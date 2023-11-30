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Тур: 5. Стадион: .
Хеккен
0:1
Первый тайм: 30'
Байер Л
0'
0:1
14' Гол
Бонифасе Виктор

Ход матча

14'
0:1
Бонифасе Виктор
(Станишич Йосип)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 117
Хеккен 0% (0)
X 1.7% (2)
Байер Л 98.3% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
8
Абдулразак
Исхак
4
Оусоу
Айхам
5
Ховланд
Эвен
21
Тотлэнд
Томас
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
17
Чилуфя
Эдвард
19
Хрстич
Срджан
24
Лаюни
Амор
17
Коварж
Матей
2
Станишич
Йосип
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
32
Пуэрта
Густаво
8
Андрих
Роберт
19
Телла
Нейтан
23
Гложек
Адам
21
Адли
Амин
22
Бонифасе
Виктор
Хеккен
4-3-3
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Хеккен
Байер Л

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 (2) 0.56
Хрстич Срджан 4 0.44
Лаюни Амор 2 (1) 0.22
Сонко Момоду 2 0.22
Рюгор Миккель 1 0.11
Густафссон Самуэль 1 0.11
Тотлэнд Томас 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 (1) 0.8
Вирц Флориан 2 0.4
Гримальдо Алехандро 2 0.4
Адли Амин 1 0.2
Хофманн Йонас 1 0.2
Тапсоба Эдмон 1 0.2
Фримпонг Жереми 1 0.2
Телла Нейтан 1 0.2
Джака Гранит 0 0
Гложек Адам 0 0
Станишич Йосип 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 3 0
Хаммар Юхан 1 1
Ромео Аман 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Андрих Роберт 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0

Результаты матчей

Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
9
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Байер Л
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Молде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2
Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0
Байер Л
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3
Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0

Результаты матчей

Хеккен
Байер Л

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
3
1
3
5
2.5
2
2
1
7
3.5
2
2
1
7
4.5
1
3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Карабах
 1:0 5 3 0 2 4 - 6 9
3.
Молде
 0:1 5 2 0 3 9 - 6 6
4.
Хеккен
 0:1 5 0 0 5 2 - 14 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Карабах
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Молде
 0:1 3 1 0 2 6 - 4 3
4.
Хеккен
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Карабах
 1:0 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Молде
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Хеккен
 0:1 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Станишич Йосип сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Ullevi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Хеккен 0% (0)
X 1.7% (2)
Байер Л 98.3% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Байер Л
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хеккен 0:1 Байер Л

Исход игры
Хеккен
0% (0)
Ничья
1.7% (2)
Байер Л
98.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
46.9% (53)
Нет
53.1% (60)
Популярный счёт
0:2 Байер Л
35.6% (42)
1:2 Байер Л
28.8% (34)
1:3 Байер Л
11% (13)
0:3 Байер Л
9.3% (11)
0:1 Байер Л
3.4% (4)
2:3 Байер Л
1.7% (2)
0:4 Байер Л
1.7% (2)
1:4 Байер Л
1.7% (2)
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