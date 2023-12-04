Аль-Хиляль Эр-Рияд

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к азиатской Лиге чемпионов. В рамках поединка группового этапа 6-го тура турнира сойдутся лицом к лицу футболисты «» и «». Встреча состоится в Рияде, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!