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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 31'
ЛАСК
0'
1:0
12' Гол
Диас Луис
2:0
15' Гол
Гакпо Коди

Ход матча

12'
Диас Луис
(Гомес Джо)
1:0
15'
Гакпо Коди
(Салах Мохамед)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 137
Ливерпуль 97.8% (134)
X 0% (0)
ЛАСК 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
2
Гомес
Джо
5
Конате
Ибраима
78
Куанса
Джарелл
21
Цимикас
Костас
38
Гравенберх
Райан
3
Эндо
Ватару
19
Эллиотт
Харви
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
22
Стойкович
Филип
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
21
Любич
Иван
10
Жуль
Роберт
9
Любичич
Марин
17
Усор
Мозес
Ливерпуль
4-3-3
ЛАСК
3-4-1-2

История личных встреч

Ливерпуль
ЛАСК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жота Диогу 3 0.6
Салах Мохамед 2 0.4
Гравенберх Райан 2 0.4
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.4
Диас Луис 2 0.4
Гакпо Коди 1 0.2
Эндо Ватару 1 0.2
Гомес Джо 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Джонс Кёртис 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 3 0.43
Хорват Саша 1 (1) 0.14
Йовичич Бранко 1 0.14
Флеккер Флориан 1 0.14
Таловеров Максим 1 0.14
Усор Мозес 1 0.14
Стойкович Филип 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Конате Ибраима 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Байчетич Стефан 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 3 0
Хорват Саша 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Любичич Марин 1 0
Цирайс Филипп 1 0
Стойкович Филип 1 0
Любич Иван 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Белло Джордж 1 0
Дарбо Эбрима 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Таловеров Максим 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
5
Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЛАСК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1
Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1
Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1

