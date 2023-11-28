  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Шериф
 
Позже
Славия Прага
Прогнозы 39
Шериф 25.6% (10)
X 25.6% (10)
Славия Прага 48.7% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Славия Прага
5.60
Реклама, fon.bet
4.20
Реклама, betcity.ru
1.66
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шериф
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
6:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анкей Дэвид 3 0.38
Янсане Момо 2 0.25
Энрике Луваннор 2 (2) 0.25
Бадоло Седрик 1 0.13
Рикардиньо Кавальканте 1 (1) 0.13
Зохури Армель 1 0.13
Товар Кристиан 1 0.13
Нгом-Мбекели Жером 1 0.13
Пайва Винисиус 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масопуст Лукаш 3 0.38
Шранц Иван 3 0.38
Хитил Моймир 2 0.25
Огбу Иго 2 0.25
Юречка Вацлав 2 0.25
Доудера Давид 1 0.13
Валлем Конрад 1 0.13
Тиджани Мухамед 1 0.13
Юрасек Матей 1 0.13
Голеш Томаш 0 0
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Дорли Оскар 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Габи 5 1
Паулу Жоау 2 1
Зохури Армель 2 1
Апостолакис Константинос 2 0
Бадоло Седрик 2 0
Товар Кристиан 2 0
Гарананга Мунаше 2 0
Коваль Максим 1 0
Талал Амин 1 0
Артундуага Алехандро 1 0
Нгом-Мбекели Жером 1 0
Роберто Бордин 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масопуст Лукаш 3 0
Огбу Иго 0 1
Ван Бюрен Мик 1 0
Мандоус Алеш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукас 1 0
Тиджани Мухамед 1 0

Результаты матчей

Шериф
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Шериф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Славия Прага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
12
Шериф
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Славия Прага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
19%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
19%
4
67%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шериф - Зимбру 2:0 Флорешты - Шериф 0:4 Серветт - Шериф 2:1 Шериф - Милсами 2:1
Шериф - ФКМ Унгень 5:0 Дачия-Буюканы - Шериф 0:4 Шериф - Серветт 1:1 Шериф - Спарта Селемет 4:0 Шериф - Петрокуб 0:0 Славия Прага - Шериф 6:0 Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1 Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2
Славия Прага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Ческе-Будеёвице 2:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Рома 2:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2
Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2 Рома - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Словацко 2:0 Слован Либерец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Шериф 6:0 Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2 Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1

Результаты матчей

Шериф
Славия Прага

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шериф
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Рома
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Серветт
 4 1 1 2 3 - 8 4
4.
Шериф
 4 0 1 3 3 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Рома
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Серветт
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Шериф
 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Рома
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Серветт
 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Шериф
 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Славия Прага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 39
    Шериф 25.6% (10)
    X 25.6% (10)
    Славия Прага 48.7% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Славия Прага
    5.60
    Реклама, fon.bet
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    1.66
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - Славия Прага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Шериф - Славия Прага

    Исход игры
    Шериф
    25.6% (10)
    Ничья
    25.6% (10)
    Славия Прага
    48.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Славия Прага
    33.3% (13)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    2:1 Шериф
    17.9% (7)
    2:0 Шериф
    5.1% (2)
    0:1 Славия Прага
    5.1% (2)
    0:2 Славия Прага
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шериф
    Славия Прага
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     