  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Брисбен Роар
2:0
Перерыв
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
13' Гол
Милеуснич Никола
2:0
15' Гол
Хинджерт Джек
20' Желтая карточка
Фильо Марсело
44' Желтая карточка
Хинджерт Джек

Ход матча

13'
Милеуснич Никола
(Antonee Burke-Gilroy)
1:0
15'
Хинджерт Джек
(Милеуснич Никола)
2:0
16'
Jez Lofthouse
Antonee Burke-Gilroy
 
20'
 
Фильо Марсело
35'
 
Oscar Priestman
Фильо Марсело
44'
Хинджерт Джек
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
3.00
Реклама, betboom.ru
9.50
Реклама, fon.bet
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
21
Antonee
Burke-Gilroy
10
Милеуснич
Никола
16
Thomas
Waddingham
13
Хор
Генри
20
Лоуренс
Томас
13
Расселл
Тэйт
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
21
Хендрикс
Йоррит
25
Бриллант
Джошуа
35
Zachary
Sapsford
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

38 матчей

39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

К
4:2
1:1
1:1
К
1:3
1:1
3:0
2:0
1:2
1:1
3:1
1:2
0:0
1:4
2:2
2:2
3:0
0:2
0:2
1:1
2:1
1:1
1:1
5:4
3:2
2:1
1:3
КФ
1:0
1:4
1:0
0:1
2:1
1:1
1:1
3:1
2:0
1:2
1:0
0:1

Голы

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.35
1.5

Среднее время на гол

66
60

Всего голов

57
52

Голов в среднем за матч

1.5
1.37

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 3 0.5
Хор Генри 3 0.5
О'Ши Джеймс 2 0.33
Беренгер Флорен 2 0.33
Thomas Waddingham 1 0.17
Хинджерт Джек 1 0.17
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 2 0.33
Nicolas Milanovic 2 0.33
Фильо Марсело 1 0.17
Бриллант Джошуа 1 0.17
Клисби Джек 1 0.17
Антонссон Маркус 1 0.17
Расселл Тэйт 1 0.17
Zachary Sapsford 1 0.17
Боррьелло Брендон 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Пирьес Дилан 0 0
Oscar Priestman 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joe Caletti 1 1
Невилл Скотт 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Олдред Том 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 2 0
Бриллант Джошуа 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Клисби Джек 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
7
Брисбен Роар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - Сидней 3:0
Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1

Результаты матчей

Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брисбен Роар
 2:0 6 4 1 1 12 - 8 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:2 6 3 2 1 10 - 4 11
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 1 1 14 - 7 10
5.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Ньюкасл Джетс
 5 1 2 2 9 - 12 5
8.
Перт Глори
 5 1 1 3 6 - 8 4
9.
Мельбурн Сити
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Сидней
 5 1 0 4 5 - 9 3
11.
Централ Кост Маринерс
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брисбен Роар
 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:2 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
5.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерн Юнайтед
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:2 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Брисбен Роар
 2:0 3 1 1 1 5 - 7 4
6.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
7.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
9.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
12.
Перт Глори
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Брисбен Роар Милеуснич Никола 3 (2)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 13'
    Antonee Burke-Gilroy сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Милеуснич Никола бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.27. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.27 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
3.00
Реклама, betboom.ru
9.50
Реклама, fon.bet
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 