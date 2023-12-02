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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Сидней
3:2
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
33' Гол
Лолли Джо
2:0
44' Гол
Мак Роберт
50' Желтая карточка
Вуд Патрик
2:1
63' Гол
Таггарт Адам
3:1
89' Гол в свои ворота
Сусняр Александар
3:2
90' Гол
Божанич Оливер
90'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
15
Габриэл
Барбоза
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
16
Кинг
Джоэл
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
13
Вуд
Патрик
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
15
Сусняр
Александар
17
Карлуччо
Джеррод
20
Giordano
Colli
24
Божанич
Оливер
10
Хелифи
Салим
22
Таггарт
Адам
12
Иванович
Люк
Сидней
Перт Глори

История личных встреч

Сидней
Перт Глори

31 матч

93.5%
6.5%
29 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

67.7%
29%
3.3%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

47 матчей

61.7%
17%
21.3%
29 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.7%
36.2%
19.1%
21 победа 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.9%
31.9%
19.2%
23 победы 15 ничьих 9 побед

История матчей

4:1
2:2
0:2
1:2
1:0
1:1
2:0
0:0
1:3
0:0
1:0
3:1
1:2
2:3
6:0
2:0
3:0
0:3
1:4
4:1
КФ
0:2
4:0
1:2
0:0
0:3
1:3
1:2
2:1
2:1
1:0
2:1
2:2
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:4
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

2.26
1.75

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

76
67

Голов в среднем за матч

1.62
1.43

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 3 0.5
Кучарски Джейден 2 0.33
Fabio da Silva2 1 0.17
Мак Роберт 1 0.17
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 3 0.5
Цолаковски Стефан 2 0.33
Божанич Оливер 1 0.17
Биверс Марк 1 0.17
Сусняр Александар 1 0.17
Riley Warland 0 0
Giordano Colli 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 2 0
Стив Корика 1 0
Грант Райан 1 0
Брэттан Люк 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 2 0
Цолаковски Стефан 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alen Stajcic 1 0

Результаты матчей

Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
4
Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Перт Глори
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
9
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Брисбен Роар - Сидней 3:0
Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0
Перт Глори
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2

Результаты матчей

Сидней
Перт Глори

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сидней
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 6 4 2 0 10 - 4 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 1 1 14 - 7 10
5.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Сидней
 6 2 0 4 8 - 11 6
8.
Ньюкасл Джетс
 5 1 2 2 9 - 12 5
9.
Мельбурн Сити
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Перт Глори
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Централ Кост Маринерс
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
5.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Сидней
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
10.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Сидней Лолли Джо 3 (2)
Брисбен Роар Милеуснич Никола 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Мак Роберт бьет в цель!
  • 33'
    Г О О О О Л - Лолли Джо бьет в цель!
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