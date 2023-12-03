Тур: 16. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
1:2
Второй тайм: 50'
0'
0:1
25' ГолМудры Тимотей
1:1
31' ГолТолич Марко
1:2
38' ГолХриен Мартин
40' Желтая карточкаЖигмунд Марек
Ход матча
25'
0:1
31'
1:1
38'
1:2
40'
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
24
Толич
Марко
33
Куцка
Юрай
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
Слован Братислава
Ружомберок
35 матчей
88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
25.7%
2.9%
25 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
54 матча
57.4%
22.2%
20.4%
31 победа 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.6%
50%
20.4%
16 побед 27 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.3%
33.3%
20.4%
25 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.79
1.15
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.19
0.68
Среднее время на гол
75
132
Всего голов
81
49
Голов в среднем за матч
1.5
0.91
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 69%
Меньше 31%
17
23
Больше 43%
Меньше 57%
31
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
60
99
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|7 (1)
|0.44
|Стрелец Давид
|6
|0.38
|Барсегян Тигран
|6
|0.38
|Марчелли Нино
|5
|0.31
|Толич Марко
|4
|0.25
|Куцка Юрай
|2
|0.13
|Пощек Лукаш
|1
|0.06
|Змрхаль Яромир
|1
|0.06
|Ловат Лукас
|1
|0.06
|Кашия Гурам
|1
|0.06
|Абубакари Малик
|1
|0.06
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.19
|Домонкос Кристоф
|3
|0.19
|Хриен Мартин
|2
|0.13
|Шефчик Самуэль
|2
|0.13
|Лавринчик Самуэль
|2
|0.13
|Мудры Тимотей
|1
|0.06
|Бобчек Томаш
|1
|0.06
|Тучны Адам
|1
|0.06
|Бодя Мартин
|1
|0.06
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|4
|0
|Кашия Гурам
|3
|0
|Толич Марко
|1
|1
|Байрич Кенан
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Хриен Мартин
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Фрюхвальд Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ружомберок
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Слован Братислава
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
15
7
Слован Братислава
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ружомберок
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
18
7
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
3
43%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
34
15
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
5
15%
2
13%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
8
24%
5
33%
46-60
4
12%
3
20%
61-75
6
18%
2
13%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
31%
2
9%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
3
23%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0
Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2
Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0
Результаты матчей
Слован Братислава
Ружомберок
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
26
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
62
16
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
123
312
510
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|16
|12
|2
|2
|36 - 14
|38
|2.
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|3.
|16
|10
|3
|3
|27 - 16
|33
|4.
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|6.
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|22 - 18
|25
|8.
|2:1
|16
|5
|5
|6
|16 - 24
|20
|9.
|16
|5
|2
|9
|13 - 20
|17
|10.
|16
|3
|1
|12
|12 - 36
|10
|11.
|16
|0
|5
|11
|12 - 35
|5
|12.
|16
|0
|3
|13
|8 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|25 - 14
|21
|2.
|1:2
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|10.
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|11.
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
|12.
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 8
|20
|2.
|1:2
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|5.
|8
|4
|0
|4
|18 - 13
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|2:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 18
|6
|9.
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|10.
|8
|1
|0
|7
|7 - 20
|3
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6