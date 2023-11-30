Коваль не торопится со вводом мяча в игру, даёт своим игрокам разобрать оппонентов. Правда, едва ли это помогает.

Продолжаем следить за тем, как складывается этот матч для хозяев. Они сейчас провели первую осмысленную атаку, сместили вектор на правый фланг, просочились в штрафную, но после этого потеря. Правда, похвалить всё же стоит.

Мандоус не стал тянуть время, в его интересах было начать атаку немедленно. Партнёры, правда, не побежали вперёд, предпочли позиционку.

Думитреску так хотел опередить голкипера, что не стал убирать ноги. Зацепился за Коваля, перевернулся в воздухе, совершив кульбит, приземлился после этих 360 градусов, а помощь потребовалась киперу.

Медики оказали помощь голкиперу, после чего игра возобновилась. Было и страшно и, признаюсь, немного красиво.

Ван Бюрен в атаке сейчас нарушил правила на фланге, арбитр отдал мяч "Шерифу". Коваль пошёл вводить мяч на левый фланг, попросив партнёров идти подальше вперёд.

Стараются хозяева поля сейчас на своей половине наладить контроль над мячом. С трудом довольно это получается, потому что и технический брак, и нервы дают о себе знать.

Юречка на пути к штрафной площади получил мяч из её пределов и пробил по воротам со средней дистанции. Коваль вытащил и этот мяч, переведя на угловой! Какой опасный момент! Сколько уже звоночков было у ворот Максима.

У нас проверка ВАР. Потенциальный пенальти. Интересно, а что же стряслось там? Нужен повтор.

Рефери отправился к монитору, будет смотреть ситуацию, в которой Артундуага встал на пути мяча в последнем эпизоде. От его руки мяч летел в сторону ворот, когда Коваль спас.

Решение рефери - пенальти не будет, руки были практически прижаты. Уже подали угловой гости, он не принёс никаких дивидендов.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!! 0:1!!! ЮРЕЧКА!!! С рокового для "Шерифа" левого фланга последовала прострельная передача во вратарскую, оттуда Вацлав в одно касание перевёл мяч в сетку в борьбе с защитников. Коваль не выручил в этот раз.

Даже не напрягались гости, чтобы сотворить этот гол. Про этот матч можно сказать следующее: "Славия" при такой игре забьёт столько голов, сколько захочет. И это будет правда.

Пытается заводила вдохновить трибуны, устроить перекличку, но мотивационная составляющая на нуле у фанатов и болельщиков.

14' Ещё одна подача углового со стороны "Славии", последовал удар по воротам, но он оставил желать лучшего. Коваль будет вводить мяч в игру от своих ворот.

13' Хозяева просто уже не ходят в атаку. Они не устали, "Славия" их никоем образом не разрывает, просто на классе чехи лучше смотрятся.

12' Доудера очень долго искал адресата при вводе мяча из аута. Его передача оставила желать лучшего, хозяева с трудом, но отбились - небольшая паника была в действии молдавской команды.

11' Стали гости частенько проводить атаки именно через левую бровку. Получается интересно, чувствуется, что у "Шерифа" нет лекарства от ван Бюрена.

10' И ещё одна классная атака "Славии" через левый на этот раз фланг. Передача в штрафную смотрелась обостряющей, но защитник "Шерифа" не дал нанести удар по воротам.

9' Полностью под свой контроль взяли мяч гости. "Шериф" хоть и включает высокий прессинг, испортить этим позиционные атаки оппонента не может.

8' Доудера классно навесил справа, но пробить сразу его партнёр не смог. Зато после этого мяч замельтешил в штрафной, а Масопуст отпасовал назад на Зафеириса, тот нанёс плотный удар по воротам с близкой дистанции. Коваль сумел среагировать и спасти ворота! Опаснейший момент!

7' Ван Бюрен долго думал, как развить атаку, увидел закрытых партнёров впереди, а затем отпасовал назад. Хозяева пока не напрягаются, как это модно говорить.

6' Масопуст подал угловой, мяч прилетел на ближний угол вратарской, где было всё перекрыто. На этом завершился первый стандарт в этом матче со стороны гостей.