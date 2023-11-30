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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Рейнджерс
0:1
Первый тайм: 30'
Арис Лимасол
0'
0:1
28' Гол
Shavy Babicka

Ход матча

28'
0:1
Shavy Babicka

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 118
Рейнджерс 95.8% (113)
X 1.7% (2)
Арис Лимасол 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Арис Лимасол
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9.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
5
Сауттар
Джон
26
Дэвис
Бен
II
31
Баришич
Борна
15
Сифуэнтес
Хосе
4
Ландстрем
Джон
13
Кантуэлл
Тодд
14
Ламмерс
Сэм
19
Сима
Абдалла
99
Перейра
Данило
II
1
Ванаилсон
Лусиано
20
Яго
Стив
5
Мукету-Муссунда
Алекс
72
Урошевич
Слободан
21
Маямбела
Михлали
3
Кажу
7
Бенгтссон
Лео
37
Сёке
Юлиус
23
Струски
Кароль
80
Shavy
Babicka
9
Кокорин
Александр
Рейнджерс
4-2-3-1
Арис Лимасол
5-4-1

История личных встреч

Рейнджерс
Арис Лимасол

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 2 0.4
Перейра Данило II 1 0.2
Кантуэлл Тодд 1 0.2
Ландстрем Джон 0 0
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 0.43
Маямбела Михлали 2 0.29
Шави Уоррен 2 0.29
Кокорин Александр 2 (1) 0.29
Сёке Юлиус 1 0.14
Браун Морган 1 0.14
Мукету-Муссунда Алекс 1 0.14
Бенгтссон Лео 0 0
Стемпиньски Мариуш 0 0
Кажу 0 0
Моннор Джейден 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 2 0
Сима Абдалла 2 0
Тавернье Джеймс 1 0
Руф Кемар 1 0
Сауттар Джон 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Баришич Борна 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомис Янник 2 0
Кокорин Александр 1 0
Яго Стив 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кажу 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Боакье Эрик 1 0
Струски Кароль 1 0
Николич Велько 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
8
Рейнджерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
12

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Абердин - Рейнджерс 1:1 Ливингстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Хартс - Рейнджерс 1:3
Данди - Рейнджерс 0:5 Рейнджерс - Хартс 2:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Рейнджерс - Хиберниан 4:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Мазеруэлл 1:0 Рейнджерс - Бетис 1:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Росс Каунти - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1

Результаты матчей

Рейнджерс
Арис Лимасол

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
3
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Рейнджерс
 0:1 5 2 1 2 4 - 4 7
3.
Спарта Прага
 5 2 1 2 6 - 6 7
4.
Арис Лимасол
 1:0 5 2 0 3 6 - 9 6

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Бетис
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Рейнджерс
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Арис Лимасол
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3 1 0 2 1 - 2 3
2.
Арис Лимасол
 1:0 3 1 0 2 4 - 7 3
3.
Рейнджерс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Спарта Прага
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Г О О О О Л - Shavy Babicka бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Рейнджерс 95.8% (113)
X 1.7% (2)
Арис Лимасол 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Рейнджерс
Ничья
Арис Лимасол
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рейнджерс 0:1 Арис Лимасол

Исход игры
Рейнджерс
95% (113)
Ничья
2.5% (3)
Арис Лимасол
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
41.96% (47)
Нет
58.04% (65)
Популярный счёт
2:0 Рейнджерс
37.8% (45)
2:1 Рейнджерс
28.6% (34)
1:0 Рейнджерс
10.1% (12)
3:1 Рейнджерс
6.7% (8)
3:0 Рейнджерс
5% (6)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:2 Рейнджерс
1.7% (2)
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