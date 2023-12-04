  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Аль-Иттихад Джидда
1:1
Второй тайм: 68'
Сепахан
0'
1:0
14' Гол
Аль-Джамаан Салех
19' Желтая карточка
Фелипе Луис
45' Желтая карточка
Хамдалла Абдерразак
45' Желтая карточка
Дабо Брайан
1:1
48' Гол
Резаэян Рамин
68' Желтая карточка

Ход матча

14'
Аль-Джамаан Салех
1:0
19'
Фелипе Луис
 
45'
Хамдалла Абдерразак
 
45'
 
Дабо Брайан
48'
1:1
Резаэян Рамин
(Данешгар Мохаммад)
68'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Иттихад Джидда
Ничья
Сепахан
3.50
Реклама, betcity.ru
4.05
Реклама, pari.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аль-Маюф
Абдулла
13
Аль-Шанкити
Муханнад
5
Луис
Фелипе
26
Хегази
Ахмед
12
Аль-Хавсави
Закария
8
Фабиньо
Энрике
16
Аль-Гамди
Файсал
77
Аль-Джамаан
Салех
17
Аль-Сахафи
Марван
11
Жота
Серран
99
Хамдалла
Абдерразак
1
Ниазманд
Паям
9
Резаэян
Рамин
6
Дабо
Брайан
58
Данешгар
Мохаммад
18
Закипур
Милад
70
Моганлу
Шахрияр
66
Горбани
Мохаммад
10
Ахмадзаде
Фаршад
8
Карими
Мохаммад
14
Юсефи
Ария
5
Асади
Реза
Аль-Иттихад Джидда
4-2-3-1
Сепахан
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
Сепахан

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:3
ЛЧА
0:2
ЛЧА
4:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
0:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 3 0.5
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.33
Аль-Джамаан Салех 1 0.17
Камара Арун 1 0.17
Фабиньо Энрике 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Аль-Шанкити Муханнад 0 0
Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 4 0.67
Ахмадзаде Фаршад 2 0.33
Асади Реза 2 0.33
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 2 0.33
Хатир Аль Иса 2 (1) 0.33
Горбани Мохаммад 2 0.33
Данешгар Мохаммад 1 0.17
Моганлу Шахрияр 1 0.17
Карими Мохаммад 0 0
Джуниор Нильсон 0 0
Пахлаван Эхсан 0 0
Закипур Милад 0 0
Юсефи Ария 0 0

Карточки

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамдалла Абдерразак 2 0
Луис Фелипе 2 0
Канте Н'Голо 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0
Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммади Хади 0 1
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 0 1
Резаэян Рамин 1 0
Дабо Брайан 1 0
Ахмадзаде Фаршад 1 0
Джуниор Нильсон 1 0
Асади Реза 1 0
Ниазманд Паям 1 0
Юсефи Ария 1 0

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сепахан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Аль-Иттихад Джидда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сепахан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
10
Аль-Иттихад Джидда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сепахан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
15
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2
Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4
Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0
Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
Сепахан

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
9
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
9:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
9
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
Сепахан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1:1 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Сепахан
 1:1 6 3 2 1 16 - 7 11
3.
Аль-Кува Аль-Джавия
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
АГМК
 6 0 0 6 5 - 22 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1:1 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Сепахан
 1:1 3 2 0 1 10 - 3 6
4.
АГМК
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Сепахан
 1:1 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Аль-Кува Аль-Джавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
АГМК
 3 0 0 3 2 - 15 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейсали Амман Аль-Рашдан Низар 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Данешгар Мохаммад сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Резаэян Рамин бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Дабо Брайан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Хамдалла Абдерразак получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Иттихад Джидда
Ничья
Сепахан
3.50
Реклама, betcity.ru
4.05
Реклама, pari.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Аль-Иттихад Джидда 1:1 Сепахан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аль-Иттихад Джидда
Сепахан
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 