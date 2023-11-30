Тур: 5. Стадион: Нья Уллеви.
Ход матча
14'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
17
Коварж
Матей
19
Телла
Нейтан
23
Гложек
Адам
21
Адли
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
47 Аурир АйманПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
История личных встреч
Хеккен
Байер Л
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|5 (2)
|0.56
|Хрстич Срджан
|4
|0.44
|Лаюни Амор
|2 (1)
|0.22
|Сонко Момоду
|2
|0.22
|Рюгор Миккель
|1
|0.11
|Густафссон Самуэль
|1
|0.11
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|0.8
|Вирц Флориан
|2
|0.4
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.4
|Адли Амин
|1
|0.2
|Хофманн Йонас
|1
|0.2
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.2
|Фримпонг Жереми
|1
|0.2
|Телла Нейтан
|1
|0.2
|Джака Гранит
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|Хаммар Юхан
|1
|1
|Ромео Аман
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
9
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Байер Л
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Молде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2
Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0
Байер Л
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3
Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0
Результаты матчей
Хеккен
Байер Л
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
31
35
22
17
22
17
13
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хеккен 0:1 Байер Л
Исход игры
Хеккен
0% (0)
Ничья
1.7% (2)
Байер Л
98.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
46.9% (53)
Нет
53.1% (60)
Популярный счёт
0:2 Байер Л
35.6% (42)
1:2 Байер Л
28.8% (34)
1:3 Байер Л
11% (13)
0:3 Байер Л
9.3% (11)
0:1 Байер Л
3.4% (4)
2:3 Байер Л
1.7% (2)
0:4 Байер Л
1.7% (2)
1:4 Байер Л
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!