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Тур: 5. Стадион: .
Астон Вилла
1:1
Первый тайм: 30'
Легия
0'
1:0
4' Гол
Диаби Мусса
1:1
20' Гол
Мучи Эрнест

Ход матча

4'
Диаби Мусса
(Тилеманс Юри)
1:0
20'
1:1
Мучи Эрнест

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 115
Астон Вилла 94.8% (109)
X 4.3% (5)
Легия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
Легия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Ольсен
Робин
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
15
Морено
Алекс
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
8
Тилеманс
Юри
24
Дуран
Джон
19
Диаби
Мусса
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
17
Диаш
Жиль
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
Астон Вилла
4-4-2
Легия
3-4-3

История личных встреч

Астон Вилла
Легия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.71
Бэйли Леон 3 0.43
Макгинн Джон 2 0.29
Дуран Джон 2 0.29
Динь Люка 1 0.14
Тилеманс Юри 1 0.14
Карлос Диего Сантос 1 0.14
Кэш Мэтти 1 0.14
Соарес Дуглас 1 (1) 0.14
Диаби Мусса 1 0.14
Дзаньоло Николо 0 0
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 5 0.45
Пекхарт Томаш 4 0.36
Крамер Блаж 3 0.27
Вшолек Павел 2 0.18
Гуаль Марк 2 0.18
Рибейру Юри 1 0.09
Слиш Бартош 1 0.09
Росолек Мацей 1 0.09
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.09
Элитим Хуэрхен 1 0.09
Августиняк Рафал 1 0.09
Кун Патрик 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Макгинн Джон 1 0
Бэйли Леон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Диаби Мусса 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Пекхарт Томаш 2 0
Вшолек Павел 2 0
Кун Патрик 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Рибейру Юри 2 0
Элитим Хуэрхен 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Тобиаш Кацпер 2 0
Хладун Доминик 1 0
Панков Радован 1 0
Гуаль Марк 1 0
Челхака Юрген 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Легия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
5
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
9
Астон Вилла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Легия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
100%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
2
12%
5
24%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
40%
4
22%
46-60
1
20%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0
Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5

Результаты матчей

Астон Вилла
Легия

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
3
2
1
3.5
1
4
1
2
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
7
3
3
3
2.5
4
6
2
4
3.5
1
9
1
5
4.5
1
9

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:1 5 3 1 1 10 - 6 10
2.
Легия
 1:1 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
АЗ Алкмаар
 5 2 0 3 7 - 10 6
4.
Зриньски
 5 1 0 4 5 - 9 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:1 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Легия
 1:1 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
АЗ Алкмаар
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Зриньски
 2 1 0 1 5 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Астон Вилла
 1:1 2 1 0 1 6 - 4 3
3.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 4 - 6 0
4.
Зриньски
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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Прогнозы 115
Астон Вилла 94.8% (109)
X 4.3% (5)
Легия 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Легия

Исход игры
Астон Вилла
94.8% (109)
Ничья
4.3% (5)
Легия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
39.1% (45)
2:0 Астон Вилла
27% (31)
3:1 Астон Вилла
11.3% (13)
3:0 Астон Вилла
7% (8)
1:0 Астон Вилла
6.1% (7)
1:1 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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