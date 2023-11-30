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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 37866
Астон Вилла
2:1
Конец матча
Легия
0'
1:0
4' Гол
Диаби Мусса
1:1
20' Гол
Мучи Эрнест
36' Желтая карточка
Диаби Мусса
39' Желтая карточка
Гуаль Марк
41' Желтая карточка
Соарес Дуглас
41' Желтая карточка
Вшолек Павел
53' Желтая карточка
Тилеманс Юри
2:1
58' Гол
Морено Алекс
68' Желтая карточка
Крамер Блаж
75' Желтая карточка
Енджейчик Артур
90' Желтая карточка
Дуран Джон
90'+5

Ход матча

4'
Диаби Мусса
(Тилеманс Юри)
1:0
20'
1:1
Мучи Эрнест
36'
Диаби Мусса
 
39'
 
Гуаль Марк
41'
Соарес Дуглас
 
41'
 
Вшолек Павел
53'
Тилеманс Юри
 
55'
 
Крамер Блаж
Гуаль Марк
55'
 
Кун Патрик
Диаш Жиль
58'
Морено Алекс
(Соарес Дуглас)
2:1
68'
 
Крамер Блаж
71'
Бэйли Леон
Макгинн Джон
 
71'
Рамси Джакоб
Тилеманс Юри
 
75'
 
Енджейчик Артур
76'
 
Капустка Бартош
Жозуэ Филипе
76'
 
Челхака Юрген
Слиш Бартош
79'
Дзаньоло Николо
Диаби Мусса
 
79'
Динь Люка
Морено Алекс
 
82'
 
Росолек Мацей
Вшолек Павел
90'
Дендонкер Леандер
Соарес Дуглас
 
90'
Дуран Джон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 571 Количество передач 272
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 116
Астон Вилла 95.7% (111)
X 4.3% (5)
Легия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Ольсен
Робин
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
15
Морено
Алекс
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
8
Тилеманс
Юри
24
Дуран
Джон
19
Диаби
Мусса
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
17
Диаш
Жиль
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
Астон Вилла
4-4-2
Легия
3-4-3

История личных встреч

Астон Вилла
Легия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.71
Бэйли Леон 3 0.43
Макгинн Джон 2 0.29
Дуран Джон 2 0.29
Динь Люка 1 0.14
Соарес Дуглас 1 (1) 0.14
Тилеманс Юри 1 0.14
Карлос Диего Сантос 1 0.14
Кэш Мэтти 1 0.14
Морено Алекс 1 0.14
Диаби Мусса 1 0.14
Дзаньоло Николо 0 0
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 5 0.45
Пекхарт Томаш 4 0.36
Крамер Блаж 3 0.27
Вшолек Павел 2 0.18
Гуаль Марк 2 0.18
Рибейру Юри 1 0.09
Слиш Бартош 1 0.09
Росолек Мацей 1 0.09
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.09
Элитим Хуэрхен 1 0.09
Августиняк Рафал 1 0.09
Кун Патрик 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 2 0
Динь Люка 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Макгинн Джон 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Дуран Джон 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Вшолек Павел 3 0
Енджейчик Артур 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Кун Патрик 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Рибейру Юри 2 0
Гуаль Марк 2 0
Элитим Хуэрхен 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Тобиаш Кацпер 2 0
Хладун Доминик 1 0
Панков Радован 1 0
Крамер Блаж 1 0
Челхака Юрген 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Легия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
6
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
9
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Легия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
50%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
50%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

19
22
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
4
21%
2
9%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
2
11%
5
23%
76-90

Пропущено

6
20
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
1
17%
4
20%
1-15
2
33%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
33%
5
25%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0
Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5

Результаты матчей

Астон Вилла
Легия

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
4
2
1
3.5
1
5
1
2
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
7
4
3
4
2.5
4
7
2
5
3.5
1
10
1
6
4.5
1
10

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
АЗ Алкмаар
 5 2 0 3 7 - 10 6
4.
Зриньски
 5 1 0 4 5 - 9 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
АЗ Алкмаар
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Зриньски
 2 1 0 1 5 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 1 0 1 6 - 4 3
2.
Легия
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 4 - 6 0
4.
Зриньски
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Диаш Жиль уходит с поля. Кун Патрик выходит вместо него
    • 53'
      Тилеманс Юри получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 4'
      Г О О О О Л - Диаби Мусса бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Астон Вилла 95.7% (111)
    X 4.3% (5)
    Легия 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Астон Вилла 2:1 Легия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 2:1 Легия

    Исход игры
    Астон Вилла
    95.7% (111)
    Ничья
    4.3% (5)
    Легия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    38.8% (45)
    2:0 Астон Вилла
    26.7% (31)
    3:1 Астон Вилла
    12.1% (14)
    3:0 Астон Вилла
    6.9% (8)
    1:0 Астон Вилла
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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