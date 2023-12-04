Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолАль-Джамаан Салех
19' Желтая карточкаФелипе Луис
45' Желтая карточкаХамдалла Абдерразак
45' Желтая карточкаДабо Брайан
1:1
48' ГолРезаэян Рамин
68' Желтая карточкаАль-Гамди Файсал
68' Желтая карточкаАсади Реза
2:1
69' ГолЖота Серран
88' Желтая карточкаНиазманд Паям
90' Желтая карточкаАль-Хавсави Закария
90'+8
Ход матча
14'
19'
45'
48'
68'
68'
69'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
290 Количество передач 484
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
26
Хегази
Ахмед
11
Жота
Серран
14
Юсефи
Ария
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хегази АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жота СерранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Камара АрунНападающий
-
52 Хаджи ТалалНападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсефи АрияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Ахмади АлиЗащитник
- Полузащитник
-
81 Шекари РезаПолузащитник
-
80 Саршох АршияПолузащитник
-
11 Резаи КавехНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
История личных встреч
Аль-Иттихад Джидда
Сепахан
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|3
|0.5
|Ромариньо Рикардо
|2 (1)
|0.33
|Жота Серран
|1
|0.17
|Аль-Джамаан Салех
|1
|0.17
|Камара Арун
|1
|0.17
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Аль-Шанкити Муханнад
|0
|0
Сепахан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|4
|0.67
|Ахмадзаде Фаршад
|2
|0.33
|Асади Реза
|2
|0.33
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|2
|0.33
|Хатир Аль Иса
|2 (1)
|0.33
|Горбани Мохаммад
|2
|0.33
|Данешгар Мохаммад
|1
|0.17
|Моганлу Шахрияр
|1
|0.17
|Карими Мохаммад
|0
|0
|Джуниор Нильсон
|0
|0
|Пахлаван Эхсан
|0
|0
|Закипур Милад
|0
|0
|Юсефи Ария
|0
|0
Карточки
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамдалла Абдерразак
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Ромариньо Рикардо
|1
|0
|Фархан Султан
|1
|0
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0
|Аль-Хавсави Закария
|1
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|0
Сепахан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асади Реза
|2
|0
|Ниазманд Паям
|2
|0
|Мохаммади Хади
|0
|1
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|0
|1
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Дабо Брайан
|1
|0
|Ахмадзаде Фаршад
|1
|0
|Джуниор Нильсон
|1
|0
|Юсефи Ария
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сепахан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Аль-Иттихад Джидда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сепахан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
10
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сепахан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
38%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2
Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4
Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0
Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1
Результаты матчей
Аль-Иттихад Джидда
Сепахан
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
9
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
9
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аль-Иттихад Джидда
Сепахан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
24
24
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|6
|3
|1
|2
|16 - 8
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|5 - 22
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 15
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Аль-Фейсали Амман
|Аль-Рашдан Низар
|1 2