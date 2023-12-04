Тур: 6.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
24
Раад
Гассан
13
Атшу
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Раад ГассанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Атшу ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Тарик ХумамЗащитник
-
48 Ханун РусланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Раззак ШихабПолузащитник
-
10 Джасим АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Абого ФранкНападающий
-
Главный тренер: Qahtan Chathir
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Боаке МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Касымов Мирджалол
История личных встреч
Аль-Кува Аль-Джавия
АГМК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джасим Али
|4
|0.8
|Абдул-Рахим Моханнад
|1
|0.2
|Атшу Франко
|0
|0
|Байеш Ибрагим
|0
|0
АГМК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиясов Хуршид
|1
|0.14
|Рубен Суарес
|1
|0.14
|Хагназари Сиаваш
|1
|0.14
|Боаке Мартин
|1
|0.14
|Мирахмадов Миржахон
|1
|0.14
Карточки
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байеш Ибрагим
|2
|0
|Абдул-Амир Саад
|1
|0
|Атшу Франко
|1
|0
|Раад Гассан
|1
|0
|Ханун Руслан
|1
|0
|Эдуку Сэмпсон
|1
|0
|Корджи Аль Мустафа
|1
|0
АГМК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касимов Бахтиержон
|3
|0
|Рустамов Ойбек
|2
|0
|Комилов Акрамжон
|0
|1
|Боаке Мартин
|0
|1
|Касымов Миржамол
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АГМК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Аль-Кува Аль-Джавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АГМК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
1
1
Аль-Кува Аль-Джавия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АГМК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
6
18
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
4
22%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Шорта 2:2 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0
Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 2:1 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1 Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2
АГМК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АГМК - Насаф 1:1 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Бухара - АГМК 0:1 Насаф - АГМК 1:0
Сепахан - АГМК 9:0 АГМК - Турон 2:1 Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2 АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1
Результаты матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
АГМК
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Аль-Кува Аль-Джавия
АГМК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
32
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 19
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 12
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Кува Аль-Джавия - АГМК
Исход игры
Аль-Кува Аль-Джавия
83.6% (97)
Ничья
6% (7)
АГМК
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (51)
Меньше
52.34% (56)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
2:1 Аль-Кува Аль-Джавия
29.3% (34)
2:0 Аль-Кува Аль-Джавия
24.1% (28)
1:0 Аль-Кува Аль-Джавия
17.2% (20)
1:2 АГМК
6% (7)
3:0 Аль-Кува Аль-Джавия
5.2% (6)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:1 Аль-Кува Аль-Джавия
2.6% (3)
0:1 АГМК
1.7% (2)
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