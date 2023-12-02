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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Мумбаи Сити
 
Позже
Навбахор
Прогнозы 48
Мумбаи Сити 25% (12)
X 22.9% (11)
Навбахор 52.1% (25)
Все прогнозы

История личных встреч

Мумбаи Сити
Навбахор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Навбахор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урунов Остон 3 0.5
Абдуманнопов Дониёр 2 0.33
Искандеров Джамшид 1 0.17
Яхшибоев Джасурбек 1 0.17
Табатадзе Тома 1 0.17
Голбан Игорь 1 0.17
Абдухоликов Темурхуджа 0 0
Исмаилов Аброрбек 0 0
Юлдошев Иброхим 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Диас Хорхе 3 0
Сингх Мехтаб 1 1
Ван Нифф Юлл 2 0
Бхеке Рахул 1 0
Сингх Бипин 1 0
Лаленгмавия 1 0
Сингх Пратап Викрам 1 0
Нонгтду Хален 1 0
Навбахор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлдошев Иброхим 2 1
Иванович Филип 3 0
Ахмедов Азимджон 2 0
Болтабаев Джамшид 1 0
Голбан Игорь 1 0
Джокич Йован 1 0
Исмаилов Аброрбек 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Навбахор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Мумбаи Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Навбахор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
4
Мумбаи Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Навбахор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

14
6
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
5
36%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0
Навбахор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Навбахор - Нефтчи Фергана 1:1 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0
Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1 Сурхон - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхон 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2 Навбахор - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - Навбахор 1:1

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Навбахор

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Навбахор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 14 - 1 13
2.
Навбахор
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Нассаджи Мазандаран
 5 2 0 3 6 - 8 6
4.
Мумбаи Сити
 5 0 0 5 0 - 15 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Нассаджи Мазандаран
 3 1 0 2 3 - 6 3
4.
Мумбаи Сити
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Навбахор
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Нассаджи Мазандаран
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Мумбаи Сити
 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мумбаи Сити - Навбахор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 56 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Мумбаи Сити 25% (12)
    X 22.9% (11)
    Навбахор 52.1% (25)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Мумбаи Сити - Навбахор онлайн

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    Прогнозы на матч Мумбаи Сити - Навбахор

    Исход игры
    Мумбаи Сити
    25% (12)
    Ничья
    22.9% (11)
    Навбахор
    52.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.64% (17)
    Меньше
    61.36% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    0:2 Навбахор
    20.8% (10)
    1:1 Ничья
    18.8% (9)
    1:2 Навбахор
    16.7% (8)
    1:0 Мумбаи Сити
    12.5% (6)
    2:1 Мумбаи Сити
    10.4% (5)
    0:1 Навбахор
    4.2% (2)
    0:3 Навбахор
    4.2% (2)
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    Мумбаи Сити
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