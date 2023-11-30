Тур: 5. Стадион: Эстадио де ла Керамика.
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
29'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ахомач
Илиас
15
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Вильярреал
Панатинаикос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|2
|0.5
|Баэна Алехандро
|1
|0.25
|Морено Альберто
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|3 (2)
|0.6
|Шпорар Андраж
|1
|0.2
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Гнезда-Черин Адам
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|1
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панатинаикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2
Результаты матчей
Вильярреал
Панатинаикос
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Панатинаикос
Исход игры
Вильярреал
89.6% (112)
Ничья
7.2% (9)
Панатинаикос
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
51.2% (64)
1:0 Вильярреал
18.4% (23)
2:0 Вильярреал
8.8% (11)
1:1 Ничья
4% (5)
3:1 Вильярреал
2.4% (3)
1:2 Панатинаикос
1.6% (2)
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