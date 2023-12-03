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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
2:2
Второй тайм: 85'
Мельбурн Виктори
0'
1:0
16' Гол
Куол Алоу
1:1
45' Гол
Форнароли Бруно
50' Желтая карточка
Балар Максимильен
1:2
52' Гол
Nishan Velupillay
56' Желтая карточка
Brian Kaltak
68' Желтая карточка
Родерик Миранда
2:2
71' Пенальти
Торрес Анхель

Ход матча

16'
Куол Алоу
1:0
45'
1:1
Форнароли Бруно
50'
Балар Максимильен
 
52'
1:2
Nishan Velupillay
(Бриммер Джейк)
56'
Brian Kaltak
 
57'
Jing Lual
Куол Алоу
 
57'
Christian Theoharous
William Wilson
 
62'
 
Rai IV
Тиг Райан
62'
 
Монге Фабиан
Бриммер Джейк
68'
 
Родерик Миранда
69'
 
Арзани Дэниел
Икономидис Крис
70'
Miguel Di Pizio
Marco Tulio1
 
71'
Торрес Анхель
2:2
77'
 
Фолами Бен
Franco Lino
77'
 
Joshua Inserra
Nishan Velupillay
79'
Mikael Rodrigues Brito
Роу Сторм
 
79'
Harrison Steele
Балар Максимильен
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Централ Кост Маринерс
Ничья
Мельбурн Виктори
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20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
28
William
Wilson
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
10
Marco
Tulio1
9
Куол
Алоу
11
Торрес
Анхель
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
14
Чапман
Коннор
21
Родерик
Миранда
28
Franco
Lino
22
Бриммер
Джейк
25
Тиг
Райан
7
Икономидис
Крис
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
10
Форнароли
Бруно
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
70.6%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы

45 матчей

22.2%
26.7%
51.1%
10 побед 12 ничьих 23 победы

Первый тайм

22.2%
46.7%
31.1%
10 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

24.4%
26.7%
48.9%
11 побед 12 ничьих 22 победы

История матчей

2:0
2:1
1:1
1:0
КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.45
1.22

Среднее время на гол

61
73

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

2.04
1.73

Среднее время на гол

44
52

Всего голов

79
66

Голов в среднем за матч

1.76
1.47

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

51
61

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куол Алоу 2 0.33
Роу Сторм 1 0.17
Brian Kaltak 1 0.17
William Wilson 1 0.17
Jing Lual 1 0.17
Торрес Анхель 1 (1) 0.17
Marco Tulio1 0 0
Смит Ноа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Jacob Farrell 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 7 (1) 1.17
Nishan Velupillay 2 0.33
Машаш Зинедин 1 0.17
Тиг Райан 1 0.17
Траоре Адама III 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0
Бриммер Джейк 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 1 1
Christian Theoharous 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Куол Алоу 1 0
William Wilson 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 2 1
Траоре Адама III 1 1
Rai IV 2 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Машаш Зинедин 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
8
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3
Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 6 4 2 0 10 - 4 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 1 1 14 - 7 10
5.
Мельбурн Виктори
 2:2 6 2 4 0 12 - 8 10
6.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Сидней
 6 2 0 4 8 - 11 6
8.
Ньюкасл Джетс
 5 1 2 2 9 - 12 5
9.
Мельбурн Сити
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Перт Глори
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Централ Кост Маринерс
 2:2 6 1 1 4 7 - 12 4
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
5.
Мельбурн Виктори
 2:2 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Централ Кост Маринерс
 2:2 4 1 1 2 7 - 7 4
10.
Сидней
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2:2 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
10.
Централ Кост Маринерс
 2:2 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 7
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Сидней Лолли Джо 3 (2)
Брисбен Роар Милеуснич Никола 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Централ Кост Маринерс
    Мельбурн Виктори
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