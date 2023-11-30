Тур: 5. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 58000
1:2
Конец матча
0'
0:1
55' ГолКедзёра Томаш
1:1
58' ГолМармуш Омар
69' Желтая карточкаТута
69' Желтая карточкаБрэндон Льямас
1:2
73' ГолЖивкович Андрия
81' Желтая карточкаМармуш Омар
90' Желтая карточкаЯкич Кристиян
90' Вторая желтая карточкаЯкич Кристиян
90'+7
Ход матча
55'
0:1
58'
1:1
69'
69'
73'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
549 Количество передач 313
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
29
Нкунку
Нильс
27
Гётце
Марио
20
Виейринья
55
Луиш
Рафаэл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
-
42 Гауэр ЛюкВратарь
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
47 Баум ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Айнтрахт Фр
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|4 (1)
|0.57
|Схири Эльес
|2
|0.29
|Эбимбе Эрик
|2 (1)
|0.29
|Кох Робин
|2
|0.29
|Шаиби Фарес
|1
|0.14
|Нганкам Жессик
|1
|0.14
|Тута
|1
|0.14
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.14
|Гётце Марио
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|5
|0.45
|Брэндон Льямас
|3
|0.27
|Тайсон Фреда
|3
|0.27
|Шваб Штефан
|3 (3)
|0.27
|Десподов Кирилл
|2
|0.18
|Константелиас Янис
|2
|0.18
|Кулиеракис Костас
|2
|0.18
|Виейринья
|1
|0.09
|Кедзёра Томаш
|1
|0.09
|Саматта Мбвана
|1
|0.09
|Мург Томас
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якич Кристиян
|1
|1
|Бута
|2
|0
|Трапп Кевин
|0
|1
|Тута
|1
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэндон Льямас
|3
|0
|Циггарас Теохарис
|3
|0
|Мейте Суалихо
|1
|1
|Шваб Штефан
|2
|0
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ПАОК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
1
0
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
11
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПАОК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
5
42%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
3
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
14
23
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
21%
2
9%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
3
21%
8
35%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1
ПАОК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4
АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
ПАОК
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
6
1 раз 14%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
13
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
92
16
56
16
29
16
16
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 8
|13
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 5
|9
|3.
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|4.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 5
|9
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 ПАОК
Исход игры
Айнтрахт Фр
89.7% (105)
Ничья
9.4% (11)
ПАОК
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
68.75% (77)
Нет
31.25% (35)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
45.3% (53)
2:0 Айнтрахт Фр
14.5% (17)
1:0 Айнтрахт Фр
12.8% (15)
3:1 Айнтрахт Фр
9.4% (11)
1:1 Ничья
6% (7)
3:0 Айнтрахт Фр
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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