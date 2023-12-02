Тур: 6. Стадион: ААМИ Парк.
0:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаТратт Джейкоб
33' Желтая карточкаЛуштица Стивен
33' Желтая карточкаПеннингтон Николас
59' Желтая карточкаРуфер Алекс
0:1
79' ГолОлд Бенжамин
90' Желтая карточкаСаттон Сэм
90'+6
Ход матча
33'
59'
79'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Kane Vidmar
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Luke Supyk
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Среднее время на гол
135
77
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.58
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
67
56
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|2
|0.33
|Noah Botic
|1 (1)
|0.17
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|4
|0.67
|Краев Божидар
|3
|0.5
|Пейн Тим
|1
|0.17
|Олд Бенжамин
|1
|0.17
|Барбарусес Костас
|0
|0
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|3
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Тратт Джейкоб
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбарусес Костас
|2
|0
|Краев Божидар
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Пеннингтон Николас
|2
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Руфер Алекс
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Сармэн Финн
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
8
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Веллингтон Феникс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
67%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|8.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|12.
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|10.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Брисбен Роар
|Милеуснич Никола
|3 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1