Тур: 5. Стадион: Акер.
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
99
Лунёв
Андрей
81
Медина
Кевин
18
Жуниньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖуниньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кейта АмидуНападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
История личных встреч
Молде
Карабах
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|2
|0.4
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.4
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.4
|Брейвик Эмиль
|2
|0.4
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.2
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|Эллингсен Мартин
|0
|0
|Бериша Ветон
|0
|0
|Китолано Эрик
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|3
|0.33
|Андраде Леандро
|3
|0.33
|Байрамов Турал
|3 (3)
|0.33
|Бензия Яссин
|1
|0.11
|Медина Кевин
|1
|0.11
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|4
|0
|Янкович Марко
|3
|0
|Медина Кевин
|2
|0
|Андраде Леандро
|2
|0
|Гугешашвили Лука
|2
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Андраде Патрик
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Результаты матчей
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Карабах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Карабах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
4
Молде
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Карабах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1
Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2
Карабах
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Байер Л 0:1 Карабах - Кяпаз 7:1
Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Туран Товуз - Карабах 2:2 Нефтчи - Карабах 0:2 Хеккен - Карабах 0:1 Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0 Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0
Результаты матчей
Молде
Карабах
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Молде
Карабах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
71
22
35
22
13
13
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Молде 0:1 Карабах
Исход игры
Молде
41.2% (75)
Ничья
19.2% (35)
Карабах
39.6% (72)
Тотал 2.5
Больше
59.31% (86)
Меньше
40.69% (59)
Обе команды забьют
Да
77.93% (113)
Нет
22.07% (32)
Популярный счёт
1:2 Карабах
22.5% (41)
2:1 Молде
21.4% (39)
1:1 Ничья
14.8% (27)
1:0 Молде
13.2% (24)
0:1 Карабах
2.2% (4)
2:0 Молде
2.2% (4)
3:2 Молде
1.6% (3)
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