Тур: 16. Стадион: Антон Малатинский.
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
8'
18
Шулек
Мартин
11
Азанго
Филип
27
Бернат
Ян
17
Паур
Якуб
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
39
Юнас
Мартин
22
Mario
Holly
10
Власко
Ян
25
Гази
Адам
34
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
20 Осени АзизНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Запасные игроки
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
29 Шпехар ДиноНападающий
-
-
-
-
-
-
19 Martin Masik
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Спартак Трнава
Скалица
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
1.33
Среднее время на гол
32
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.38
|Дюриш Михал
|5
|0.31
|Баинович Филип
|4
|0.25
|Офори Келвин
|2
|0.13
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.13
|Даниэл Эрик
|1
|0.06
|Стефаник Самуэль
|1
|0.06
|Желькович Адриан
|1
|0.06
|Ристовски Милан
|1
|0.06
|Бернат Ян
|1
|0.06
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.06
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаша Роман
|2
|0.13
|Daniel Smekal
|2
|0.13
|Матеёв Роберт
|2
|0.13
|Подгорин Оливер
|2
|0.13
|Яо Янн Майкл
|1
|0.06
|Denis Baumgartner
|1
|0.06
|Власко Ян
|1 (1)
|0.06
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Шулек Мартин
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Азанго Филип
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|4
|0
|Власко Ян
|2
|1
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Martin Masik
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Скалица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Спартак Трнава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Скалица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
15
5
Спартак Трнава
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Скалица
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
20
10
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
3
43%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
4
57%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
26
13
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
4
15%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
8
31%
5
38%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
3
12%
2
15%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0
Скалица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0
Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Скалица
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
87
312
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 12
|38
|2.
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|3.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|25 - 16
|31
|4.
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|6.
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|22 - 18
|25
|8.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|13 - 18
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|14 - 23
|17
|10.
|16
|3
|1
|12
|12 - 36
|10
|11.
|16
|0
|5
|11
|12 - 35
|5
|12.
|16
|0
|3
|13
|8 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|25 - 14
|21
|2.
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|8.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|10.
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|11.
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
|12.
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|15 - 8
|20
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|5.
|8
|4
|0
|4
|18 - 13
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|9.
|7
|0
|3
|4
|6 - 17
|3
|10.
|8
|1
|0
|7
|7 - 20
|3
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4