Первый тайм

30' Хауган у центрального круга придержал руками Зубира.

28' Прострел Вешовича справа к воротам перехватил Петерсен.

27' Леандро Андраде на линии чужой штрафной площади перехватил передачу на Эллингсена, но с лёта прицельно и сильно пробить по воротам не смог.

26' Хауган слева рванул к воротам, но его смог обогнать Вешович, а по пути и выцарапать мяч у Эйрика.

24' Эйкрем слева с пятнадцати метров пробил под перекладину, но Лунёв сумел переправить мяч в каркас ворот. На добивании играл Брейвик головой, а здесь уже Андрей смог поймать сферу.

23' Бериша слева с разворота с двадцати метров пробил в ближний угол. Лунёв оказался в нужном месте и мяч поймал.