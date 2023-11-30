Тур: 5. Стадион: Вилла Парк.
1:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
4'
1:0
20'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
25
Ольсен
Робин
15
Морено
Алекс
24
Дуран
Джон
19
Диаби
Мусса
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
17
Диаш
Жиль
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
- Защитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Астон Вилла
Легия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.71
|Бэйли Леон
|3
|0.43
|Макгинн Джон
|2
|0.29
|Дуран Джон
|2
|0.29
|Динь Люка
|1
|0.14
|Тилеманс Юри
|1
|0.14
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.14
|Кэш Мэтти
|1
|0.14
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.14
|Диаби Мусса
|1
|0.14
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|5
|0.45
|Пекхарт Томаш
|4
|0.36
|Крамер Блаж
|3
|0.27
|Вшолек Павел
|2
|0.18
|Гуаль Марк
|2
|0.18
|Рибейру Юри
|1
|0.09
|Слиш Бартош
|1
|0.09
|Росолек Мацей
|1
|0.09
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.09
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.09
|Августиняк Рафал
|1
|0.09
|Кун Патрик
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Вшолек Павел
|2
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Рибейру Юри
|2
|0
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Тобиаш Кацпер
|2
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Легия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
0
5
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
9
Астон Вилла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Легия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
100%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
2
12%
5
24%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
40%
4
22%
46-60
1
20%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0
Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5
Результаты матчей
Астон Вилла
Легия
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
21
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
73
33
46
24
19
15
19
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Легия
Исход игры
Астон Вилла
94.8% (109)
Ничья
4.3% (5)
Легия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
39.1% (45)
2:0 Астон Вилла
27% (31)
3:1 Астон Вилла
11.3% (13)
3:0 Астон Вилла
7% (8)
1:0 Астон Вилла
6.1% (7)
1:1 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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