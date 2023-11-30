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Тур: 5. Стадион: .
Вильярреал
1:0
Первый тайм: 30'
Панатинаикос
0'
1:0
29' Гол
Баэна Алехандро

Ход матча

29'
Баэна Алехандро
(Ахомач Илиас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 124
Вильярреал 89.5% (111)
X 6.5% (8)
Панатинаикос 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Панатинаикос
3.80
4.80
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9.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
10
Парехо
Даниэль
4
Комесанья
Санти
14
Тригерос
Мануэль
16
Баэна
Алехандро
15
Моралес
Луис
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
55
Виллиан
Арао
25
Младенович
Филип
4
Перес
Рубен
10
Бернард
Дуарте
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
22
Канталапьерда
Аитор
Вильярреал
4-4-2
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Панатинаикос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 2 0.5
Баэна Алехандро 1 0.25
Морено Альберто 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 (2) 0.6
Шпорар Андраж 1 0.2
Котсирас Яннис 0 0
Гнезда-Черин Адам 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 2 0
Морено Альберто 2 0
Сорлот Александр 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Фемения Кико 1 0
Пино Йереми 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 1 0
Перес Рубен 1 0
Виллиан Арао 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панатинаикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2

Результаты матчей

Вильярреал
Панатинаикос

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Вильярреал
 1:0 4 3 0 1 4 - 3 9
3.
Панатинаикос
 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
4.
Маккаби Хайфа
 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Вильярреал
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Панатинаикос
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Маккаби Хайфа
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Панатинаикос
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
4.
Маккаби Хайфа
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
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Прогнозы 124
Вильярреал 89.5% (111)
X 6.5% (8)
Панатинаикос 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Панатинаикос
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Панатинаикос

Исход игры
Вильярреал
89.6% (112)
Ничья
7.2% (9)
Панатинаикос
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
51.2% (64)
1:0 Вильярреал
18.4% (23)
2:0 Вильярреал
8.8% (11)
1:1 Ничья
4% (5)
3:1 Вильярреал
2.4% (3)
1:2 Панатинаикос
1.6% (2)
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