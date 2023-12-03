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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Спартак Трнава
0:0
Первый тайм: 23'
Скалица
0'
8' Желтая карточка
Власко Ян

Ход матча

8'
 
Власко Ян
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Спартак Трнава
Ничья
Скалица
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71
Такач
Доминик
18
Шулек
Мартин
24
Коштрна
Кристиан
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
11
Азанго
Филип
27
Бернат
Ян
17
Паур
Якуб
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
39
Юнас
Мартин
16
Матеёв
Роберт
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
10
Власко
Ян
25
Гази
Адам
34
Собчик
Алекс
Спартак Трнава
4-1-4-1
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Скалица

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
2:3
КС
2:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
1.33

Среднее время на гол

32
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азанго Филип 6 0.38
Дюриш Михал 5 0.31
Баинович Филип 4 0.25
Офори Келвин 2 0.13
Джуричин Марко 2 (1) 0.13
Даниэл Эрик 1 0.06
Стефаник Самуэль 1 0.06
Желькович Адриан 1 0.06
Ристовски Милан 1 0.06
Бернат Ян 1 0.06
Компан-Брезник Миха 1 0.06
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.13
Daniel Smekal 2 0.13
Матеёв Роберт 2 0.13
Подгорин Оливер 2 0.13
Яо Янн Майкл 1 0.06
Denis Baumgartner 1 0.06
Власко Ян 1 (1) 0.06
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 1
Шулек Мартин 3 0
Баинович Филип 3 0
Прохазка Роман 2 0
Микович Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Азанго Филип 2 0
Офори Келвин 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Дюриш Михал 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Коша Себастьян 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 4 0
Власко Ян 2 1
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Martin Masik 3 0
Алвес Дани 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Adam Krcik 2 0
Daniel Smekal 2 0
Mario Holly 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Скалица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Спартак Трнава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Скалица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

15
5
Спартак Трнава
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Скалица
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

20
10

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
3
43%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
4
57%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

26
13
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
4
15%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
8
31%
5
38%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
3
12%
2
15%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0
Скалица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0
Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Скалица

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
1
6
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
3
12
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 16 11 2 3 35 - 20 35
3.
Спартак Трнава
 0:0 16 9 4 3 25 - 16 31
4.
Железярне Подбрезова
 16 9 2 5 37 - 22 29
5.
ДАК
 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 16 7 4 5 22 - 18 25
8.
Скалица
 0:0 16 5 3 8 13 - 18 18
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 16 3 1 12 12 - 36 10
11.
Михаловце
 16 0 5 11 12 - 35 5
12.
Злате Моравце
 16 0 3 13 8 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 0:0 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 0:0 8 3 2 3 10 - 8 11
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 0:0 8 6 2 0 15 - 8 20
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Скалица
 0:0 8 1 2 5 6 - 11 5
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 7
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Власко Ян получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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