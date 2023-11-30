Тур: 5. Стадион: Лаугардалсвёллур.
0:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
36'
0:1
37'
39'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
30
Йеоман
Андри
42
Перец
Дор
10
Битон
Дан
17
Милсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Вохлэр ЭйпорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Halldor Arnason
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
10 Битон ДанНападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Масон ИванЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
-
70 Бондосо КикоПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
77 Давида ОшерНападающий
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робби Кин
История личных встреч
Брейдаблик
Маккаби Тель-Авив
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2
|0.29
|Ольсен Клеминт
|2
|0.29
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0.14
|Эйнарссон Виктор
|1
|0.14
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|7 (2)
|0.64
|Перец Дор
|6
|0.55
|Битон Дан
|3
|0.27
|Каничовски Габи
|1
|0.09
|Масон Иван
|1
|0.09
|Коэн Йонатан
|1
|0.09
|Люккассен Деррик
|1
|0.09
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.09
|Тургеман Дор
|1
|0.09
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Голаса Эйял
|0
|0
|Саборит Энрик
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Милсон
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйольфссон Гисли
|3
|0
|Муминович Дамир
|2
|0
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|2
|0
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2
|0
|Йеоман Андри
|1
|0
|Маргейрссон Виктор-Орн
|1
|0
|Хлюнссон Агуст
|1
|0
|Людвикссон Антон
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|4
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Люккассен Деррик
|2
|0
|Битон Дан
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Ревиво Рой
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Коэн Авишай
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
|Машпати Рои
|1
|0
Результаты матчей
Брейдаблик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Брейдаблик
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
14
Брейдаблик
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Маккаби Тель-Авив
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
16
Голы по времени матча
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
33%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
14
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
67%
2
14%
31-45
1
33%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
8
5
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
21
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
17%
3
14%
1-15
2
33%
3
14%
16-30
2
33%
3
14%
31-45
1
17%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Пропущено
12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
4
33%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Гент - Брейдаблик 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 0:2
Брейдаблик - Заря 0:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 4:3 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 4:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 3:1 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Струга Трим-Лум 1:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0
Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2
Результаты матчей
Брейдаблик
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Брейдаблик
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
91
24
64
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|4.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|4 - 13
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|7 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брейдаблик 0:1 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Брейдаблик
11.6% (13)
Ничья
12.5% (14)
Маккаби Тель-Авив
75.9% (85)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (67)
Меньше
37.96% (41)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
42.9% (48)
1:1 Ничья
11.6% (13)
0:2 Маккаби Тель-Авив
10.7% (12)
0:1 Маккаби Тель-Авив
10.7% (12)
2:1 Брейдаблик
8% (9)
1:3 Маккаби Тель-Авив
4.5% (5)
1:0 Брейдаблик
3.6% (4)
2:3 Маккаби Тель-Авив
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!