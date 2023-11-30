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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 10158
Спартак Трнава
1:2
Конец матча
Лудогорец
0'
57' Желтая карточка
Педринью Роша
0:1
74' Гол
Дуа Квадво
1:1
78' Гол
Даниэл Эрик
80' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
1:1
86' Не забитый пенальти
Вердон Оливье
88' Желтая карточка
Микович Мартин
90' Желтая карточка
Кайо Ранхел
1:2
90' Гол
Тиссера Матиас
90'+6

Ход матча

46'
Бернат Ян
Баинович Филип
 
57'
 
Педринью Роша
67'
Микович Мартин
Азанго Филип
 
72'
Паур Якуб
Буката Мартин
 
72'
Джуричин Марко
Дюриш Михал
 
74'
0:1
Дуа Квадво
(Текпетей Бернард)
78'
Даниэл Эрик
(Офори Келвин)
1:1
79'
Шулек Мартин
Штетина Лукаш
 
80'
Коштрна Кристиан
 
86'
1:1
Вердон Оливье
88'
Микович Мартин
 
89'
 
Секо Руан
Педринью Роша
89'
 
Тиссера Матиас
Текпетей Бернард
90'
 
Кайо Ранхел
90'
1:2
Тиссера Матиас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 11
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 315 Количество передач 565
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 116
Спартак Трнава 21.6% (25)
X 26.7% (31)
Лудогорец 51.7% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
23
Даниэл
Эрик
25
Баинович
Филип
80
Желькович
Адриан
28
Буката
Мартин
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
30
Педринью
Роша
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
77
Кайо
Ранхел
9
Дуа
Квадво
37
Текпетей
Бернард
Спартак Трнава
4-3-3
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 4 0.36
Офори Келвин 3 0.27
Штетина Лукаш 3 0.27
Дюриш Михал 1 0.09
Прохазка Роман 1 0.09
Джуричин Марко 1 0.09
Буката Мартин 1 0.09
Коша Себастьян 1 0.09
Микович Мартин 0 0
Паур Якуб 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 3 0.6
Секо Руан 2 0.4
Тиссера Матиас 1 0.2
Дуа Квадво 1 0.2
Йорданов Иван 1 0.2
Вердон Оливье 1 (1) 0.2
Текпетей Бернард 0 0
Недялков Антон 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 4 0
Микович Мартин 4 0
Горосито Николас 2 1
Коштрна Кристиан 3 0
Штетина Лукаш 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Шулек Мартин 2 0
Желькович Адриан 2 0
Джуричин Марко 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Такач Доминик 1 0
Бернат Ян 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Осени Азиз 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 2 0
Недялков Антон 2 0
Гонсалвеш Клод 2 0
Педринью Роша 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Делев Спас 1 0
Сон 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Руссо Франко 1 0
Текпетей Бернард 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лудогорец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
6
Спартак Трнава
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Лудогорец
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

9
11
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
25%
3
30%
61-75
3
19%
3
30%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

17
11
2 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
5
29%
29%
1
9%
46-60
6
35%
2
18%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0
Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0
Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Арда Карджали - Лудогорец 0:0 Лудогорец - Пирин Благоевград 4:0 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Лудогорец

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
2.5
1
1
1
5
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
3
2
2
9
2.5
1
4
1
10
3.5
1
4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 5 3 1 1 17 - 6 10
2.
Лудогорец
 5 3 0 2 10 - 11 9
3.
Фенербахче
 5 3 0 2 9 - 11 9
4.
Спартак Трнава
 5 0 1 4 3 - 11 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 2 1 0 14 - 3 7
2.
Лудогорец
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Фенербахче
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Спартак Трнава
 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Фенербахче
 3 1 0 2 3 - 9 3
3.
Лудогорец
 3 1 0 2 4 - 11 3
4.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Спартак Трнава 21.6% (25)
    X 26.7% (31)
    Лудогорец 51.7% (60)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Трнава 1:2 Лудогорец

    Исход игры
    Спартак Трнава
    21.6% (25)
    Ничья
    26.7% (31)
    Лудогорец
    51.7% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.89% (57)
    Меньше
    49.11% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Лудогорец
    32.8% (38)
    1:1 Ничья
    24.1% (28)
    2:1 Спартак Трнава
    12.9% (15)
    0:1 Лудогорец
    10.3% (12)
    1:0 Спартак Трнава
    6.9% (8)
    0:2 Лудогорец
    5.2% (6)
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