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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Вильярреал
3:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
29' Гол
Баэна Алехандро
2:0
34' Гол
Комесанья Санти
3:0
47' Гол
Моралес Луис
3:0
66' Не забитый пенальти
Иоаннидис Фотис
3:1
66' Гол
Паласиос Себастьян
71' Желтая карточка
Ахомач Илиас
3:2
81' Гол
Иоаннидис Фотис
88' Желтая карточка
Комесанья Санти
90' Желтая карточка
Перес Рубен
90'+10

Ход матча

29'
Баэна Алехандро
(Ахомач Илиас)
1:0
34'
Комесанья Санти
(Моралес Луис)
2:0
46'
Габбия Маттео
Альбиоль Рауль
 
47'
Моралес Луис
(Баэна Алехандро)
3:0
60'
 
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
60'
 
Джуричич Филип
Бернард Дуарте
66'
3:0
Иоаннидис Фотис
66'
3:1
Паласиос Себастьян
(Иоаннидис Фотис)
68'
Морено Херард
Баэна Алехандро
 
68'
Бреретон Бен
Моралес Луис
 
71'
Ахомач Илиас
 
75'
 
Де Вильена Тонни
Гнезда-Черин Адам
77'
Педраса Альфонсо
Тригерос Мануэль
 
77'
Альтимира Адриа
Фойт Хуан
 
81'
3:2
Иоаннидис Фотис
(Де Вильена Тонни)
87'
 
Хуан Карлос
Младенович Филип
87'
 
Мансини Даниэль
Паласиос Себастьян
88'
Комесанья Санти
 
90'
 
Перес Рубен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 125
Вильярреал 89.6% (112)
X 7.2% (9)
Панатинаикос 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
10
Парехо
Даниэль
4
Комесанья
Санти
14
Тригерос
Мануэль
16
Баэна
Алехандро
15
Моралес
Луис
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
55
Виллиан
Арао
25
Младенович
Филип
4
Перес
Рубен
10
Бернард
Дуарте
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
22
Канталапьерда
Аитор
Вильярреал
4-4-2
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Панатинаикос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 2 0.5
Сорлот Александр 2 0.5
Моралес Луис 1 0.25
Комесанья Санти 1 0.25
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 4 (2) 0.8
Паласиос Себастьян 1 0.2
Шпорар Андраж 1 0.2
Де Вильена Тонни 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Гнезда-Черин Адам 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 2 0
Морено Альберто 2 0
Сорлот Александр 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Фемения Кико 1 0
Комесанья Санти 1 0
Пино Йереми 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Ахомач Илиас 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Джуричич Филип 1 0
Виллиан Арао 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Панатинаикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2

Результаты матчей

Вильярреал
Панатинаикос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Вильярреал
 4 3 0 1 6 - 5 9
3.
Панатинаикос
 5 1 1 3 6 - 8 4
4.
Маккаби Хайфа
 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Вильярреал
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Панатинаикос
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Маккаби Хайфа
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 6 1
4.
Маккаби Хайфа
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
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    • До матча
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    Прогнозы 125
    Вильярреал 89.6% (112)
    X 7.2% (9)
    Панатинаикос 3.2% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 3:2 Панатинаикос

    Исход игры
    Вильярреал
    89.6% (112)
    Ничья
    7.2% (9)
    Панатинаикос
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    51.2% (64)
    1:0 Вильярреал
    18.4% (23)
    2:0 Вильярреал
    8.8% (11)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    3:1 Вильярреал
    2.4% (3)
    1:2 Панатинаикос
    1.6% (2)
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