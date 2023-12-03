Тур: 6. Стадион: Industree Group Stadium.
2:2
Второй тайм: 85'
0'
1:0
16' ГолКуол Алоу
1:1
45' ГолФорнароли Бруно
50' Желтая карточкаБалар Максимильен
1:2
52' ГолNishan Velupillay
56' Желтая карточкаBrian Kaltak
68' Желтая карточкаРодерик Миранда
2:2
71' ПенальтиТоррес Анхель
Ход матча
16'
1:0
45'
1:1
52'
56'
68'
71'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
10
Marco
Tulio1
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
28
Franco
Lino
25
Тиг
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Marco Tulio1Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
17 Jing Lual
-
26 Brad Tapp
-
Главный тренер: Mark Jackson
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Franco LinoЗащитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
-
-
-
4 Rai IV
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
70.6%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы
45 матчей
22.2%
26.7%
51.1%
10 побед 12 ничьих 23 победы
Первый тайм
22.2%
46.7%
31.1%
10 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
24.4%
26.7%
48.9%
11 побед 12 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.45
1.22
Среднее время на гол
61
73
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
2.04
1.73
Среднее время на гол
44
52
Всего голов
79
66
Голов в среднем за матч
1.76
1.47
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
51
61
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куол Алоу
|2
|0.33
|Роу Сторм
|1
|0.17
|Brian Kaltak
|1
|0.17
|William Wilson
|1
|0.17
|Jing Lual
|1
|0.17
|Торрес Анхель
|1 (1)
|0.17
|Marco Tulio1
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Jacob Farrell
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|7 (1)
|1.17
|Nishan Velupillay
|2
|0.33
|Машаш Зинедин
|1
|0.17
|Тиг Райан
|1
|0.17
|Траоре Адама III
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|1
|1
|Christian Theoharous
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Brian Kaltak
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Куол Алоу
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|2
|1
|Траоре Адама III
|1
|1
|Rai IV
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Машаш Зинедин
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
8
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3
Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|5.
|2:2
|6
|2
|4
|0
|12 - 8
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|11.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|12.
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|5.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|10.
|2:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|7
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Сидней
|Лолли Джо
|3 (2)
|Брисбен Роар
|Милеуснич Никола
|3 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1