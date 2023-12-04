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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 
Позже
Нассаджи Мазандаран
Прогнозы 115
Аль-Хиляль Эр-Рияд 97.4% (112)
X 0.9% (1)
Нассаджи Мазандаран 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Буну
Яссин
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
28
Канно
Мохамед
7
Аль-Фарадж
Салман
96
Ричард
Майкл
14
Аль-Хамдан
Абдулла
29
Аль-Давсари
Салем
11
Аль-Шехри
Салех
12
Хатир
Хоссейн
5
Голамалибейги
Саид
68
Хушманд
Амирмохаммад
3
Мохаммадзаде
Вахид
32
Хардани
Сабер
88
Бабаи
Эсмаил
6
Абди
Мехрдад
10
Замехран
Хоссейн
11
Рахмати
Гаед
Махмуд
77
Хоссейни
Эхсан
9
Азади
Мохаммад
Реза
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1
Нассаджи Мазандаран
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Нассаджи Мазандаран

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 1
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.2
Малком Филипе 1 0.2
Ричард Майкл 1 0.2
Неймар 1 0.2
Милинкович-Савич Сергей 1 0.2
Аль-Давсари Салем 1 0.2
Аль-Малки Абдуллела 1 0.2
Аль-Булаихи Али 1 0.2
Аль-Шехри Салех 1 0.2
Аль-Давсари Нассер 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Нассаджи Мазандаран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азади Мохаммад Реза 4 0.8
Хоссейни Эхсан 1 0.2
Эсмаили Фаршид 0 0
Замехран Хоссейн 0 0
Аббаси Мохаммадреза 0 0
Джанмалеки Мехди Амир 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 0 1
Неймар 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0
Нассаджи Мазандаран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джанмалеки Мехди Амир 1 1
Хардани Сабер 0 1
Amir Houshmand 0 1
Мохаммадзаде Вахид 1 0
Абди Мехрдад 1 0
Хоссейни Эхсан 1 0
Азади Мохаммад Реза 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нассаджи Мазандаран
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Нассаджи Мазандаран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Нассаджи Мазандаран
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
4
57%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
6
2 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
7
50%
1
17%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0
Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4
Нассаджи Мазандаран
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Нассаджи Мазандаран - Зоб Ахан 1:2 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Тракторсази - Нассаджи Мазандаран 3:0
Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Нассаджи Мазандаран - Алюминиум 0:1 Малаван - Нассаджи Мазандаран 1:0 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Нассаджи Мазандаран - Санат Нафт 3:1 Нассаджи Мазандаран - Сирьян 0:1 Мес Рафсанжан - Нассаджи Мазандаран 1:1 Нассаджи Мазандаран - Пайкан 1:1 Нассаджи Мазандаран - Шафа 1:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Халидж 0:0 Эстеглал - Нассаджи Мазандаран 4:0 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Тракторсази - Нассаджи Мазандаран 1:0 Нассаджи Мазандаран - Хавадар 1:1

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Нассаджи Мазандаран

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Нассаджи Мазандаран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 14 - 1 13
2.
Навбахор
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Нассаджи Мазандаран
 5 2 0 3 6 - 8 6
4.
Мумбаи Сити
 5 0 0 5 0 - 15 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Нассаджи Мазандаран
 3 1 0 2 3 - 6 3
4.
Мумбаи Сити
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Навбахор
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Нассаджи Мазандаран
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Мумбаи Сити
 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к азиатской Лиге чемпионов. В рамках поединка группового этапа 6-го тура турнира сойдутся лицом к лицу футболисты «Аль-Хиляль» и «Нассаджи». Встреча состоится в Рияде, на стадионе «Принс Фэсал Фад Стадиум».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2023, осталось 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
Аль-Хиляль Эр-Рияд 97.4% (112)
X 0.9% (1)
Нассаджи Мазандаран 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Нассаджи Мазандаран
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран

Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
97.4% (113)
Ничья
0.9% (1)
Нассаджи Мазандаран
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
28.7% (31)
Нет
71.3% (77)
Популярный счёт
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
37.1% (43)
3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
19.8% (23)
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
18.1% (21)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.8% (9)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
6.9% (8)
4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.7% (2)
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