 11 - 2 12
2.
Рома
 1:0 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Серветт
 0:1 5 1 1 3 3 - 9 4
4.
Шериф
 0:1 5 0 1 4 3 - 12 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Рома
 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Серветт
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
4.
Шериф
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Рома
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Серветт
 0:1 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Шериф
 0:1 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    30'
    Цунэмото здорово отборолся на чужой половине поля и смог забрать мяч себе. Ауа нарушил правила против японского защитника. Польский арбитр всё прекрасно видел и дал свисток. 
  • 29'
    Бедья смог побороться за мяч около чужой штрафной и почти выбрался победителем из единоборства, однако Кристанте сыграл цепко и смог вернуть сферу своей команде. 
  • 28'
    Отвечают хозяева! Конья получил мяч перед штрафной римлян и смог найти момент для удара. Получилось сильно, вот только выше створа. 
  • 27'
    Перевалил первый тайм за экватор. Очень интересной получается наша встреча. Попеременно команды владеют преимуществом, поэтому мы ждём ответа от швейцарской команды. 
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Эль-Шаарави получил мяч у левого угла штрафной и отдал пас в центр. Лукаку остался один и нанёс удар по воротам. Сфера прошла немного выше створа!
  • 25'
    Стеванович с правого фланга прострелил в штрафную гостей. Кристанте неаккуратно срезал сферу дальше. Обошлось для "Ромы", что никого из швейцарцев на дальней штанге не оказалось. 
  • 24'
    Ауа полез вперёд по левой бровке, но против него оказалось сразу два игрока хозяев, которые смогли оттеснить француза за боковую линию. Продолжают атаковать римляне. 
  • 23'
    Постепенно вырисовывалось преимущество итальянской команды и удалось им всё-таки открыть счёт. Интересно, как на это отреагируют игроки "Серветта", которые классно смотрелись в первые минуты. 
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЛУКАКУ! Забивают гости! Льоренте с правого полуфланга красиво сместился в центр и отдал скрытый пас в штрафную. Потеряли защитники Лукаку, который с 11 метров пробил мимо голкипера! 
  • 21'
    По центру практически удалось вскрыть оборону швейцарской команды. Дибала врывался в штрафную "Серветта" и наткнулся на защитника. Естественно, это не пенальти для гостей. 
  • 20'
    Смогли итальянцы отодвинуть игру от своих ворот в последние минуты. Начали даже атаки получаться у подопечных Моуринью, однако опасных моментов у ворот "Серветта" пока не возникает. 
  • 19'
    Лукаку получил мяч перед штрафной соперника, корпусом оттёр соперника и отдал пас в правую часть. Дибала смог выполнить прострел в центр, вот только найти никого из партнёров не получилось!
  • 18'
    Паредес выполнил хороший навес от правого углового флага. Мяч прошёл через нескольких игроков и попал в голову Н'Дике, от которой вылетел за лицевую линию. 
  • Угловой
    17'
    Эль-Шаарави с левого фланга выполнил навес в центр штрафной, хозяева отбились, однако атака продолжилась, и римляне смогли заработать угловой. Посмотрим, чем он закончится. 
  • Офсайд
    16'
    Первая осмысленная атака получилась у "Ромы". Лукаку выиграл борьбу в чужой штрафной, Эль-Шаарави смог нанести удар из левой части штрафной, но получилось параллельно воротам. Однако, ещё раньше был офсайд у бельгийского форварда. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Удалось итальянцам немного успокоить сейчас игру. Забрали они мяч под свой контроль и спокойно его перекатывают в центральной части поля. Швейцарки взяли небольшую паузу. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Стеванович с правого фланга выполнил пас низом к линии штрафной. Болла нанёс плотный удар по воротам римской команды, но Свилар занял верную позицию и свою команду спас! 
    • 13'
      Н'Дика с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной соперника. Лукаку вёл борьбу с защитником, но из неё победителем вышел Руй. Ничего не получается у гостей. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Отбились римляне после атаки "Серветта" с правого фланга, однако сфера отскочила к Конья, который с дальней дистанции пробил по воротам. Мяч прошёл рядом с правой штангой! 
    • Угловой
      11'
      Ещё один угловой смогли заработать хозяева! Последовал навес от левого углового флага, но Свилар классно сыграл на выходе и мяч в свои перчатки смог забрать. 
    • 10'
      Эль-Шаарави с левого фланга сместился в центр и отдал пас к линии штрафной на Лукаку. Севрен сыграл классно и смог выиграть борьбу у бельгийского форварда. 
    • 9'
      С корнера последовал навес в центр штрафной римлян. Защитники сыграли уверенно и вынесли мяч к центру поля. Очень здорово начинают эту встречу швейцарские футболисты. 
    • Угловой
      8'
      И ещё одна перспективная атака от швейцарцев! Цунэмото с дальней дистанции выстрелил по воротам. Сфера шла в правый нижний угол, и Свилар смог перевести её на угловой!
    • 7'
      А вот и первый удар в нашем матче! Хозяева разогнали по центру быструю атаку. Сферу получил Кутеса и с 25 метров нанёс удар по воротам. Получилось гораздо выше створа. 
    • 6'
      Паредес получил мяч в центральном круге и попытался выполнить заброс на правый край штрафной. Получилось очень сильно, и игровой снаряд вышел за пределы поля. 
    • 5'
      Заглянем в турнирную таблицу группы G. "Рома" идёт на втором месте, имея в своём активе 9 баллов. Швейцарцы на третьей строчке. В их активе 4 очка. Сегодня хозяевам нужна только победа, дабы остаться в борьбе за выход из группы. 
    • 4'
      Ауа получил мяч на левом фланге в районе лицевой линии и попытался заработать угловой. Руй сыграл здорово и проводил мяч за лицевую линию. 
    • 3'
      Активно начинают эту встречу швейцарские футболисты. Бедья с правого фланга попытался доставить сферу в штрафную, но защитники гостей сыграли внимательно. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в привычных красно-синих цветах, римляне играю в форме белого цвета. Ворота "Ромы" в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серветт 0:1 Рома

    Исход игры
    Серветт
    2.4% (3)
    Ничья
    6.3% (8)
    Рома
    91.3% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    62.61% (72)
    Нет
    37.39% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    44.1% (56)
    0:2 Рома
    20.5% (26)
    0:1 Рома
    11% (14)
    1:3 Рома
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:3 Рома
    1.6% (2)
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