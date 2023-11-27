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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Серветт
 
Позже
Рома
Прогнозы 39
Серветт 2.6% (1)
X 5.1% (2)
Рома 92.3% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Рома
4.55
4.00
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1.88
Все Коэффициенты

История личных встреч

Серветт
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелли Энцо 1 0.25
Руй Стив 1 0.25
Бедья Крис 1 (1) 0.25
Кутеса Дерек 0 0
Мазику Брэдли 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.75
Белотти Андреа 2 0.5
Паредес Леандро 1 0.25
Пеллегрини Лоренцо 1 0.25
Бове Эдоардо 1 0.25
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Кристанте Бриан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 2 0
Севрен Йоан 2 0
Дулин Давид 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 2 0
Кристанте Бриан 1 0
Паредес Леандро 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1
Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4

Результаты матчей

Серветт
Рома

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Серветт
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Рома
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Серветт
 4 1 1 2 3 - 8 4
4.
Шериф
 4 0 1 3 3 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Рома
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Серветт
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Шериф
 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Рома
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Серветт
 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Шериф
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Серветт - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Серветт 2.6% (1)
    X 5.1% (2)
    Рома 92.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Серветт
    Ничья
    Рома
    4.55
    4.00
    Реклама, pari.ru
    1.88
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    Прогнозы на матч Серветт - Рома

    Исход игры
    Серветт
    2.6% (1)
    Ничья
    5.1% (2)
    Рома
    92.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    41% (16)
    0:2 Рома
    33.3% (13)
    0:1 Рома
    10.3% (4)
    2:3 Рома
    5.1% (2)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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