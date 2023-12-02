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Тур: 6.
Аль-Кува Аль-Джавия
 
Позже
АГМК
Прогнозы 49
Аль-Кува Аль-Джавия 73.5% (36)
X 8.2% (4)
АГМК 18.4% (9)
Все прогнозы

История личных встреч

Аль-Кува Аль-Джавия
АГМК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Кува Аль-Джавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джасим Али 4 0.8
Абдул-Рахим Моханнад 1 0.2
Атшу Франко 0 0
Байеш Ибрагим 0 0
АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиясов Хуршид 1 0.14
Рубен Суарес 1 0.14
Хагназари Сиаваш 1 0.14
Боаке Мартин 1 0.14
Мирахмадов Миржахон 1 0.14

Карточки

Аль-Кува Аль-Джавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байеш Ибрагим 2 0
Абдул-Амир Саад 1 0
Атшу Франко 1 0
Раад Гассан 1 0
Ханун Руслан 1 0
Эдуку Сэмпсон 1 0
Корджи Аль Мустафа 1 0
АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касимов Бахтиержон 3 0
Рустамов Ойбек 2 0
Комилов Акрамжон 0 1
Боаке Мартин 0 1
Касымов Миржамол 1 0

Результаты матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АГМК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Аль-Кува Аль-Джавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АГМК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

1
1
Аль-Кува Аль-Джавия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АГМК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
4
22%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Шорта 2:2 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0
Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 2:1 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1 Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2
АГМК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АГМК - Насаф 1:1 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Бухара - АГМК 0:1 Насаф - АГМК 1:0
Сепахан - АГМК 9:0 АГМК - Турон 2:1 Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2 АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1

Результаты матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
АГМК

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Аль-Кува Аль-Джавия
АГМК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
2
1.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 4 3 1 0 15 - 3 10
2.
Аль-Иттихад Джидда
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Аль-Кува Аль-Джавия
 5 2 1 2 6 - 5 7
4.
АГМК
 5 0 0 5 3 - 19 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
АГМК
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Аль-Иттихад Джидда
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Аль-Кува Аль-Джавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
АГМК
 2 0 0 2 0 - 12 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Кува Аль-Джавия - АГМК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2023, осталось 2 дня 2 часа 56 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 49
    Аль-Кува Аль-Джавия 73.5% (36)
    X 8.2% (4)
    АГМК 18.4% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аль-Кува Аль-Джавия - АГМК онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Кува Аль-Джавия - АГМК

    Исход игры
    Аль-Кува Аль-Джавия
    73.5% (36)
    Ничья
    8.2% (4)
    АГМК
    18.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Кува Аль-Джавия
    38.8% (19)
    1:0 Аль-Кува Аль-Джавия
    18.4% (9)
    2:0 Аль-Кува Аль-Джавия
    10.2% (5)
    1:2 АГМК
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    3:0 Аль-Кува Аль-Джавия
    4.1% (2)
    0:1 АГМК
    4.1% (2)
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    Аль-Кува Аль-Джавия
    АГМК
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