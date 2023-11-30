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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 58000
Айнтрахт Фр
1:2
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
55' Гол
Кедзёра Томаш
1:1
58' Гол
Мармуш Омар
69' Желтая карточка
Тута
69' Желтая карточка
Брэндон Льямас
1:2
73' Гол
Живкович Андрия
81' Желтая карточка
Мармуш Омар
90' Желтая карточка
Якич Кристиян
90' Вторая желтая карточка
Якич Кристиян
90'+7

Ход матча

54'
Якич Кристиян
Схири Эльес
 
55'
0:1
Кедзёра Томаш
58'
Мармуш Омар
(Шаиби Фарес)
1:1
66'
 
Константелиас Янис
Мург Томас
67'
 
Брэндон Льямас
Саматта Мбвана
69'
Тута
 
69'
 
Брэндон Льямас
73'
1:2
Живкович Андрия
(Брэндон Льямас)
74'
Бута
Тута
 
74'
Ааронсон Пакстен
Гётце Марио
 
79'
 
Шваб Штефан
Оздоев Магомед
80'
 
Трост-Эконг Виллиам
Виейринья
81'
Мармуш Омар
 
83'
 
Десподов Кирилл
Тайсон Фреда
86'
Ферри Начо
Эбимбе Эрик
 
90'
Якич Кристиян
 
90'
Якич Кристиян
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 6
  • 14 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 549 Количество передач 313
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 117
Айнтрахт Фр 89.7% (105)
X 9.4% (11)
ПАОК 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
5
Смолчич
Хрвое
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
29
Нкунку
Нильс
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
8
Шаиби
Фарес
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Мейте
Суалихо
27
Оздоев
Магомед
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
33
Саматта
Мбвана
Айнтрахт Фр
3-4-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 4 (1) 0.57
Схири Эльес 2 0.29
Эбимбе Эрик 2 (1) 0.29
Кох Робин 2 0.29
Шаиби Фарес 1 0.14
Нганкам Жессик 1 0.14
Тута 1 0.14
Коло-Муани Рандаль 1 0.14
Гётце Марио 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 5 0.45
Брэндон Льямас 3 0.27
Тайсон Фреда 3 0.27
Шваб Штефан 3 (3) 0.27
Десподов Кирилл 2 0.18
Константелиас Янис 2 0.18
Кулиеракис Костас 2 0.18
Виейринья 1 0.09
Кедзёра Томаш 1 0.09
Саматта Мбвана 1 0.09
Мург Томас 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Трост-Эконг Виллиам 0 0
Циггарас Теохарис 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якич Кристиян 1 1
Бута 2 0
Трапп Кевин 0 1
Тута 1 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэндон Льямас 3 0
Циггарас Теохарис 3 0
Мейте Суалихо 1 1
Шваб Штефан 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ПАОК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

1
0
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
11
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПАОК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
5
42%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
3
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

14
23
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
21%
2
9%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
3
21%
8
35%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1
ПАОК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4
АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
ПАОК

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
6
1 раз 14%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
9
2
1
6
2.5
5
6
1
6
3.5
2
9
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 5 4 1 0 12 - 8 13
2.
Айнтрахт Фр
 5 3 0 2 11 - 5 9
3.
Абердин
 5 0 3 2 8 - 10 3
4.
ХИК
 5 0 2 3 5 - 13 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 3 2 0 1 9 - 3 6
2.
ПАОК
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Абердин
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
ХИК
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3 3 0 0 8 - 5 9
2.
Айнтрахт Фр
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Абердин
 3 0 2 1 5 - 6 2
4.
ХИК
 2 0 1 1 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 117
    Айнтрахт Фр 89.7% (105)
    X 9.4% (11)
    ПАОК 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 ПАОК

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    89.7% (105)
    Ничья
    9.4% (11)
    ПАОК
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (77)
    Нет
    31.25% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    45.3% (53)
    2:0 Айнтрахт Фр
    14.5% (17)
    1:0 Айнтрахт Фр
    12.8% (15)
    3:1 Айнтрахт Фр
    9.4% (11)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    3:0 Айнтрахт Фр
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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