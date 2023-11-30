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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Марсель
4:3
Конец матча
Аякс
0'
1:0
9' Пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:1
10' Гол
Бробби Брайан
2:1
26' Гол
Мбемба Шансель
2:2
30' Гол
Бробби Брайан
3:2
48' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
63' Красная карточка
Бергёйс Стивен
69' Желтая карточка
Лоди Ренан
71' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
77' Желтая карточка
Хлинссон Кристиан
3:3
79' Гол
Акпом Чуба
90' Желтая карточка
Сарр Исмаила
4:3
90' Пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
90' Желтая карточка
Хато Йоррель
90' Желтая карточка
Ренсх Девайн
90'+9

Ход матча

9'
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:0
10'
1:1
Бробби Брайан
(Бергёйс Стивен)
26'
Мбемба Шансель
(Клосс Жонатан)
2:1
30'
2:2
Бробби Брайан
(Бергёйс Стивен)
46'
 
Хлинссон Кристиан
Боргес Карлос
48'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Арит Амин)
3:2
63'
 
Бергёйс Стивен
66'
Ндиайе Ильман
Корреа Хоакин
 
69'
Лоди Ренан
 
71'
 
Тейлор Кеннет
77'
 
Хлинссон Кристиан
77'
 
Акпом Чуба
Тейлор Кеннет
77'
 
Марта Арьяни
Соса Борна
79'
3:3
Акпом Чуба
(Хлинссон Кристиан)
87'
Оливейра Витор
Верету Жордан
 
87'
Унаи Аззедин
Арит Амин
 
87'
Мурильо Микаэль
Лоди Ренан
 
90'
Сарр Исмаила
 
90'
Обамеянг Пьер-Эмерик
4:3
90'
 
Обамеянг Пьер-Эмерик
Тахирович Бенджамин
90'
 
Бробби Брайан
90'
 
Хато Йоррель
90'
 
Ренсх Девайн
90'
 
Банель Джейдон
Меите Бамо
90'
 
Салах-Эддин Анасс

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 127
Марсель 68.5% (87)
X 18.9% (24)
Аякс 12.6% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
11
Арит
Амин
20
Корреа
Хоакин
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
2
Ренсх
Девайн
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
33
Тахирович
Бенджамин
23
Бергёйс
Стивен
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
Марсель
4-4-2
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Марсель
Аякс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:3
ТМК
2:2
ЛЕ
2:2
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (2) 1
Мбемба Шансель 3 0.6
Верету Жордан 2 (1) 0.4
Клосс Жонатан 1 0.2
Арит Амин 1 (1) 0.2
Сарр Исмаила 1 0.2
Оливейра Витор 1 0.2
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 0.43
Бробби Брайан 3 0.43
Бергёйс Стивен 1 0.14
Тейлор Кеннет 1 0.14
Боргес Карлос 1 0.14
Бергвейн Стевен 1 (1) 0.14
Акпом Чуба 1 0.14
Соса Борна 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Хлинссон Кристиан 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клосс Жонатан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Жиго Самуэль 1 0
Лоди Ренан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 2 1
Вос Силвано 1 1
Тейлор Кеннет 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Медич Яков 1 0
Бробби Брайан 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Шутало Йосип 1 0
Хлинссон Кристиан 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Марсель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
11%
1
13%
1-15
4
44%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
7%
2
18%
1-15
6
43%
5
45%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0
Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1
Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1

Результаты матчей

Марсель
Аякс

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Марсель
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
3
4
1
4
3.5
1
6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 5 3 2 0 14 - 9 11
2.
Брайтон
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
АЕК
 5 1 1 3 5 - 9 4
4.
Аякс
 5 0 2 3 7 - 12 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 3 2 1 0 9 - 6 7
2.
Брайтон
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Аякс
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
АЕК
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Марсель
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
АЕК
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Аякс
 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
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    Прогнозы 127
    Марсель 68.5% (87)
    X 18.9% (24)
    Аякс 12.6% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 4:3 Аякс

    Исход игры
    Марсель
    68.5% (87)
    Ничья
    18.9% (24)
    Аякс
    12.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.76% (89)
    Меньше
    21.24% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    89.38% (101)
    Нет
    10.62% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    48.8% (62)
    1:1 Ничья
    9.4% (12)
    1:2 Аякс
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    2:0 Марсель
    4.7% (6)
    3:1 Марсель
    3.9% (5)
    1:0 Марсель
    3.9% (5)
    3:2 Марсель
    2.4% (3)
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