Тур: 6. Стадион: Kayo Stadium.
2:0
Перерыв
0'
1:0
13' ГолМилеуснич Никола
2:0
15' ГолХинджерт Джек
20' Желтая карточкаФильо Марсело
44' Желтая карточкаХинджерт Джек
Ход матча
13'
15'
20'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
13
Расселл
Тэйт
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Хор ГенриНападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
-
-
-
-
35 Louis Zabala
-
18 Shae Cahill
-
Главный тренер: Росс Алоизи
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Jack Gibson
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
38 матчей
39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.35
1.5
Среднее время на гол
66
60
Всего голов
57
52
Голов в среднем за матч
1.5
1.37
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
60
65
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|3
|0.5
|Хор Генри
|3
|0.5
|О'Ши Джеймс
|2
|0.33
|Беренгер Флорен
|2
|0.33
|Thomas Waddingham
|1
|0.17
|Хинджерт Джек
|1
|0.17
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|2
|0.33
|Nicolas Milanovic
|2
|0.33
|Фильо Марсело
|1
|0.17
|Бриллант Джошуа
|1
|0.17
|Клисби Джек
|1
|0.17
|Антонссон Маркус
|1
|0.17
|Расселл Тэйт
|1
|0.17
|Zachary Sapsford
|1
|0.17
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Пирьес Дилан
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joe Caletti
|1
|1
|Невилл Скотт
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Олдред Том
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|2
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
7
Брисбен Роар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - Сидней 3:0
Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1
Результаты матчей
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Брисбен Роар
|Милеуснич Никола
|3 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1