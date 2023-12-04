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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Аль-Иттихад Джидда
2:1
Конец матча
Сепахан
0'
1:0
14' Гол
Аль-Джамаан Салех
19' Желтая карточка
Фелипе Луис
45' Желтая карточка
Хамдалла Абдерразак
45' Желтая карточка
Дабо Брайан
1:1
48' Гол
Резаэян Рамин
68' Желтая карточка
Аль-Гамди Файсал
68' Желтая карточка
Асади Реза
2:1
69' Гол
Жота Серран
88' Желтая карточка
Ниазманд Паям
90' Желтая карточка
Аль-Хавсави Закария
90'+8

Ход матча

14'
Аль-Джамаан Салех
1:0
19'
Фелипе Луис
 
45'
Хамдалла Абдерразак
 
45'
 
Дабо Брайан
48'
1:1
Резаэян Рамин
(Данешгар Мохаммад)
68'
Аль-Гамди Файсал
 
68'
 
Асади Реза
69'
Жота Серран
(Хамдалла Абдерразак)
2:1
71'
 
Резаи Кавех
Асади Реза
71'
 
Шекари Реза
Закипур Милад
71'
Аль-Абуд Абдулрахман
Аль-Шанкити Муханнад
 
76'
Хавсави Омар
Хегази Ахмед
 
77'
 
Хатир Аль Иса
Моганлу Шахрияр
83'
Камара Арун
Хамдалла Абдерразак
 
83'
Аль-Шамрани Фарах
Жота Серран
 
83'
Бамсауд Ахмед
Аль-Джамаан Салех
 
88'
 
Ниазманд Паям
90'
Аль-Хавсави Закария
 
90'
 
Пахлаван Эхсан
Ахмадзаде Фаршад
90'
 
Яздани Сиаваш Мохадам
Юсефи Ария

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 290 Количество передач 484
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аль-Маюф
Абдулла
13
Аль-Шанкити
Муханнад
5
Луис
Фелипе
26
Хегази
Ахмед
12
Аль-Хавсави
Закария
8
Фабиньо
Энрике
16
Аль-Гамди
Файсал
77
Аль-Джамаан
Салех
17
Аль-Сахафи
Марван
11
Жота
Серран
99
Хамдалла
Абдерразак
1
Ниазманд
Паям
9
Резаэян
Рамин
6
Дабо
Брайан
58
Данешгар
Мохаммад
18
Закипур
Милад
70
Моганлу
Шахрияр
66
Горбани
Мохаммад
10
Ахмадзаде
Фаршад
8
Карими
Мохаммад
14
Юсефи
Ария
5
Асади
Реза
Аль-Иттихад Джидда
4-2-3-1
Сепахан
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
Сепахан

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:3
ЛЧА
0:2
ЛЧА
4:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
0:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 3 0.5
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.33
Жота Серран 1 0.17
Аль-Джамаан Салех 1 0.17
Камара Арун 1 0.17
Фабиньо Энрике 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Аль-Шанкити Муханнад 0 0
Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 4 0.67
Ахмадзаде Фаршад 2 0.33
Асади Реза 2 0.33
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 2 0.33
Хатир Аль Иса 2 (1) 0.33
Горбани Мохаммад 2 0.33
Данешгар Мохаммад 1 0.17
Моганлу Шахрияр 1 0.17
Карими Мохаммад 0 0
Джуниор Нильсон 0 0
Пахлаван Эхсан 0 0
Закипур Милад 0 0
Юсефи Ария 0 0

Карточки

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамдалла Абдерразак 2 0
Луис Фелипе 2 0
Канте Н'Голо 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Аль-Хавсави Закария 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0
Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асади Реза 2 0
Ниазманд Паям 2 0
Мохаммади Хади 0 1
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 0 1
Резаэян Рамин 1 0
Дабо Брайан 1 0
Ахмадзаде Фаршад 1 0
Джуниор Нильсон 1 0
Юсефи Ария 1 0

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сепахан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Аль-Иттихад Джидда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сепахан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
10
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сепахан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
38%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2
Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4
Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0
Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
Сепахан

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
9
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
9
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
Сепахан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Сепахан
 6 3 1 2 16 - 8 10
3.
Аль-Кува Аль-Джавия
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
АГМК
 6 0 0 6 5 - 22 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Сепахан
 3 2 0 1 10 - 3 6
4.
АГМК
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Сепахан
 3 1 1 1 6 - 5 4
3.
Аль-Кува Аль-Джавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
АГМК
 3 0 0 3 2 - 15 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейсали Амман Аль-Рашдан Низар 1 2
Весь список
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