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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Рейнджерс
1:1
Конец матча
Арис Лимасол
0'
0:1
28' Гол
Shavy Babicka
45' Желтая карточка
Струски Кароль
45' Желтая карточка
Ламмерс Сэм
45' Желтая карточка
Яго Стив
1:1
49' Гол
МакКосленд Росс
50' Желтая карточка
Кокорин Александр
67' Желтая карточка
Сёке Юлиус
85' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Shavy Babicka
(Кокорин Александр)
36'
МакКосленд Росс
Кантуэлл Тодд
 
45'
 
Струски Кароль
45'
Ламмерс Сэм
 
45'
 
Яго Стив
49'
МакКосленд Росс
(Перейра Данило II)
1:1
50'
 
Кокорин Александр
58'
Лоуренс Том
Ламмерс Сэм
 
63'
 
Стемпиньски Мариуш
Shavy Babicka
67'
 
Сёке Юлиус
74'
 
Моннор Джейден
Маямбела Михлали
79'
Матондо Рабби
Сима Абдалла
 
85'
 
Бенгтссон Лео
89'
 
Брорссон Франц
Бенгтссон Лео
90'
 
Браун Морган
Струски Кароль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 120
Рейнджерс 95% (114)
X 2.5% (3)
Арис Лимасол 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
5
Сауттар
Джон
26
Дэвис
Бен
II
31
Баришич
Борна
15
Сифуэнтес
Хосе
4
Ландстрем
Джон
13
Кантуэлл
Тодд
14
Ламмерс
Сэм
19
Сима
Абдалла
99
Перейра
Данило
II
1
Ванаилсон
Лусиано
20
Яго
Стив
5
Мукету-Муссунда
Алекс
72
Урошевич
Слободан
21
Маямбела
Михлали
3
Кажу
7
Бенгтссон
Лео
37
Сёке
Юлиус
23
Струски
Кароль
80
Shavy
Babicka
9
Кокорин
Александр
Рейнджерс
4-2-3-1
Арис Лимасол
5-4-1

История личных встреч

Рейнджерс
Арис Лимасол

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 2 0.4
Перейра Данило II 1 0.2
Кантуэлл Тодд 1 0.2
МакКосленд Росс 1 0.2
Ландстрем Джон 0 0
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 0.43
Маямбела Михлали 2 0.29
Кокорин Александр 2 (1) 0.29
Шави Уоррен 2 0.29
Сёке Юлиус 1 0.14
Браун Морган 1 0.14
Мукету-Муссунда Алекс 1 0.14
Shavy Babicka 1 0.14
Бенгтссон Лео 0 0
Стемпиньски Мариуш 0 0
Кажу 0 0
Моннор Джейден 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 2 0
Ламмерс Сэм 2 0
Сима Абдалла 2 0
Тавернье Джеймс 1 0
Руф Кемар 1 0
Сауттар Джон 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Баришич Борна 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кокорин Александр 2 0
Яго Стив 2 0
Гомис Янник 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Сёке Юлиус 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кажу 1 0
Боакье Эрик 1 0
Николич Велько 1 0
Браун Морган 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
8
Рейнджерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
13

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Абердин - Рейнджерс 1:1 Ливингстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Хартс - Рейнджерс 1:3
Данди - Рейнджерс 0:5 Рейнджерс - Хартс 2:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Рейнджерс - Хиберниан 4:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Мазеруэлл 1:0 Рейнджерс - Бетис 1:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Росс Каунти - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1

Результаты матчей

Рейнджерс
Арис Лимасол

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
3
4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Рейнджерс
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Спарта Прага
 5 2 1 2 6 - 6 7
4.
Арис Лимасол
 5 1 1 3 6 - 10 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Бетис
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Арис Лимасол
 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3 1 0 2 1 - 2 3
2.
Рейнджерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Арис Лимасол
 3 0 1 2 4 - 8 1
4.
Спарта Прага
 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Яго Стив получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Рейнджерс 95% (114)
    X 2.5% (3)
    Арис Лимасол 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рейнджерс 1:1 Арис Лимасол

    Исход игры
    Рейнджерс
    95% (114)
    Ничья
    2.5% (3)
    Арис Лимасол
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    42.48% (48)
    Нет
    57.52% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Рейнджерс
    37.5% (45)
    2:1 Рейнджерс
    29.2% (35)
    1:0 Рейнджерс
    10% (12)
    3:1 Рейнджерс
    6.7% (8)
    3:0 Рейнджерс
    5% (6)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Рейнджерс
    1.7% (2)
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