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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Хеккен
0:2
Конец матча
Байер Л
0'
0:1
14' Гол
Бонифасе Виктор
25' Желтая карточка
Бонифасе Виктор
0:2
74' Гол
Шик Патрик
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Бонифасе Виктор
(Станишич Йосип)
25'
 
Бонифасе Виктор
46'
 
Мбамба Ноа
Бонифасе Виктор
64'
 
Шик Патрик
Телла Нейтан
68'
Дабо Понтус
Ромео Аман
 
68'
Сонко Момоду
Чилуфя Эдвард
 
74'
0:2
Шик Патрик
(Станишич Йосип)
80'
 
Коссуну Одилон
Та Джонатан
80'
 
Хофманн Йонас
Гложек Адам
80'
Юссеф Али
Хрстич Срджан
 
88'
 
Аурир Айман
Пуэрта Густаво

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 118
Хеккен 0% (0)
X 1.7% (2)
Байер Л 98.3% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
8
Абдулразак
Исхак
4
Оусоу
Айхам
5
Ховланд
Эвен
21
Тотлэнд
Томас
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
17
Чилуфя
Эдвард
19
Хрстич
Срджан
24
Лаюни
Амор
17
Коварж
Матей
2
Станишич
Йосип
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
32
Пуэрта
Густаво
8
Андрих
Роберт
19
Телла
Нейтан
23
Гложек
Адам
21
Адли
Амин
22
Бонифасе
Виктор
Хеккен
4-3-3
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Хеккен
Байер Л

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 (2) 0.56
Хрстич Срджан 4 0.44
Лаюни Амор 2 (1) 0.22
Сонко Момоду 2 0.22
Рюгор Миккель 1 0.11
Густафссон Самуэль 1 0.11
Тотлэнд Томас 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 (1) 0.8
Вирц Флориан 2 0.4
Гримальдо Алехандро 2 0.4
Адли Амин 1 0.2
Хофманн Йонас 1 0.2
Шик Патрик 1 0.2
Тапсоба Эдмон 1 0.2
Фримпонг Жереми 1 0.2
Телла Нейтан 1 0.2
Станишич Йосип 0 0
Джака Гранит 0 0
Гложек Адам 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 3 0
Хаммар Юхан 1 1
Ромео Аман 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Андрих Роберт 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Бонифасе Виктор 1 0

Результаты матчей

Хеккен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
9
Хеккен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Байер Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
7%
4
29%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
5
33%
3
21%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

19
2
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 2
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Молде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2
Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0
Байер Л
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3
Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0

Результаты матчей

Хеккен
Байер Л

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
4
1
3
6
2.5
2
3
1
8
3.5
2
3
1
8
4.5
1
4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Молде
 5 2 1 2 11 - 7 7
3.
Карабах
 5 2 1 2 5 - 8 7
4.
Хеккен
 5 0 0 5 2 - 15 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Молде
 3 1 1 1 8 - 5 4
3.
Карабах
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Хеккен
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Карабах
 3 1 1 1 4 - 7 4
3.
Молде
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Хеккен
 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Victor Okoh Boniface получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Станишич Йосип сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Ullevi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Хеккен 0% (0)
    X 1.7% (2)
    Байер Л 98.3% (116)
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    Где смотреть матч Хеккен 0:2 Байер Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хеккен 0:2 Байер Л

    Исход игры
    Хеккен
    0% (0)
    Ничья
    1.7% (2)
    Байер Л
    98.3% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    46.9% (53)
    Нет
    53.1% (60)
    Популярный счёт
    0:2 Байер Л
    35.6% (42)
    1:2 Байер Л
    28.8% (34)
    1:3 Байер Л
    11% (13)
    0:3 Байер Л
    9.3% (11)
    0:1 Байер Л
    3.4% (4)
    2:3 Байер Л
    1.7% (2)
    0:4 Байер Л
    1.7% (2)
    1:4 Байер Л
    1.7% (2)
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