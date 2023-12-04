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Стоит сказать, что эта игра уже ничего не решает для "Мумбаи Сити", который проиграл все пять матчей и не забил ни одного гола, а вот "Навбахору" желательно одержать победу, чтобы увеличить свои шансы на выход в плей-офф со второго места.

