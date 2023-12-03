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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
2:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
16' Гол
Куол Алоу
1:1
45' Гол
Форнароли Бруно
49' Желтая карточка
Балар Максимильен
1:2
52' Гол
Nishan Velupillay
56' Желтая карточка
Brian Kaltak
68' Желтая карточка
Родерик Миранда
2:2
73' Пенальти
Торрес Анхель
90'+7
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
28
William
Wilson
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
10
Marco
Tulio1
9
Куол
Алоу
11
Торрес
Анхель
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
14
Чапман
Коннор
21
Родерик
Миранда
28
Franco
Lino
22
Бриммер
Джейк
25
Тиг
Райан
7
Икономидис
Крис
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
10
Форнароли
Бруно
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
70.6%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы

45 матчей

22.2%
26.7%
51.1%
10 побед 12 ничьих 23 победы

Первый тайм

22.2%
46.7%
31.1%
10 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

24.4%
26.7%
48.9%
11 побед 12 ничьих 22 победы

История матчей

2:0
2:1
1:1
1:0
КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.45
1.22

Среднее время на гол

61
73

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

2.04
1.73

Среднее время на гол

44
52

Всего голов

79
66

Голов в среднем за матч

1.76
1.47

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

51
61

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куол Алоу 2 0.33
Роу Сторм 1 0.17
Brian Kaltak 1 0.17
William Wilson 1 0.17
Jing Lual 1 0.17
Торрес Анхель 1 (1) 0.17
Marco Tulio1 0 0
Смит Ноа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Jacob Farrell 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 7 (1) 1.17
Nishan Velupillay 2 0.33
Машаш Зинедин 1 0.17
Тиг Райан 1 0.17
Траоре Адама III 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0
Бриммер Джейк 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 1 1
Christian Theoharous 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Куол Алоу 1 0
William Wilson 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 2 1
Траоре Адама III 1 1
Rai IV 2 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Машаш Зинедин 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
8
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
5
42%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3
Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 6 4 2 0 10 - 4 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 1 1 14 - 7 10
5.
Мельбурн Виктори
 6 2 4 0 12 - 8 10
6.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Мельбурн Сити
 2:0 6 2 1 3 8 - 12 7
8.
Сидней
 6 2 0 4 8 - 11 6
9.
Ньюкасл Джетс
 0:2 6 1 2 3 9 - 14 5
10.
Перт Глори
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Централ Кост Маринерс
 6 1 1 4 7 - 12 4
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
5.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Мельбурн Сити
 2:0 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 7 - 7 4
10.
Сидней
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ньюкасл Джетс
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Ньюкасл Джетс
 0:2 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
10.
Мельбурн Сити
 2:0 3 1 0 2 2 - 7 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 7
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Сидней Лолли Джо 3 (2)
Брисбен Роар Милеуснич Никола 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
    • 16'
      Г О О О О Л - Куол Алоу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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