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Добро пожаловать на матч заключительного тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, в котором "Аль-Кува Аль-Джавия" из Ирака примет узбекистанский АГМК. Обе команды уже не имеют шансов на выход в следующую стадию турнира, однако постараются завершить выступление на мажорной ноте. У хозяев на данный момент 7 баллов, так что важнее это будет для АГМК, который не набрал ни одного очка, проиграв во всех предыдущих пяти матчах. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.