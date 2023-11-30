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Тур: 5. Стадион: .
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 28'
ПАОК
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 116
Айнтрахт Фр 89.7% (104)
X 9.5% (11)
ПАОК 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
ПАОК
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
5
Смолчич
Хрвое
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
29
Нкунку
Нильс
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
8
Шаиби
Фарес
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Мейте
Суалихо
27
Оздоев
Магомед
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
33
Саматта
Мбвана
Айнтрахт Фр
3-4-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 3 (1) 0.43
Схири Эльес 2 0.29
Эбимбе Эрик 2 (1) 0.29
Кох Робин 2 0.29
Шаиби Фарес 1 0.14
Нганкам Жессик 1 0.14
Тута 1 0.14
Коло-Муани Рандаль 1 0.14
Гётце Марио 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.36
Брэндон Льямас 3 0.27
Тайсон Фреда 3 0.27
Шваб Штефан 3 (3) 0.27
Десподов Кирилл 2 0.18
Константелиас Янис 2 0.18
Кулиеракис Костас 2 0.18
Виейринья 1 0.09
Саматта Мбвана 1 0.09
Мург Томас 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Трост-Эконг Виллиам 0 0
Циггарас Теохарис 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бута 2 0
Трапп Кевин 0 1
Кох Робин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циггарас Теохарис 3 0
Мейте Суалихо 1 1
Шваб Штефан 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
11
Айнтрахт Фр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ПАОК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
5
50%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
23%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
3
23%
8
38%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1
ПАОК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4
АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
ПАОК

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
6
1 раз 17%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
3
1
2
3.5
1
4
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
8
2
1
5
2.5
5
5
1
5
3.5
2
8
1
5
4.5
1
5
5.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 5 3 2 0 10 - 7 11
2.
Айнтрахт Фр
 0:0 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Абердин
 5 0 3 2 8 - 10 3
4.
ХИК
 5 0 2 3 5 - 13 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
ПАОК
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Абердин
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
ХИК
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Айнтрахт Фр
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Абердин
 3 0 2 1 5 - 6 2
4.
ХИК
 2 0 1 1 1 - 7 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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Прогнозы 116
Айнтрахт Фр 89.7% (104)
X 9.5% (11)
ПАОК 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
ПАОК
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 ПАОК

Исход игры
Айнтрахт Фр
89.7% (104)
Ничья
9.5% (11)
ПАОК
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (72)
Меньше
35.14% (39)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
44.8% (52)
2:0 Айнтрахт Фр
14.7% (17)
1:0 Айнтрахт Фр
12.9% (15)
3:1 Айнтрахт Фр
9.5% (11)
1:1 Ничья
6% (7)
3:0 Айнтрахт Фр
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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