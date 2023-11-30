Тур: 5. Стадион: Энфилд.
Ход матча
15'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
18
Гакпо
Коди
30
Хорват
Саша
21
Любич
Иван
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
-
44 Чамберс ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
84 Брэдли КонорПолузащитник
- Нападающий
-
49 Гордон КайдНападающий
-
50 Доак БенНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Нападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
-
11 Коне МуссаНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
История личных встреч
Ливерпуль
ЛАСК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жота Диогу
|3
|0.6
|Салах Мохамед
|2
|0.4
|Гравенберх Райан
|2
|0.4
|Нуньес Дарвин
|2 (1)
|0.4
|Диас Луис
|2
|0.4
|Гакпо Коди
|1
|0.2
|Эндо Ватару
|1
|0.2
|Гомес Джо
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Макаллистер Алексис
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|3
|0.43
|Хорват Саша
|1 (1)
|0.14
|Йовичич Бранко
|1
|0.14
|Флеккер Флориан
|1
|0.14
|Таловеров Максим
|1
|0.14
|Усор Мозес
|1
|0.14
|Стойкович Филип
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|3
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Любичич Марин
|1
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Дарбо Эбрима
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
5
Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЛАСК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1
Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1
Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1
Результаты матчей
Ливерпуль
ЛАСК
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
15
13
13
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 2:0 ЛАСК
Исход игры
Ливерпуль
97.8% (135)
Ничья
0% (0)
ЛАСК
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (72)
Меньше
36.84% (42)
Обе команды забьют
Да
26.32% (30)
Нет
73.68% (84)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
29% (40)
3:0 Ливерпуль
26.1% (36)
3:1 Ливерпуль
13.8% (19)
2:1 Ливерпуль
5.1% (7)
4:0 Ливерпуль
2.2% (3)
4:1 Ливерпуль
1.4% (2)
5:0 Ливерпуль
1.4% (2)
1:0 Ливерпуль
1.4% (2)
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