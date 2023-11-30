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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Шериф
0:1
Первый тайм: 31'
Славия Прага
0'
0:1
19' Гол
Юречка Вацлав

Ход матча

19'
0:1
Юречка Вацлав
(Боржил Ян)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 129
Шериф 17.8% (23)
X 23.3% (30)
Славия Прага 58.9% (76)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Шериф
Ничья
Славия Прага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Коваль
Максим
16
Апостолакис
Константинос
23
Товар
Кристиан
4
Гарананга
Мунаше
28
Артундуага
Алехандро
17
Нгом-Мбекели
Жером
11
Рикардиньо
Кавальканте
14
Талал
Амин
10
Бадоло
Седрик
8
Паулу
Жоау
90
Энрике
Луваннор
28
Мандоус
Алеш
8
Масопуст
Лукаш
5
Огбу
Иго
18
Боржил
Ян
21
Доудера
Давид
10
Зафеирис
Христос
19
Дорли
Оскар
17
Провод
Лукас
22
Думитреску
Андрес
15
Юречка
Вацлав
14
Ван
Бюрен
Мик
Шериф
4-5-1
Славия Прага
3-5-2

История личных встреч

Шериф
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
6:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анкей Дэвид 3 0.33
Янсане Момо 2 0.22
Энрике Луваннор 2 (2) 0.22
Бадоло Седрик 1 0.11
Рикардиньо Кавальканте 1 (1) 0.11
Зохури Армель 1 0.11
Товар Кристиан 1 0.11
Нгом-Мбекели Жером 1 0.11
Пайва Винисиус 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масопуст Лукаш 3 0.33
Шранц Иван 3 0.33
Юречка Вацлав 3 0.33
Хитил Моймир 2 0.22
Огбу Иго 2 0.22
Доудера Давид 1 0.11
Валлем Конрад 1 0.11
Тиджани Мухамед 1 0.11
Юрасек Матей 1 0.11
Боржил Ян 0 0
Голеш Томаш 0 0
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Дорли Оскар 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Габи 5 1
Паулу Жоау 2 1
Зохури Армель 2 1
Апостолакис Константинос 2 0
Бадоло Седрик 2 0
Товар Кристиан 2 0
Гарананга Мунаше 2 0
Коваль Максим 1 0
Талал Амин 1 0
Артундуага Алехандро 1 0
Нгом-Мбекели Жером 1 0
Роберто Бордин 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масопуст Лукаш 3 0
Огбу Иго 0 1
Ван Бюрен Мик 1 0
Мандоус Алеш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукас 1 0
Тиджани Мухамед 1 0

Результаты матчей

Шериф
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Шериф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Славия Прага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
12
Шериф
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Славия Прага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
19%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
19%
4
67%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шериф - Зимбру 2:0 Флорешты - Шериф 0:4 Серветт - Шериф 2:1 Шериф - Милсами 2:1
Шериф - ФКМ Унгень 5:0 Дачия-Буюканы - Шериф 0:4 Шериф - Серветт 1:1 Шериф - Спарта Селемет 4:0 Шериф - Петрокуб 0:0 Славия Прага - Шериф 6:0 Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1 Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2
Славия Прага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Ческе-Будеёвице 2:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Рома 2:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2
Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2 Рома - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Словацко 2:0 Слован Либерец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Шериф 6:0 Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2 Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1

