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Тур: 5. Стадион: .
Брейдаблик
0:1
Первый тайм: 45'
Маккаби Тель-Авив
0'
0:1
36' Гол
Битон Дан
37' Желтая карточка
Битон Дан
39' Желтая карточка
Эйольфссон Гисли

Ход матча

36'
0:1
Битон Дан
37'
 
Битон Дан
39'
Эйольфссон Гисли
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 112
Брейдаблик 11.6% (13)
X 12.5% (14)
Маккаби Тель-Авив 75.9% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
Маккаби Тель-Авив
7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
8
Эйнарссон
Виктор
13
Людвикссон
Антон
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
25
Ингварссон
Давид
22
Москера
Орландо
2
Коэн
Авишай
25
Люккассен
Деррик
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
16
Каничовски
Габи
14
Ван
Оверем
Йорис
42
Перец
Дор
10
Битон
Дан
7
Захави
Эран
17
Милсон
Брейдаблик
4-3-3
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

История личных встреч

Брейдаблик
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0.29
Ольсен Клеминт 2 0.29
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.14
Эйнарссон Виктор 1 0.14
Эйольфссон Гисли 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 7 (2) 0.64
Перец Дор 6 0.55
Битон Дан 3 0.27
Каничовски Габи 1 0.09
Масон Иван 1 0.09
Коэн Йонатан 1 0.09
Люккассен Деррик 1 0.09
Гуагон Парфэйт 1 0.09
Тургеман Дор 1 0.09
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Милсон 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйольфссон Гисли 3 0
Муминович Дамир 2 0
Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 0
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0
Йеоман Андри 1 0
Маргейрссон Виктор-Орн 1 0
Хлюнссон Агуст 1 0
Людвикссон Антон 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 4 0
Саборит Энрик 2 0
Люккассен Деррик 2 0
Битон Дан 2 0
Масон Иван 2 0
Ревиво Рой 2 0
Битон Нир 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Коэн Авишай 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Машпати Рои 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Брейдаблик
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
14
Брейдаблик
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Маккаби Тель-Авив
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
16

Голы по времени матча

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
33%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
14
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
67%
2
14%
31-45
1
33%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

8
5
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
21
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
17%
3
14%
1-15
2
33%
3
14%
16-30
2
33%
3
14%
31-45
1
17%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Пропущено

12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
4
33%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Гент - Брейдаблик 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 0:2
Брейдаблик - Заря 0:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 4:3 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 4:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 3:1 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Струга Трим-Лум 1:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0
Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2

Результаты матчей

Брейдаблик
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
4
1.5
6
4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 1:0 5 4 0 1 10 - 7 12
2.
Гент
 4 3 1 0 11 - 3 10
3.
Заря
 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Брейдаблик
 0:1 5 0 0 5 4 - 13 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Маккаби Тель-Авив
 1:0 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Заря
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Брейдаблик
 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Гент
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Брейдаблик
 0:1 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
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Прогнозы 112
Брейдаблик 11.6% (13)
X 12.5% (14)
Маккаби Тель-Авив 75.9% (85)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Маккаби Тель-Авив
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брейдаблик 0:1 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Брейдаблик
11.6% (13)
Ничья
12.5% (14)
Маккаби Тель-Авив
75.9% (85)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (67)
Меньше
37.96% (41)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
42.9% (48)
1:1 Ничья
11.6% (13)
0:2 Маккаби Тель-Авив
10.7% (12)
0:1 Маккаби Тель-Авив
10.7% (12)
2:1 Брейдаблик
8% (9)
1:3 Маккаби Тель-Авив
4.5% (5)
1:0 Брейдаблик
3.6% (4)
2:3 Маккаби Тель-Авив
2.7% (3)
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