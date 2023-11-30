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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Марсель
2:1
Первый тайм: 30'
Аякс
0'
1:0
9' Пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:1
10' Гол
Бробби Брайан
2:1
26' Гол
Мбемба Шансель

Ход матча

9'
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:0
10'
1:1
Бробби Брайан
(Бергёйс Стивен)
26'
Мбемба Шансель
(Клосс Жонатан)
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 126
Марсель 68.3% (86)
X 19% (24)
Аякс 12.7% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Аякс
4.85
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
11
Арит
Амин
20
Корреа
Хоакин
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
2
Ренсх
Девайн
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
33
Тахирович
Бенджамин
23
Бергёйс
Стивен
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
Марсель
4-4-2
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Марсель
Аякс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:3
ТМК
2:2
ЛЕ
2:2
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.6
Верету Жордан 2 (1) 0.4
Мбемба Шансель 2 0.4
Клосс Жонатан 1 0.2
Арит Амин 1 (1) 0.2
Сарр Исмаила 1 0.2
Оливейра Витор 1 0.2
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 0.43
Бробби Брайан 2 0.29
Бергёйс Стивен 1 0.14
Тейлор Кеннет 1 0.14
Боргес Карлос 1 0.14
Бергвейн Стевен 1 (1) 0.14
Соса Борна 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Ренсх Девайн 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клосс Жонатан 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Жиго Самуэль 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вос Силвано 1 1
Бергёйс Стивен 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Медич Яков 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Шутало Йосип 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
5
50%
4
50%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0
Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1
Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1

Результаты матчей

Марсель
Аякс

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Марсель
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 2:1 5 3 2 0 12 - 7 11
2.
Брайтон
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
АЕК
 5 1 1 3 5 - 9 4
4.
Аякс
 1:2 5 0 2 3 5 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 2:1 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Брайтон
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Аякс
 1:2 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
АЕК
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Марсель
 2:1 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
АЕК
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Аякс
 1:2 3 0 1 2 2 - 5 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
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Прогнозы 126
Марсель 68.3% (86)
X 19% (24)
Аякс 12.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Аякс
4.85
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Марсель 2:1 Аякс

Исход игры
Марсель
68.5% (87)
Ничья
18.9% (24)
Аякс
12.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
78.76% (89)
Меньше
21.24% (24)
Обе команды забьют
Да
89.38% (101)
Нет
10.62% (12)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.8% (62)
1:1 Ничья
9.4% (12)
1:2 Аякс
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.5% (7)
2:0 Марсель
4.7% (6)
3:1 Марсель
3.9% (5)
1:0 Марсель
3.9% (5)
3:2 Марсель
2.4% (3)
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