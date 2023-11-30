Тур: 5. Стадион: Айброкс. Главный судья: Сагги Рохит
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
28'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
26
Дэвис
Бен
II
14
Ламмерс
Сэм
19
Сима
Абдалла
20
Яго
Стив
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ламмерс СэмПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Райт КиранВратарь
- Защитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
-
11 Лоуренс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Руф КемарНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Рейнджерс
Арис Лимасол
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|2
|0.4
|Перейра Данило II
|1
|0.2
|Кантуэлл Тодд
|1
|0.2
|Ландстрем Джон
|0
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|3
|0.43
|Маямбела Михлали
|2
|0.29
|Шави Уоррен
|2
|0.29
|Кокорин Александр
|2 (1)
|0.29
|Сёке Юлиус
|1
|0.14
|Браун Морган
|1
|0.14
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0.14
|Бенгтссон Лео
|0
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Кажу
|0
|0
|Моннор Джейден
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Сима Абдалла
|2
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомис Янник
|2
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
8
Рейнджерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
12
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Абердин - Рейнджерс 1:1 Ливингстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Хартс - Рейнджерс 1:3
Данди - Рейнджерс 0:5 Рейнджерс - Хартс 2:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Рейнджерс - Хиберниан 4:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Мазеруэлл 1:0 Рейнджерс - Бетис 1:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Росс Каунти - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1
Результаты матчей
Рейнджерс
Арис Лимасол
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
13
33
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|2.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|4.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|2.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|3.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рейнджерс 0:1 Арис Лимасол
Исход игры
Рейнджерс
95% (113)
Ничья
2.5% (3)
Арис Лимасол
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
41.96% (47)
Нет
58.04% (65)
Популярный счёт
2:0 Рейнджерс
37.8% (45)
2:1 Рейнджерс
28.6% (34)
1:0 Рейнджерс
10.1% (12)
3:1 Рейнджерс
6.7% (8)
3:0 Рейнджерс
5% (6)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:2 Рейнджерс
1.7% (2)
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