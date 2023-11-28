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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Ливерпуль
 
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ЛАСК
Прогнозы 39
Ливерпуль 100% (39)
X 0% (0)
ЛАСК 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
ЛАСК
9.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
ЛАСК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жота Диогу 3 0.75
Гравенберх Райан 2 0.5
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.5
Салах Мохамед 2 0.5
Эндо Ватару 1 0.25
Диас Луис 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гомес Джо 0 0
Гакпо Коди 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Джонс Кёртис 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 3 0.5
Хорват Саша 1 (1) 0.17
Йовичич Бранко 1 0.17
Флеккер Флориан 1 0.17
Таловеров Максим 1 0.17
Усор Мозес 1 0.17
Стойкович Филип 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Конате Ибраима 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Байчетич Стефан 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 3 0
Хорват Саша 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Любичич Марин 1 0
Цирайс Филипп 1 0
Стойкович Филип 1 0
Любич Иван 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Белло Джордж 1 0
Дарбо Эбрима 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Таловеров Максим 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
5
Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЛАСК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1
Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1
Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1

Результаты матчей

Ливерпуль
ЛАСК

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
5
1
3
3.5
1
3
4.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 3 0 1 12 - 5 9
2.
Тулуза
 4 2 1 1 6 - 8 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 3 - 7 4
4.
ЛАСК
 4 1 0 3 5 - 6 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Тулуза
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ЛАСК
 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 1 0 1 5 - 4 3
2.
Тулуза
 2 0 1 1 2 - 6 1
3.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 5-м туре группы A Лиги Европы английский "Ливерпуль" сыграет на своём стадионе с австрийским ЛАСКом из Линца. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - ЛАСК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 39
Ливерпуль 100% (39)
X 0% (0)
ЛАСК 0% (0)
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Ливерпуль
Ничья
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Прогнозы на матч Ливерпуль - ЛАСК

Исход игры
Ливерпуль
100% (39)
Ничья
0% (0)
ЛАСК
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (24)
Меньше
38.46% (15)
Обе команды забьют
Да
25.64% (10)
Нет
74.36% (29)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
35.9% (14)
3:0 Ливерпуль
25.6% (10)
3:1 Ливерпуль
15.4% (6)
4:0 Ливерпуль
7.7% (3)
2:1 Ливерпуль
7.7% (3)
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