Тур: 5. Стадион: Дубочица.
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
15
Суботич
Лука
77
Ковач
Стефан
11
Аджич
Лука
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
22
Абена
Минти
18
Шигер
Давид
50
Маркиньос
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суботич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ковач СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Игор Матич
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 МаркиньосНападающий
- Нападающий
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
История личных встреч
Чукарички
Ференцварош
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Чукарички
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Джордже
|1
|0.2
|Аджич Лука
|1
|0.2
|Ковач Стефан
|0
|0
|Никчевич Боица
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|9 (3)
|0.82
|Траоре Адама VII
|6
|0.55
|Пешич Александар
|3
|0.27
|Захариассен Кристоффер
|2
|0.18
|Овусу Квабена
|2
|0.18
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.09
|Рамирес Кристиан
|1
|0.09
|Ммаэ Сами
|1
|0.09
|Сиссе Ибраим
|1
|0.09
|Шигер Давид
|1
|0.09
|Листеш Кристиан
|0
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
Карточки
Чукарички
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суботич Лука
|2
|1
|Доцич Марко
|2
|0
|Адетуньи Сандей
|2
|0
|Враньеш Огнен
|1
|0
|Иванович Джордже
|1
|0
|Ндиайе Ибраима II
|1
|0
|Сингх Лютер
|1
|0
|Ковач Стефан
|1
|0
|Никчевич Боица
|1
|0
|Миладинович Игор
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|3
|0
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Шигер Давид
|2
|0
|Макрекис Себраилс
|2
|0
|Дибус Денеш
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|1
|0
|Маркиньос VI
|1
|0
Результаты матчей
Чукарички
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Чукарички
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
13
Чукарички
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ференцварош
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
15
Голы по времени матча
Забито
0
14
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
1
27
1 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
7%
1-15
1
100%
3
11%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
4
33%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чукарички
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Раднички Ниш - Чукарички 0:2 Напредак - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1
Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 2:2 Фиорентина - Чукарички 6:0 Нови Пазар - Чукарички 1:0 Чукарички - Вождовац 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Спартак Суботица - Чукарички 0:3 Ференцварош - Чукарички 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Железничар Панчево - Чукарички 2:2 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2 Раднички 1923 - Чукарички 1:2
Ференцварош
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пушкаш-Академи - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Фехервар 0:1 Ференцварош - Генк 1:1 Кечкемет - Ференцварош 2:1
Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 2:2 Фиорентина - Ференцварош 2:2 МТК Будапешт - Ференцварош 1:6 Ференцварош - Кечкемет 1:0 Ференцварош - Кишварда 1:0 Ференцварош - Чукарички 3:1 Залаэгерсег - Ференцварош 2:6 Ференцварош - Жальгирис 3:0 Ференцварош - Пакш 6:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:2 Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6
Результаты матчей
Чукарички
Ференцварош
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Чукарички
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
91
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 4
|9
|2.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|3.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|4.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|8 - 2
|5
|2.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чукарички 1:0 Ференцварош
Исход игры
Чукарички
4.2% (5)
Ничья
15.3% (18)
Ференцварош
80.5% (95)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
38.1% (45)
0:1 Ференцварош
17.8% (21)
1:1 Ничья
13.6% (16)
0:2 Ференцварош
11% (13)
1:3 Ференцварош
5.1% (6)
2:1 Чукарички
2.5% (3)
0:3 Ференцварош
2.5% (3)
1:0 Чукарички
1.7% (2)
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