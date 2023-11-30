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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Молде
0:1
Первый тайм: 30'
Карабах
0'
0:1
12' Гол
Жуниньо

Ход матча

12'
0:1
Жуниньо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 181
Молде 40.9% (74)
X 19.3% (35)
Карабах 39.8% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Карабах
3.90
3.82
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4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
6
Эллингсен
Мартин
31
Ловик
Матиас
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
22
Грёдем
Магнус
16
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
9
Бериша
Ветон
99
Лунёв
Андрей
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
66
Андраде
Патрик
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
Молде
5-3-2
Карабах
4-2-3-1

История личных встреч

Молде
Карабах

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 2 0.4
Гульбрандсен Фредрик 2 0.4
Эриксен Кристиан I 2 0.4
Брейвик Эмиль 2 0.4
Бьорнбак Мартин 1 0.2
Хёуген Кристоффер 0 0
Эллингсен Мартин 0 0
Бериша Ветон 0 0
Китолано Эрик 0 0
Ловик Матиас 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 3 0.33
Андраде Леандро 3 0.33
Байрамов Турал 3 (3) 0.33
Бензия Яссин 1 0.11
Медина Кевин 1 0.11
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 2 0
Эйкрем Магнус 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Ловик Матиас 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 4 0
Янкович Марко 3 0
Медина Кевин 2 0
Андраде Леандро 2 0
Гугешашвили Лука 2 0
Вешович Марко 1 0
Зубир Абделла 1 0
Андраде Патрик 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0

Результаты матчей

Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Карабах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Карабах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
4
Молде
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Карабах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1
Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2
Карабах
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Байер Л 0:1 Карабах - Кяпаз 7:1
Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Туран Товуз - Карабах 2:2 Нефтчи - Карабах 0:2 Хеккен - Карабах 0:1 Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0 Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0

Результаты матчей

Молде
Карабах

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Молде
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
2
1.5
3
5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Карабах
 1:0 5 3 0 2 4 - 6 9
3.
Молде
 0:1 5 2 0 3 9 - 6 6
4.
Хеккен
 0:1 5 0 0 5 2 - 14 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Карабах
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Молде
 0:1 3 1 0 2 6 - 4 3
4.
Хеккен
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Карабах
 1:0 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Молде
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Хеккен
 0:1 2 0 0 2 1 - 9 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    30'
    Хауган у центрального круга придержал руками Зубира.
  • 28'
    Прострел Вешовича справа к воротам перехватил Петерсен.
  • 27'
    Леандро Андраде на линии чужой штрафной площади перехватил передачу на Эллингсена, но с лёта прицельно и сильно пробить по воротам не смог.
  • 26'
    Хауган слева рванул к воротам, но его смог обогнать Вешович, а по пути и выцарапать мяч у Эйрика.
  • Штанга
    24'
    Эйкрем слева с пятнадцати метров пробил под перекладину, но Лунёв сумел переправить мяч в каркас ворот. На добивании играл Брейвик головой, а здесь уже Андрей смог поймать сферу.
  • 23'
    Бериша слева с разворота с двадцати метров пробил в ближний угол. Лунёв оказался в нужном месте и мяч поймал.
  • Угловой
    22'
    Эйкрем от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи неудачно навесил слева к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.
  • 21'
    Эриксен обыгрался с Эйкремом и с двенадцати метров с рикошетом пробил рядом с левой штангой.
  • 20'
    Мустафазаде не позволил Брейвику слева прорваться в штрафную площадь азербайджанской команды.
  • 19'
    "Карабах" здорово играет в пас на чужой половине поля. Хозяева активно прессинговать соперника не пробуют.
  • 18'
    Ловик справа делал передачу к центру и попал мячом в лицо Янковичу, который перед этим поскользнулся и упал на газон.
  • 17'
    Лунёв на выходе перехватил длинный заброс вперёд на Беришу.
  • 16'
    "Карабах" сумел быстро успокоить игру. Гости уверенно покатали мяч у центрального круга.
  • 14'
    Эйкрем слева исполнил перевод на Ловика, который справа с лёта с четырнадцати метров низом пробил рядом с ближней штангой.
  • 13'
    Хозяева заиграли активнее. На левом фланге идут перепасовка.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ЖУНИНЬО!!! Жуниньо слева убежал один на один с голкипером и с двенадцати метров пробил в дальний верхний угол ворот над Петерсеном.
    • Фол, нарушение
      10'
      Жуниньо на чужой половине поля ударил по ногам Хаугана.
    • 10'
      Янкович слева сделал заброс в штрафную площадь на Джафаргулиева, но на выходе на перехвате уверенно сыграл Петерсен.
    • 9'
      У Вешовича не получилась подача справа мяч пролетел над воротами и опустился за пределами поля на газон.
    • 9'
      Жуниньо слева рванул к штрафной площади, но у него мяч аккуратно отобрал Эйванн.
    • 8'
      Первые минуты проходят в равной борьбе. Хозяева быстрее двигают мяч вперёд, а азербайджанская команда основательно действует в центре поля.
    • 7'
      Бензия слева со штрафного сделал слишком аккуратный заброс вперёд. Соперники мяч перехватили.
    • Фол, нарушение
      6'
      Эриксен на фланге подтолкнул в спину Бензию.
    • 5'
      Хёуген на левом фланге принимал мяч уже за бровкой после высокого заброса от партнёра вперёд.
    • 4'
      "Карабах" организовал позиционную атаку. Вешовичу справа соперники не позволили доставить мяч к воротам.
    • 3'
      Эйкрем слева прострелил в центр штрафной площади, где Эриксену в борьбе с соперниками и в касан7ие не удалось пробить по воротам.
    • 2'
      "Молде" играет в синих футболках и белых трусах, "Карабах" - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Акере"!
    • Первый тайм
    • 12'
      Г О О О О Л - Жуниньо VI бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молде 0:1 Карабах

    Исход игры
    Молде
    41.2% (75)
    Ничья
    19.2% (35)
    Карабах
    39.6% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.31% (86)
    Меньше
    40.69% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    77.93% (113)
    Нет
    22.07% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Карабах
    22.5% (41)
    2:1 Молде
    21.4% (39)
    1:1 Ничья
    14.8% (27)
    1:0 Молде
    13.2% (24)
    0:1 Карабах
    2.2% (4)
    2:0 Молде
    2.2% (4)
    3:2 Молде
    1.6% (3)
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