Тур: 6.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
4
Тири
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
24
Стюарт
Грэг
22
Голбан
Игорь
31
Кермел
Лука
23
Джокич
Йован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
-
24 Стюарт ГрэгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
-
28 Чхикара АюшНападающий
- Нападающий
-
3 Valpuia
-
Главный тренер: Anthony Fernandes
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Голбан ИгорьЗащитник
-
31 Кермел ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джокич ЙованПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Самвел
История личных встреч
Мумбаи Сити
Навбахор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Навбахор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урунов Остон
|3
|0.5
|Абдуманнопов Дониёр
|2
|0.33
|Искандеров Джамшид
|1
|0.17
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.17
|Табатадзе Тома
|1
|0.17
|Голбан Игорь
|1
|0.17
|Абдухоликов Темурхуджа
|0
|0
|Исмаилов Аброрбек
|0
|0
|Юлдошев Иброхим
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Диас Хорхе
|3
|0
|Сингх Мехтаб
|1
|1
|Ван Нифф Юлл
|2
|0
|Бхеке Рахул
|1
|0
|Сингх Бипин
|1
|0
|Лаленгмавия
|1
|0
|Сингх Пратап Викрам
|1
|0
|Нонгтду Хален
|1
|0
Навбахор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлдошев Иброхим
|2
|1
|Иванович Филип
|3
|0
|Ахмедов Азимджон
|2
|0
|Болтабаев Джамшид
|1
|0
|Голбан Игорь
|1
|0
|Джокич Йован
|1
|0
|Исмаилов Аброрбек
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Навбахор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Мумбаи Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Навбахор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
4
Мумбаи Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Навбахор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
14
6
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
5
36%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0
Навбахор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Навбахор - Нефтчи Фергана 1:1 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0
Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1 Сурхон - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхон 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2 Навбахор - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - Навбахор 1:1
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Навбахор
Точный счет
0:2
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Навбахор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|4.
|5
|0
|0
|5
|0 - 15
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мумбаи Сити - Навбахор
Исход игры
Мумбаи Сити
16.4% (19)
Ничья
14.7% (17)
Навбахор
69% (80)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (41)
Меньше
62.04% (67)
Обе команды забьют
Да
46.3% (50)
Нет
53.7% (58)
Популярный счёт
0:2 Навбахор
29.3% (34)
1:2 Навбахор
19% (22)
1:1 Ничья
12.9% (15)
0:1 Навбахор
7.8% (9)
1:0 Мумбаи Сити
6.9% (8)
2:1 Мумбаи Сити
6.9% (8)
0:3 Навбахор
4.3% (5)
1:3 Навбахор
3.4% (4)
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