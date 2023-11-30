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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 1389
Чукарички
1:2
Конец матча
Ференцварош
0'
1:0
11' Гол
Аджич Лука
44' Желтая карточка
Абена Минти
74' Желтая карточка
Никчевич Боица
74' Желтая карточка
Абу-Фани Мохаммад
1:1
83' Гол
Захариассен Кристоффер
90' Желтая карточка
Станкович Никола
90' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
1:2
90' Гол
Пешич Александар
90' Желтая карточка
Йованович Вукашин
90' Желтая карточка
Пешич Александар
90' Красная карточка
Матич Игор
90'+10

Ход матча

11'
Аджич Лука
(Ковач Стефан)
1:0
44'
 
Абена Минти
46'
 
Чивич Эльдар
Рамирес Кристиан
46'
 
Листеш Кристиан
Макрекис Себраилс
46'
 
Ботка Эндре
Шигер Давид
49'
 
Котоно Балинт
Траоре Адама
69'
 
Бешич Мухамед
Абена Минти
71'
Никчевич Боица
Аджич Лука
 
74'
Никчевич Боица
 
74'
 
Абу-Фани Мохаммад
81'
Сингх Лютер
Миладинович Игор
 
83'
1:1
Захариассен Кристоффер
(Котоно Балинт)
85'
Адетуньи Сандей
Цветкович Михайло
 
85'
Йованович Вукашин
Ковач Стефан
 
90'
Станкович Никола
 
90'
 
Захариассен Кристоффер
90'
1:2
Пешич Александар
90'
Йованович Вукашин
 
90'
 
Пешич Александар
90'
Матич Игор
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 300 Количество передач 577
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 119
Чукарички 4.2% (5)
X 15.1% (18)
Ференцварош 80.7% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
24
Филипович
Ненад
21
Станкович
Никола
15
Суботич
Лука
4
Ковачевич
Боян
3
Тошич
Неманья
14
Сиссоко
Самбу
II
77
Ковач
Стефан
10
Иванович
Джордже
45
Миладинович
Игор
11
Аджич
Лука
91
Цветкович
Михайло
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
27
Сиссе
Ибраим
22
Абена
Минти
99
Рамирес
Кристиан
18
Шигер
Давид
15
Абу-Фани
Мохаммад
16
Захариассен
Кристоффер
50
Маркиньос
VI
72
Пешич
Александар
20
Траоре
Адама
VII
Чукарички
3-5-2
Ференцварош
4-2-1-3

История личных встреч

Чукарички
Ференцварош

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Джордже 1 0.2
Аджич Лука 1 0.2
Ковач Стефан 0 0
Никчевич Боица 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 9 (3) 0.82
Траоре Адама VII 6 0.55
Пешич Александар 4 0.36
Захариассен Кристоффер 3 0.27
Овусу Квабена 2 0.18
Абу-Фани Мохаммад 1 0.09
Рамирес Кристиан 1 0.09
Ммаэ Сами 1 0.09
Сиссе Ибраим 1 0.09
Шигер Давид 1 0.09
Листеш Кристиан 0 0
Нгуэн Токмак 0 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 0 0
Маркиньос VI 0 0
Котоно Балинт 0 0

Карточки

Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суботич Лука 2 1
Доцич Марко 2 0
Адетуньи Сандей 2 0
Никчевич Боица 2 0
Матич Игор 0 1
Враньеш Огнен 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Иванович Джордже 1 0
Ндиайе Ибраима II 1 0
Сингх Лютер 1 0
Станкович Никола 1 0
Ковач Стефан 1 0
Миладинович Игор 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 3 0
Ммаэ Сами 2 0
Шигер Давид 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Макрекис Себраилс 2 0
Пешич Александар 1 0
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Абена Минти 1 0
Ботка Эндре 1 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 1 0
Маркиньос VI 1 0

Результаты матчей

Чукарички
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ференцварош
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Чукарички
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
13
Чукарички
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ференцварош
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

1
15

Голы по времени матча

Забито

1
16
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
100%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

2
29
2 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
50%
2
7%
1-15
1
50%
3
10%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
4
29%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чукарички
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Раднички Ниш - Чукарички 0:2 Напредак - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1
Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 2:2 Фиорентина - Чукарички 6:0 Нови Пазар - Чукарички 1:0 Чукарички - Вождовац 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Спартак Суботица - Чукарички 0:3 Ференцварош - Чукарички 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Железничар Панчево - Чукарички 2:2 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2 Раднички 1923 - Чукарички 1:2
Ференцварош
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пушкаш-Академи - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Фехервар 0:1 Ференцварош - Генк 1:1 Кечкемет - Ференцварош 2:1
Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 2:2 Фиорентина - Ференцварош 2:2 МТК Будапешт - Ференцварош 1:6 Ференцварош - Кечкемет 1:0 Ференцварош - Кишварда 1:0 Ференцварош - Чукарички 3:1 Залаэгерсег - Ференцварош 2:6 Ференцварош - Жальгирис 3:0 Ференцварош - Пакш 6:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:2 Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6

Результаты матчей

Чукарички
Ференцварош

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Чукарички
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
10
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 5 3 2 0 13 - 5 11
2.
Ференцварош
 5 2 3 0 8 - 5 9
3.
Генк
 5 1 3 1 6 - 5 6
4.
Чукарички
 5 0 0 5 2 - 14 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 3 2 1 0 10 - 3 7
2.
Ференцварош
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Генк
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ференцварош
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Фиорентина
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Генк
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Чукарички
 2 0 0 2 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Абена Минти получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Ковач Стефан сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Аджич Лука бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Dubocica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Чукарички 4.2% (5)
    X 15.1% (18)
    Ференцварош 80.7% (96)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Чукарички 1:2 Ференцварош онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чукарички 1:2 Ференцварош

    Исход игры
    Чукарички
    4.2% (5)
    Ничья
    15.1% (18)
    Ференцварош
    80.7% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.68% (59)
    Меньше
    47.32% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    63.39% (71)
    Нет
    36.61% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Ференцварош
    37.8% (45)
    0:1 Ференцварош
    18.5% (22)
    1:1 Ничья
    13.4% (16)
    0:2 Ференцварош
    10.9% (13)
    1:3 Ференцварош
    5% (6)
    2:1 Чукарички
    2.5% (3)
    0:3 Ференцварош
    2.5% (3)
    1:0 Чукарички
    1.7% (2)
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