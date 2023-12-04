Тур: 6.
Прогноз на матч от Liveresult
37
Буну
Яссин
96
Ричард
Майкл
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Бабаи ЭсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ахмади МахдиВратарь
- Защитник
-
55 Сейфи МерсадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ноно ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Аббас АлааНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмати Мехди
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Нассаджи Мазандаран
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|5
|1
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.2
|Малком Филипе
|1
|0.2
|Ричард Майкл
|1
|0.2
|Неймар
|1
|0.2
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.2
|Аль-Давсари Салем
|1
|0.2
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0.2
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.2
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.2
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
Нассаджи Мазандаран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азади Мохаммад Реза
|4
|0.8
|Хоссейни Эхсан
|1
|0.2
|Эсмаили Фаршид
|0
|0
|Замехран Хоссейн
|0
|0
|Аббаси Мохаммадреза
|0
|0
|Джанмалеки Мехди Амир
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Фарадж Салман
|0
|1
|Неймар
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0
Нассаджи Мазандаран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джанмалеки Мехди Амир
|1
|1
|Хардани Сабер
|0
|1
|Amir Houshmand
|0
|1
|Мохаммадзаде Вахид
|1
|0
|Абди Мехрдад
|1
|0
|Хоссейни Эхсан
|1
|0
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нассаджи Мазандаран
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Нассаджи Мазандаран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Нассаджи Мазандаран
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
4
57%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
14
6
2 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
7
50%
1
17%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0
Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4
Нассаджи Мазандаран
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Нассаджи Мазандаран - Зоб Ахан 1:2 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Тракторсази - Нассаджи Мазандаран 3:0
Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Нассаджи Мазандаран - Алюминиум 0:1 Малаван - Нассаджи Мазандаран 1:0 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Нассаджи Мазандаран - Санат Нафт 3:1 Нассаджи Мазандаран - Сирьян 0:1 Мес Рафсанжан - Нассаджи Мазандаран 1:1 Нассаджи Мазандаран - Пайкан 1:1 Нассаджи Мазандаран - Шафа 1:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Халидж 0:0 Эстеглал - Нассаджи Мазандаран 4:0 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Тракторсази - Нассаджи Мазандаран 1:0 Нассаджи Мазандаран - Хавадар 1:1
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Нассаджи Мазандаран
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Нассаджи Мазандаран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
14
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|4.
|5
|0
|0
|5
|0 - 15
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
97.4% (113)
Ничья
0.9% (1)
Нассаджи Мазандаран
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
28.7% (31)
Нет
71.3% (77)
Популярный счёт
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
37.1% (43)
3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
19.8% (23)
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
18.1% (21)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.8% (9)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
6.9% (8)
4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.7% (2)
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