Тур: 5. Стадион: Велодром. Главный судья: Соцца Симоне
0'
1:0
9' ПенальтиОбамеянг Пьер-Эмерик
1:1
10' ГолБробби Брайан
2:1
26' ГолМбемба Шансель
2:2
30' ГолБробби Брайан
3:2
48' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
63' Красная карточкаБергёйс Стивен
69' Желтая карточкаЛоди Ренан
71' Желтая карточкаТейлор Кеннет
77' Желтая карточкаХлинссон Кристиан
3:3
79' ГолАкпом Чуба
90' Желтая карточкаСарр Исмаила
4:3
90' ПенальтиОбамеянг Пьер-Эмерик
90' Желтая карточкаХато Йоррель
90' Желтая карточкаРенсх Девайн
90'+9
Ход матча
9'
10'
1:1
26'
2:1
30'
2:2
48'
63'
69'
71'
79'
3:3
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
40
Рамай
Диант
25
Соса
Борна
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
История личных встреч
Марсель
Аякс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (2)
|1
|Мбемба Шансель
|3
|0.6
|Верету Жордан
|2 (1)
|0.4
|Клосс Жонатан
|1
|0.2
|Арит Амин
|1 (1)
|0.2
|Сарр Исмаила
|1
|0.2
|Оливейра Витор
|1
|0.2
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|3
|0.43
|Бробби Брайан
|3
|0.43
|Бергёйс Стивен
|1
|0.14
|Тейлор Кеннет
|1
|0.14
|Боргес Карлос
|1
|0.14
|Бергвейн Стевен
|1 (1)
|0.14
|Акпом Чуба
|1
|0.14
|Соса Борна
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Хлинссон Кристиан
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|2
|1
|Вос Силвано
|1
|1
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Хлинссон Кристиан
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
3
Марсель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
11%
1
13%
1-15
4
44%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
7%
2
18%
1-15
6
43%
5
45%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0
Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1
Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1
Результаты матчей
Марсель
Аякс
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Марсель
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
14
16
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 4:3 Аякс
Исход игры
Марсель
68.5% (87)
Ничья
18.9% (24)
Аякс
12.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
78.76% (89)
Меньше
21.24% (24)
Обе команды забьют
Да
89.38% (101)
Нет
10.62% (12)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.8% (62)
1:1 Ничья
9.4% (12)
1:2 Аякс
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.5% (7)
2:0 Марсель
4.7% (6)
3:1 Марсель
3.9% (5)
1:0 Марсель
3.9% (5)
3:2 Марсель
2.4% (3)
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