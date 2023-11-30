Каомхин Келлехер вынес мяч вперёд со своей половины поля, и "Ливерпуль" вроде зацепился за владение, однако ненадолго. Мозес Усор пошёл по левому флангу и заработал угловой для ЛАСКа. Подача корнера оказалась слишком недалёкой, хозяева отбились.

Луис Диас на левом фланге не стал пробовать оторваться от Ивана Любича и отыграл поперечно своим партнёрам, которые вскоре потеряли мяч. Отобрали его себе практически сразу хозяева, и уже Райан Гравенберх нерасторопно действовал в левой половине чужой штрафной площадки.

Длинная подача следует с правого фланга в штрафную площадь ЛАСКа, где мяч становится простой добычей Тобиаса Лаваля. Потом снова движется вперёд команда гостей левым флангом, есть попытка доставить мяч в центр штрафной площади, и зарабатывается угловой.

Опасный момент возник у ворот "Ливерпуля"! Но положение "вне игры" в итоге зафиксировано. После розыграша углового на левом фланге обостряли визитёры. Последовал прострел на ближнюю штангу, где Роберт Жуль оказался в положении "вне игры".

Довольно легко команды перемещаются по футбольному полю, движение весьма динамичное. Это не футбольные шахматы, которые бывают, когда встречаются две плюс-минус равные команды и устраивают осторожную игру, предпочитая во главу угла ставить стремление не допускать ошибки.

"Ливерпуль" в случае победы точно отправится в плей-офф Лиги Европы, и тогда последний тур станет для него формальностью. Тогда Юрген Клопп с полным душевным спокойствием сможет выпустить второй состав, чтобы дать отдохнуть всем футболистам основы.

Огромные разрывы допускает порой "Ливерпуль" в своей штрафной площадке, но не хватает атакующим игрокам ЛАСКа соответствующего мастерства, чтобы наказывать за такие недочёты. А сейчас уже хозяева атакуют, простреливает Мохамед Салах с правого полуфланга, но на мяче оказывается защитник гостевой команды.

Костас Цимикас простреливал из зоны левого инсайда на дальнюю штангу, но Коди Гакпо не прочёл действия своего партнёра и почему-то остановился как вкопанный, иначе мог бы оформлять дубль.

Ответную атаку ЛАСК проводит, и она смотрится опасной. Прострел идёт с левого полуфланга, и вернувшийся Костас Цимикас в подкате выносит мяч, но положение "вне игры" в любом случае там фиксируется.

Сильной обороной в этом матче обе команды похвастать не могут, но у "Ливерпуля" атака, конечно, гораздо лучше, чем у ЛАСКа, что и отражается на табло.

Мерсийсайдцы катали мяч на чужой половине поля, а потом перешли на свою и подключили к перепаслвке Каомхина Келлехера. Ну и правильно - чего давать своему голкиперу скучать?

Максим Таловеров постарался, чтобы от Мохамеда Салаха мяч ушёл лишь на угловой. С правого фланга подавали корнер ливерпульцы, и гости быстро отбились на этом стандарте.

Нарушение в центре поля фиксируется со стороны Эндо Ватару. Незначительное. Кажется, это первый фол в сегодняшнем матче.

Длинный заброс отправляется в штрафную площадку ЛАСКа в расчёте на Луиса Диаса, однако легко у него выигрывает борьбу защитник гостевой команды.

16' Ну что же, пока всё очень просто оказывается для команды Юргена Клоппа в том, что касается атакующих действий. Значит, можно попробовать поставить какой-нибудь рекорд по результативности.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Коди Гакпо!

Замельчили хозяева в чужой штрафной площади и довели своё преимущество до более весмого. Салах справа доставил мяч в центр на Диаса, у того не получилось хорошо отдать партнёру, но далее продлилась атака "Ливерпуля" на правый полуфланг, Салах сделал подсечку к дальней штанге, и Гакпо поразил уже пустой створ.

14' Мозес Усор катастрофически принял мяч в центральной зоне на линии штрафной площади. Оборона "Ливерпуля" в этом эпизоде как-то отстранилась, но игрок ЛАСКа сам потерял владение.

14' Луис Диас обретает себя в положении "вне игры" в центральной трети поля. Возле центрального круга оказался в офсайде автор недавнего гола.

13' Забитый гол может преподнести "Ливерпулю" как дополнительное желание забивать ещё, так и расслабить команду хозяев. Посмотрим, какая будет у "красных" реакция.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Луис Диас!

Головой Луис Диас поражает чужие ворота! Из центра колумбиец отдал вправо к боковой линии штрафной площади на Джо Гомеса и сам результативно откликнулся на последовавшую подачу.

11' Нереализованный момент у "Ливерпуля"! Харви Эллиотт филигранно коротко забросил по центру на Коди Гакпо, который крайне неудачно пробил правее створа. Но Юрген Клопп на бровке всё равно похлопал. Хотя, может, это он хлопал Эллиотту.

10' Филип Стойкович подхватил мяч справа в штрафной площади мерсисайдцев и выполнил безсполезный поперечный проброс - никого не оказалось там замкнуть.

9' Коди Гакпо слева в чужой штрафной площади отдал короткую передачу на Луиса Диаса, а тот продлил в центр на Харви Эллиотта, чей удар принял на себя защитник ЛАСКа.