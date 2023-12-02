Тур: 6. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
3:2
Конец матча
0'
1:0
33' ГолЛолли Джо
2:0
44' ГолМак Роберт
50' Желтая карточкаВуд Патрик
2:1
63' ГолТаггарт Адам
3:1
89' Гол в свои воротаСусняр Александар
3:2
90' ГолБожанич Оливер
90'
Ход матча
33'
1:0
44'
2:0
50'
63'
89'
90'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
13
Вуд
Патрик
13
Cameron
Cook
10
Хелифи
Салим
22
Таггарт
Адам
12
Иванович
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
-
13 Вуд ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
29 Joseph Lacey
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Сидней
Перт Глори
31 матч
93.5%
6.5%
29 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
67.7%
29%
3.3%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
47 матчей
61.7%
17%
21.3%
29 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.7%
36.2%
19.1%
21 победа 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.9%
31.9%
19.2%
23 победы 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
2.26
1.75
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
76
67
Голов в среднем за матч
1.62
1.43
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|3
|0.5
|Кучарски Джейден
|2
|0.33
|Fabio da Silva2
|1
|0.17
|Мак Роберт
|1
|0.17
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|3
|0.5
|Цолаковски Стефан
|2
|0.33
|Божанич Оливер
|1
|0.17
|Биверс Марк
|1
|0.17
|Сусняр Александар
|1
|0.17
|Riley Warland
|0
|0
|Giordano Colli
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alen Stajcic
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
4
Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Перт Глори
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
9
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Брисбен Роар - Сидней 3:0
Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0
Перт Глори
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Результаты матчей
Сидней
Перт Глори
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сидней
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
13
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
24
33
24
15
15
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Сидней
|Лолли Джо
|3 (2)
|Брисбен Роар
|Милеуснич Никола
|3 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1