Тур: 5. Стадион: Велодром. Главный судья: Соцца Симоне
Ход матча
9'
10'
1:1
26'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
40
Рамай
Диант
25
Соса
Борна
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
История личных встреч
Марсель
Аякс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3 (1)
|0.6
|Верету Жордан
|2 (1)
|0.4
|Мбемба Шансель
|2
|0.4
|Клосс Жонатан
|1
|0.2
|Арит Амин
|1 (1)
|0.2
|Сарр Исмаила
|1
|0.2
|Оливейра Витор
|1
|0.2
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|3
|0.43
|Бробби Брайан
|2
|0.29
|Бергёйс Стивен
|1
|0.14
|Тейлор Кеннет
|1
|0.14
|Боргес Карлос
|1
|0.14
|Бергвейн Стевен
|1 (1)
|0.14
|Соса Борна
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вос Силвано
|1
|1
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
3
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
5
50%
4
50%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0
Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1
Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1
Результаты матчей
Марсель
Аякс
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Марсель
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
24
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Аякс
Исход игры
Марсель
68.5% (87)
Ничья
18.9% (24)
Аякс
12.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
78.76% (89)
Меньше
21.24% (24)
Обе команды забьют
Да
89.38% (101)
Нет
10.62% (12)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.8% (62)
1:1 Ничья
9.4% (12)
1:2 Аякс
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.5% (7)
2:0 Марсель
4.7% (6)
3:1 Марсель
3.9% (5)
1:0 Марсель
3.9% (5)
3:2 Марсель
2.4% (3)
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