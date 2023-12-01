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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Брисбен Роар
2:2
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
13' Гол
Милеуснич Никола
2:0
15' Гол
Хинджерт Джек
20' Желтая карточка
Фильо Марсело
44' Желтая карточка
Хинджерт Джек
2:1
46' Гол
Nicolas Milanovic
84' Желтая карточка
Милеуснич Никола
2:2
88' Гол
Антонссон Маркус
90'+7
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
21
Antonee
Burke-Gilroy
10
Милеуснич
Никола
16
Thomas
Waddingham
13
Хор
Генри
20
Лоуренс
Томас
13
Расселл
Тэйт
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
21
Хендрикс
Йоррит
25
Бриллант
Джошуа
35
Zachary
Sapsford
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

38 матчей

39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

К
4:2
1:1
1:1
К
1:3
1:1
3:0
2:0
1:2
1:1
3:1
1:2
0:0
1:4
2:2
2:2
3:0
0:2
0:2
1:1
2:1
1:1
1:1
5:4
3:2
2:1
1:3
КФ
1:0
1:4
1:0
0:1
2:1
1:1
1:1
3:1
2:0
1:2
1:0
0:1

Голы

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.35
1.5

Среднее время на гол

66
60

Всего голов

57
52

Голов в среднем за матч

1.5
1.37

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 3 0.5
Хор Генри 3 0.5
О'Ши Джеймс 2 0.33
Беренгер Флорен 2 0.33
Thomas Waddingham 1 0.17
Хинджерт Джек 1 0.17
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Milanovic 3 0.5
Антонссон Маркус 2 0.33
Брук Лаклан 2 0.33
Фильо Марсело 1 0.17
Бриллант Джошуа 1 0.17
Клисби Джек 1 0.17
Расселл Тэйт 1 0.17
Zachary Sapsford 1 0.17
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Пирьес Дилан 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joe Caletti 1 1
Невилл Скотт 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Олдред Том 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 2 0
Бриллант Джошуа 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Клисби Джек 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
7
Брисбен Роар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
4
33%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - Сидней 3:0
Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1

Результаты матчей

Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
2.
Веллингтон Феникс
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 1 1 14 - 7 10
5.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Ньюкасл Джетс
 5 1 2 2 9 - 12 5
8.
Перт Глори
 5 1 1 3 6 - 8 4
9.
Мельбурн Сити
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Сидней
 5 1 0 4 5 - 9 3
11.
Централ Кост Маринерс
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
5.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерн Юнайтед
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
6.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
7.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
9.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
12.
Перт Глори
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Брисбен Роар Милеуснич Никола 3 (2)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
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