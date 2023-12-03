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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Слован Братислава
1:2
Второй тайм: 50'
Ружомберок
0'
0:1
25' Гол
Мудры Тимотей
1:1
31' Гол
Толич Марко
1:2
38' Гол
Хриен Мартин
40' Желтая карточка
Жигмунд Марек

Ход матча

25'
0:1
Мудры Тимотей
(Лютеран Оливер)
31'
Толич Марко
1:1
38'
1:2
Хриен Мартин
40'
 
Жигмунд Марек
46'
Стрелец Давид
Абубакари Малик
 
46'
Барсегян Тигран
Марчелли Нино
 
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Слован Братислава
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82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
36
Ловат
Лукас
20
Канкава
Джаба
24
Толич
Марко
33
Куцка
Юрай
77
Чаврич
Александр
15
Абубакари
Малик
18
Марчелли
Нино
34
Фрюхвальд
Томаш
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
22
Симон
Габриэл
4
Лютеран
Оливер
28
Селески
Александер
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
14
Гладик
Ян
6
Мудры
Тимотей
30
Хриен
Мартин
Слован Братислава
4-3-3
Ружомберок
5-3-2

История личных встреч

Слован Братислава
Ружомберок

35 матчей

88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
25.7%
2.9%
25 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

54 матча

57.4%
22.2%
20.4%
31 победа 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.6%
50%
20.4%
16 побед 27 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.3%
33.3%
20.4%
25 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:1
К
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Голы

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.79
1.15

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.19
0.68

Среднее время на гол

75
132

Всего голов

81
49

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 69%
Меньше 31%
17
23
Больше 43%
Меньше 57%
31
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

60
99

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 7 (1) 0.44
Стрелец Давид 6 0.38
Барсегян Тигран 6 0.38
Марчелли Нино 5 0.31
Толич Марко 4 0.25
Куцка Юрай 2 0.13
Пощек Лукаш 1 0.06
Змрхаль Яромир 1 0.06
Ловат Лукас 1 0.06
Кашия Гурам 1 0.06
Абубакари Малик 1 0.06
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.19
Домонкос Кристоф 3 0.19
Хриен Мартин 2 0.13
Шефчик Самуэль 2 0.13
Лавринчик Самуэль 2 0.13
Мудры Тимотей 1 0.06
Бобчек Томаш 1 0.06
Тучны Адам 1 0.06
Бодя Мартин 1 0.06
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Гладик Ян 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 4 0
Кашия Гурам 3 0
Толич Марко 1 1
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Лавринчик Самуэль 4 0
Мрва Марио 2 1
Хриен Мартин 3 0
Лютеран Оливер 3 0
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Масло Ян 1 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Малы Матуш 1 0
Фрюхвальд Томаш 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ружомберок
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Слован Братислава
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

15
7
Слован Братислава
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ружомберок
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

18
7
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
3
43%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

34
15
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
5
15%
2
13%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
8
24%
5
33%
46-60
4
12%
3
20%
61-75
6
18%
2
13%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
31%
2
9%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
3
23%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0
Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2
Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Ружомберок

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
6
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
2
1.5
1
6
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
12
3
1.5
3
12
5
10
2.5
3
12
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:2 16 12 2 2 36 - 14 38
2.
Жилина
 16 11 2 3 35 - 20 35
3.
Спартак Трнава
 16 10 3 3 27 - 16 33
4.
Железярне Подбрезова
 16 9 2 5 37 - 22 29
5.
ДАК
 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 16 7 4 5 22 - 18 25
8.
Ружомберок
 2:1 16 5 5 6 16 - 24 20
9.
Скалица
 16 5 2 9 13 - 20 17
10.
Кошице
 16 3 1 12 12 - 36 10
11.
Михаловце
 16 0 5 11 12 - 35 5
12.
Злате Моравце
 16 0 3 13 8 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 1:2 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Ружомберок
 2:1 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
8.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 8 6 2 0 15 - 8 20
2.
Слован Братислава
 1:2 8 6 1 1 16 - 7 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Ружомберок
 2:1 8 1 3 4 8 - 18 6
9.
Скалица
 8 1 1 6 6 - 13 4
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 7
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Жигмунд Марек получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Г О О О О Л - Хриен Мартин бьет в цель!
  • 31'
    Г О О О О Л - Толич Марко бьет в цель!
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Слован Братислава
Ничья
Ружомберок
2.24
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5.40
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