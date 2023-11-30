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Тур: 5. Стадион: .
Спартак Трнава
0:0
Первый тайм: 31'
Лудогорец

Ход матча

23'
0:1
Текпетей Бернард

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 115
Спартак Трнава 21.7% (25)
X 27% (31)
Лудогорец 51.3% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Лудогорец
5.06
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4.70
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1.81
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Все Коэффициенты
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
23
Даниэл
Эрик
25
Баинович
Филип
80
Желькович
Адриан
28
Буката
Мартин
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
30
Педринью
Роша
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
77
Кайо
Ранхел
9
Дуа
Квадво
37
Текпетей
Бернард
Спартак Трнава
4-3-3
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 3 0.27
Офори Келвин 3 0.27
Штетина Лукаш 3 0.27
Дюриш Михал 1 0.09
Прохазка Роман 1 0.09
Джуричин Марко 1 0.09
Буката Мартин 1 0.09
Коша Себастьян 1 0.09
Микович Мартин 0 0
Паур Якуб 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 3 0.6
Секо Руан 2 0.4
Текпетей Бернард 1 0.2
Йорданов Иван 1 0.2
Вердон Оливье 1 (1) 0.2
Недялков Антон 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Тиссера Матиас 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 4 0
Горосито Николас 2 1
Микович Мартин 3 0
Штетина Лукаш 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Шулек Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Желькович Адриан 2 0
Джуричин Марко 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Такач Доминик 1 0
Бернат Ян 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Осени Азиз 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 2 0
Гонсалвеш Клод 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Кайо Ранхел 1 0
Делев Спас 1 0
Сон 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Педринью Роша 1 0
Руссо Франко 1 0
Текпетей Бернард 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
6
Спартак Трнава
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лудогорец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

15
10
2 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
5
33%
1
10%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0
Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0
Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Арда Карджали - Лудогорец 0:0 Лудогорец - Пирин Благоевград 4:0 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Лудогорец

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5
1
1
1
4
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
2
2
2
8
2.5
1
3
1
9
3.5
1
3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:0 5 3 1 1 13 - 5 10
2.
Фенербахче
 0:2 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Лудогорец
 0:0 5 2 1 2 8 - 10 7
4.
Спартак Трнава
 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:0 3 2 1 0 10 - 2 7
2.
Лудогорец
 0:0 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Фенербахче
 0:2 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Спартак Трнава
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Фенербахче
 0:2 3 1 0 2 2 - 5 3
3.
Спартак Трнава
 0:0 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Лудогорец
 0:0 3 0 1 2 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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Прогнозы 115
Спартак Трнава 21.7% (25)
X 27% (31)
Лудогорец 51.3% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Лудогорец
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спартак Трнава 0:0 Лудогорец

Исход игры
Спартак Трнава
21.7% (25)
Ничья
27% (31)
Лудогорец
51.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:2 Лудогорец
33% (38)
1:1 Ничья
24.3% (28)
2:1 Спартак Трнава
13% (15)
0:1 Лудогорец
10.4% (12)
1:0 Спартак Трнава
7% (8)
0:2 Лудогорец
4.3% (5)
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