Результаты матчей

Шериф
Славия Прага

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шериф
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 5 4 0 1 11 - 2 12
2.
Рома
 1:0 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Серветт
 0:1 5 1 1 3 3 - 9 4
4.
Шериф
 0:1 5 0 1 4 3 - 12 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Рома
 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Серветт
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
4.
Шериф
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Рома
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Серветт
 0:1 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Шериф
 0:1 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Ван Бюрен в атаке сейчас нарушил правила на фланге, арбитр отдал мяч "Шерифу". Коваль пошёл вводить мяч на левый фланг, попросив партнёров идти подальше вперёд.
  • Фол, нарушение
    29'
    Паулу в центре поля отправил на газон оппонента, арбитр слегка успокоил словесно Жоау. Игра возобновилась.
  • Травма, повреждение
    28'
    Медики оказали помощь голкиперу, после чего игра возобновилась. Было и страшно и, признаюсь, немного красиво.
  • 27'
    Думитреску так хотел опередить голкипера, что не стал убирать ноги. Зацепился за Коваля, перевернулся в воздухе, совершив кульбит, приземлился после этих 360 градусов, а помощь потребовалась киперу.
  • 26'
    Мандоус не стал тянуть время, в его интересах было начать атаку немедленно. Партнёры, правда, не побежали вперёд, предпочли позиционку.
  • 25'
    Продолжаем следить за тем, как складывается этот матч для хозяев. Они сейчас провели первую осмысленную атаку, сместили вектор на правый фланг, просочились в штрафную, но после этого потеря. Правда, похвалить всё же стоит. 
  • 24'
    Коваль не торопится со вводом мяча в игру, даёт своим игрокам разобрать оппонентов. Правда, едва ли это помогает.
  • 21'
    Пытается заводила вдохновить трибуны, устроить перекличку, но мотивационная составляющая на нуле у фанатов и болельщиков.
  • 20'
    Даже не напрягались гости, чтобы сотворить этот гол. Про этот матч можно сказать следующее: "Славия" при такой игре забьёт столько голов, сколько захочет. И это будет правда.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! 0:1!!! ЮРЕЧКА!!! С рокового для "Шерифа" левого фланга последовала прострельная передача во вратарскую, оттуда Вацлав в одно касание перевёл мяч в сетку в борьбе с защитников. Коваль не выручил в этот раз.
  • 19'
    Решение рефери - пенальти не будет, руки были практически прижаты. Уже подали угловой гости, он не принёс никаких дивидендов.
  • 18'
    Рефери отправился к монитору, будет смотреть ситуацию, в которой Артундуага встал на пути мяча в последнем эпизоде. От его руки мяч летел в сторону ворот, когда Коваль спас.  
  • Видеоповтор
    17'
    У нас проверка ВАР. Потенциальный пенальти. Интересно, а что же стряслось там? Нужен повтор.
  • Опасный момент
    16'
    Юречка на пути к штрафной площади получил мяч из её пределов и пробил по воротам со средней дистанции. Коваль вытащил и этот мяч, переведя на угловой! Какой опасный момент! Сколько уже звоночков было у ворот Максима. 
  • 15'
    Стараются хозяева поля сейчас на своей половине наладить контроль над мячом. С трудом довольно это получается, потому что и технический брак, и нервы дают о себе знать.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      14'
      Ещё одна подача углового со стороны "Славии", последовал удар по воротам, но он оставил желать лучшего. Коваль будет вводить мяч в игру от своих ворот.
    • 13'
      Хозяева просто уже не ходят в атаку. Они не устали, "Славия" их никоем образом не разрывает, просто на классе чехи лучше смотрятся.
    • 12'
      Доудера очень долго искал адресата при вводе мяча из аута. Его передача оставила желать лучшего, хозяева с трудом, но отбились - небольшая паника была в действии молдавской команды.
    • 11'
      Стали гости частенько проводить атаки именно через левую бровку. Получается интересно, чувствуется, что у "Шерифа" нет лекарства от ван Бюрена.
    • 10'
      И ещё одна классная атака "Славии" через левый на этот раз фланг. Передача в штрафную смотрелась обостряющей, но защитник "Шерифа" не дал нанести удар по воротам.
    • 9'
      Полностью под свой контроль взяли мяч гости. "Шериф" хоть и включает высокий прессинг, испортить этим позиционные атаки оппонента не может.
    • Опасный момент
      8'
      Доудера классно навесил справа, но пробить сразу его партнёр не смог. Зато после этого мяч замельтешил в штрафной, а Масопуст отпасовал назад на Зафеириса, тот нанёс плотный удар по воротам с близкой дистанции. Коваль сумел среагировать и спасти ворота! Опаснейший момент! 
    • 7'
      Ван Бюрен долго думал, как развить атаку, увидел закрытых партнёров впереди, а затем отпасовал назад. Хозяева пока не напрягаются, как это модно говорить.
    • Угловой
      6'
      Масопуст подал угловой, мяч прилетел на ближний угол вратарской, где было всё перекрыто. На этом завершился первый стандарт в этом матче со стороны гостей.
    • 5'
      Хозяева поля продолжают играть первым номером, у них многое получается, но вот нет ни последнего паса, ни удара. "Славия" не торопится вперёд, они свою задачу практически решили уже, поэтому играют от соперника.
    • 4'
      Зрителей на трибунах у нас сегодня очень мало, но это понятно - уровень матча не тот, ситуация в турнирной таблице не так. "Шериф" уже не тот, что был год назад.
    • Угловой
      3'
      Нгом-Мбекели на правом фланге остался один, на него последовала фланговая передача, но никакой поддержи не было. Хозяева довольствовались угловым, из которого ничего не смогли выжать. 
    • 2'
      Напомню, что "Шериф" потерял уже все шансы продолжить борьбу в Лиге Европы, но может зацепиться за Лигу конференций, для этого нужно, конечно, побеждать сегодня.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм вступил в свои права! Пожелаем командам удачи! Хозяева начали с центра поля.
    • Первый тайм
    • 19'
      Боржил Ян сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Юречка Вацлав бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шериф 0:1 Славия Прага

    Исход игры
    Шериф
    18.3% (24)
    Ничья
    22.1% (29)
    Славия Прага
    59.5% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Славия Прага
    31.3% (41)
    1:1 Ничья
    18.3% (24)
    2:1 Шериф
    10.7% (14)
    0:1 Славия Прага
    8.4% (11)
    0:2 Славия Прага
    6.1% (8)
    1:3 Славия Прага
    3.8% (5)
    1:0 Шериф
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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