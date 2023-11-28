Тур: 5. Стадион: Шериф.
Позже
История личных встреч
Шериф
Славия Прага
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
270
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анкей Дэвид
|3
|0.38
|Янсане Момо
|2
|0.25
|Энрике Луваннор
|2 (2)
|0.25
|Бадоло Седрик
|1
|0.13
|Рикардиньо Кавальканте
|1 (1)
|0.13
|Зохури Армель
|1
|0.13
|Товар Кристиан
|1
|0.13
|Нгом-Мбекели Жером
|1
|0.13
|Пайва Винисиус
|0
|0
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масопуст Лукаш
|3
|0.38
|Шранц Иван
|3
|0.38
|Хитил Моймир
|2
|0.25
|Огбу Иго
|2
|0.25
|Юречка Вацлав
|2
|0.25
|Доудера Давид
|1
|0.13
|Валлем Конрад
|1
|0.13
|Тиджани Мухамед
|1
|0.13
|Юрасек Матей
|1
|0.13
|Голеш Томаш
|0
|0
|Мандоус Алеш
|0
|0
|Шевчик Петр
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Дорли Оскар
|0
|0
|Провод Лукас
|0
|0
|Огунгбай Болуватифе
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кики Габи
|5
|1
|Паулу Жоау
|2
|1
|Зохури Армель
|2
|1
|Апостолакис Константинос
|2
|0
|Бадоло Седрик
|2
|0
|Товар Кристиан
|2
|0
|Гарананга Мунаше
|2
|0
|Коваль Максим
|1
|0
|Талал Амин
|1
|0
|Артундуага Алехандро
|1
|0
|Нгом-Мбекели Жером
|1
|0
|Роберто Бордин
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масопуст Лукаш
|3
|0
|Огбу Иго
|0
|1
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Мандоус Алеш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Дорли Оскар
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Тиджани Мухамед
|1
|0
Результаты матчей
Шериф
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Шериф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Славия Прага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
12
Шериф
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Славия Прага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
19%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
19%
4
67%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шериф - Зимбру 2:0 Флорешты - Шериф 0:4 Серветт - Шериф 2:1 Шериф - Милсами 2:1
Шериф - ФКМ Унгень 5:0 Дачия-Буюканы - Шериф 0:4 Шериф - Серветт 1:1 Шериф - Спарта Селемет 4:0 Шериф - Петрокуб 0:0 Славия Прага - Шериф 6:0 Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1 Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2
Славия Прага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Ческе-Будеёвице 2:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Рома 2:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2
Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2 Рома - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Словацко 2:0 Слован Либерец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Шериф 6:0 Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2 Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1
Результаты матчей
Шериф
Славия Прага
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Шериф
Славия Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
35
53
17
26
17
17
17
17
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогнозы на матч Шериф - Славия Прага
Исход игры
Шериф
25.6% (10)
Ничья
25.6% (10)
Славия Прага
48.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
82.05% (32)
Нет
17.95% (7)
Популярный счёт
1:2 Славия Прага
33.3% (13)
1:1 Ничья
23.1% (9)
2:1 Шериф
17.9% (7)
2:0 Шериф
5.1% (2)
0:1 Славия Прага
5.1% (2)
0:2 Славия Прага
5.1% (2)
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