Результаты матчей

Ливерпуль
ЛАСК

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
5
1
3
3.5
1
3
4.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2:0 5 4 0 1 14 - 5 12
2.
Тулуза
 0:0 5 2 2 1 6 - 8 8
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 5 1 2 2 3 - 7 5
4.
ЛАСК
 0:2 5 1 0 4 5 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2:0 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тулуза
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ЛАСК
 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2:0 2 1 0 1 5 - 4 3
2.
Тулуза
 0:0 2 0 1 1 2 - 6 1
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
4.
ЛАСК
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Огромные разрывы допускает порой "Ливерпуль" в своей штрафной площадке, но не хватает атакующим игрокам ЛАСКа соответствующего мастерства, чтобы наказывать за такие недочёты. А сейчас уже хозяева атакуют, простреливает Мохамед Салах с правого полуфланга, но на мяче оказывается защитник гостевой команды.
  • 29'
    "Ливерпуль" в случае победы точно отправится в плей-офф Лиги Европы, и тогда последний тур станет для него формальностью. Тогда Юрген Клопп с полным душевным спокойствием сможет выпустить второй состав, чтобы дать отдохнуть всем футболистам основы.
  • 28'
    Довольно легко команды перемещаются по футбольному полю, движение весьма динамичное. Это не футбольные шахматы, которые бывают, когда встречаются две плюс-минус равные команды и устраивают осторожную игру, предпочитая во главу угла ставить стремление не допускать ошибки.
  • Офсайд
    27'
    Опасный момент возник у ворот "Ливерпуля"! Но положение "вне игры" в итоге зафиксировано. После розыграша углового на левом фланге обостряли визитёры. Последовал прострел на ближнюю штангу, где Роберт Жуль оказался в положении "вне игры".
  • Угловой
    26'
    Длинная подача следует с правого фланга в штрафную площадь ЛАСКа, где мяч становится простой добычей Тобиаса Лаваля. Потом снова движется вперёд команда гостей левым флангом, есть попытка доставить мяч в центр штрафной площади, и зарабатывается угловой.
  • 25'
    Луис Диас на левом фланге не стал пробовать оторваться от Ивана Любича и отыграл поперечно своим партнёрам, которые вскоре потеряли мяч. Отобрали его себе практически сразу хозяева, и уже Райан Гравенберх нерасторопно действовал в левой половине чужой штрафной площадки.
  • Угловой
    24'
    Каомхин Келлехер вынес мяч вперёд со своей половины поля, и "Ливерпуль" вроде зацепился за владение, однако ненадолго. Мозес Усор пошёл по левому флангу и заработал угловой для ЛАСКа. Подача корнера оказалась слишком недалёкой, хозяева отбились.
  • 23'
    Длинный заброс отправляется в штрафную площадку ЛАСКа в расчёте на Луиса Диаса, однако легко у него выигрывает борьбу защитник гостевой команды.
  • 22'
    На правом фланге нападения "Ливерпуля" в положении "вне игры" оказывается Мохамед Салах. Свободный удар исполнит Тобиас Лаваль.
  • Фол, нарушение
    22'
    Нарушение в центре поля фиксируется со стороны Эндо Ватару. Незначительное. Кажется, это первый фол в сегодняшнем матче.
  • Угловой
    21'
    Максим Таловеров постарался, чтобы от Мохамеда Салаха мяч ушёл лишь на угловой. С правого фланга подавали корнер ливерпульцы, и гости быстро отбились на этом стандарте.
  • 20'
    Мерсийсайдцы катали мяч на чужой половине поля, а потом перешли на свою и подключили к перепаслвке Каомхина Келлехера. Ну и правильно - чего давать своему голкиперу скучать?
  • 19'
    Сильной обороной в этом матче обе команды похвастать не могут, но у "Ливерпуля" атака, конечно, гораздо лучше, чем у ЛАСКа, что и отражается на табло.
  • Офсайд
    18'
    Ответную атаку ЛАСК проводит, и она смотрится опасной. Прострел идёт с левого полуфланга, и вернувшийся Костас Цимикас в подкате выносит мяч, но положение "вне игры" в любом случае там фиксируется.
  • 18'
    Костас Цимикас простреливал из зоны левого инсайда на дальнюю штангу, но Коди Гакпо не прочёл действия своего партнёра и почему-то остановился как вкопанный, иначе мог бы оформлять дубль.
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    • 16'
      Ну что же, пока всё очень просто оказывается для команды Юргена Клоппа в том, что касается атакующих действий. Значит, можно попробовать поставить какой-нибудь рекорд по результативности.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Коди Гакпо!
      Замельчили хозяева в чужой штрафной площади и довели своё преимущество до более весмого. Салах справа доставил мяч в центр на Диаса, у того не получилось хорошо отдать партнёру, но далее продлилась атака "Ливерпуля" на правый полуфланг, Салах сделал подсечку к дальней штанге, и Гакпо поразил уже пустой створ.
    • 14'
      Мозес Усор катастрофически принял мяч в центральной зоне на линии штрафной площади. Оборона "Ливерпуля" в этом эпизоде как-то отстранилась, но игрок ЛАСКа сам потерял владение. 
    • 14'
      Луис Диас обретает себя в положении "вне игры" в центральной трети поля. Возле центрального круга оказался в офсайде автор недавнего гола.
    • 13'
      Забитый гол может преподнести "Ливерпулю" как дополнительное желание забивать ещё, так и расслабить команду хозяев. Посмотрим, какая будет у "красных" реакция.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Луис Диас!
      Головой Луис Диас поражает чужие ворота! Из центра колумбиец отдал вправо к боковой линии штрафной площади на Джо Гомеса и сам результативно откликнулся на последовавшую подачу. 
    • Опасный момент
      11'
      Нереализованный момент у "Ливерпуля"! Харви Эллиотт филигранно коротко забросил по центру на Коди Гакпо, который крайне неудачно пробил правее створа. Но Юрген Клопп на бровке всё равно похлопал. Хотя, может, это он хлопал Эллиотту.
    • 10'
      Филип Стойкович подхватил мяч справа в штрафной площади мерсисайдцев и выполнил безсполезный поперечный проброс - никого не оказалось там замкнуть.
    • 9'
      Коди Гакпо слева в чужой штрафной площади отдал короткую передачу на Луиса Диаса, а тот продлил в центр на Харви Эллиотта, чей удар принял на себя защитник ЛАСКа. 
    • Угловой
      8'
      "Ливерпуль" отвечает своим угловым. На правом фланге. Харви Эллиотт высоко навешивает от флажка на ближнюю штангу, а Тобиас Лаваль рукой выбивает мяч на выходе.
    • Угловой
      7'
      ЛАСК заработал угловой на левом фланге, подачу сняли хозяева, а потом новый навес прилетел в штрафную площадь "Ливерпуля", и его выловил Каомхин Келлехер.
    • 6'
      Какие-то рваные попытки у "Ливерпуля" обеспечить себе позицию для удара по воротам. Потери сменялись перехватами. Мохамеду Салаху не удалось добиться успеха в чужой штрафной. Мяч теперь у гостей.
    • 5'
      Костас Цимикас пытался провести мяч вперёд по левому флангу, однако удачно отобрал у него мяч Филип Стойкович.
    • 4'
      "Ливерпуль" проиграл свой прошлый матч в Лиге Европы, уступив "Тулузе". Так что в сегодняшней игре "красные" должны действовать внимательно.
    • 3'
      "Ливерпуль" провёл акцию в нападении правым крылом. Между собой взаимодействовали Джо Гомес и Мохамед Салах, но без опасного продолжения.
    • 2'
      Гости принялись прилично комбинировать перед чужой штрафной площадью, однако проникающую передачу Роберта Жуля забрал Каомхин Келлехер.
    • 1'
      У "Ливерпуля" на сто процентов красная амуниция, а у ЛАСКа на сто процентов белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 2:0 ЛАСК

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.8% (135)
    Ничья
    0% (0)
    ЛАСК
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (72)
    Меньше
    36.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    26.32% (30)
    Нет
    73.68% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    29% (40)
    3:0 Ливерпуль
    26.1% (36)
    3:1 Ливерпуль
    13.8% (19)
    2:1 Ливерпуль
    5.1% (7)
    4:0 Ливерпуль
    2.2% (3)
    4:1 Ливерпуль
    1.4% (2)
    5:0 Ливерпуль
    1.4% (2)
    1:0 Ливерпуль
    1.4% (2)
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