Тур: 5. Стадион: Антон Малатинский.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
77
Кайо
Ранхел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
20 Осени АзизНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 СонЗащитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Секо РуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
История личных встреч
Спартак Трнава
Лудогорец
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|3
|0.27
|Офори Келвин
|3
|0.27
|Штетина Лукаш
|3
|0.27
|Дюриш Михал
|1
|0.09
|Прохазка Роман
|1
|0.09
|Джуричин Марко
|1
|0.09
|Буката Мартин
|1
|0.09
|Коша Себастьян
|1
|0.09
|Микович Мартин
|0
|0
|Паур Якуб
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пётровски Якуб
|3
|0.6
|Секо Руан
|2
|0.4
|Текпетей Бернард
|1
|0.2
|Йорданов Иван
|1
|0.2
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.2
|Недялков Антон
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Тиссера Матиас
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|4
|0
|Горосито Николас
|2
|1
|Микович Мартин
|3
|0
|Штетина Лукаш
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Бернат Ян
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Осени Азиз
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Недялков Антон
|2
|0
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Делев Спас
|1
|0
|Сон
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
6
Спартак Трнава
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лудогорец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
15
10
2 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
5
33%
1
10%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0
Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0
Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Арда Карджали - Лудогорец 0:0 Лудогорец - Пирин Благоевград 4:0 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0
Результаты матчей
Спартак Трнава
Лудогорец
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
11
14
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
22
28
13
19
13
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|2.
|0:2
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|4.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|0:2
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Трнава 0:0 Лудогорец
Исход игры
Спартак Трнава
21.7% (25)
Ничья
27% (31)
Лудогорец
51.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:2 Лудогорец
33% (38)
1:1 Ничья
24.3% (28)
2:1 Спартак Трнава
13% (15)
0:1 Лудогорец
10.4% (12)
1:0 Спартак Трнава
7% (8)
0:2 Лудогорец
4.3% (5)
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