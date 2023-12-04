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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Аль-Садд
 
Позже
Насаф
Прогнозы 121
Аль-Садд 59.5% (72)
X 24.8% (30)
Насаф 15.7% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
55
Хазбави
Мохаммад
16
Хухи
Буалем
5
Сальман
Тарек
6
Отавио
Пауло
88
Урибе
Матеус
7
Ваад
Мохаммед
10
Аль-Хайдос
Хассан
11
Бунеджах
Багдад
51
Афиф
Акрам
35
Нематов
Абдувохид
2
Давронов
Алибек
28
Мухаммадиев
Шухрат
II
34
Насруллаев
Шерзод
5
Гайбуллаев
Голиб
7
Мозговой
Акмал
88
Станоевич
Марко
9
Сиддиков
Жавохир
77
Бозоров
Ойбек
17
Нуруллоев
Сухроб
19
Матеуш
Галиану
Аль-Садд
4-3-3
Насаф
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Садд
Насаф

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧА
3:1
ЛЧА
3:1
ЛЧА
1:1
ЛЧА
4:0
ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

37
150

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бунеджах Багдад 4 0.8
Плата Гонсало 2 0.4
Хухи Буалем 1 0.2
Юссеф Юссеф 1 0.2
Машааль Мустафа 1 0.2
Ваад Мохаммед 0 0
Асад Али 0 0
Афиф Акрам 0 0
Ро-Ро Педро Мигел 0 0
Отавио Пауло 0 0
Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амонов Азизбек 2 0.4
Aбдурахматов Зафармурод 2 0.4
Матеуш Галиану 2 0.4
Нуруллоев Сухроб 1 0.2
Станоевич Марко 1 0.2
Сиддиков Жавохир 0 0
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Бозоров Ойбек 0 0

Карточки

Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плата Гонсало 3 0
Отавио Пауло 3 0
Афиф Акрам 1 1
Хухи Буалем 1 0
Сальман Тарек 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Юссеф Юссеф 1 0
Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давронов Алибек 1 1
Насруллаев Шерзод 2 0
Aбдурахматов Зафармурод 2 0
Станоевич Марко 1 0
Сиддиков Жавохир 1 0
Гайбуллаев Голиб 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Мозговой Акмал 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0

Результаты матчей

Аль-Садд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насаф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Садд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
7
Аль-Садд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Насаф
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
4
50%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Садд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Шамаль 4:0 Аль-Шарджа - Аль-Садд 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:0 Аль-Садд - Аль-Мархия 5:0
Муайтер - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0 Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3
Насаф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0
Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0

Результаты матчей

Аль-Садд
Насаф

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
3:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Садд
Насаф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 5 3 1 1 8 - 4 10
2.
Аль-Шарджа
 5 2 2 1 3 - 3 8
3.
Аль-Садд
 5 2 1 2 9 - 5 7
4.
Аль-Фейсали Амман
 5 1 0 4 3 - 11 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Аль-Шарджа
 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Аль-Садд
 2 1 1 0 6 - 0 4
4.
Аль-Фейсали Амман
 2 1 0 1 2 - 1 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Аль-Садд
 3 1 0 2 3 - 5 3
3.
Аль-Шарджа
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Аль-Фейсали Амман
 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов АФК нас ждет интересное противостояние, "Аль-Садд" примет "Насаф". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Садд - Насаф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2023, осталось 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 121
Аль-Садд 59.5% (72)
X 24.8% (30)
Насаф 15.7% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Садд - Насаф

Исход игры
Аль-Садд
59.2% (71)
Ничья
25% (30)
Насаф
15.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
41.12% (44)
Меньше
58.88% (63)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
2:1 Аль-Садд
25% (30)
1:0 Аль-Садд
21.7% (26)
1:1 Ничья
21.7% (26)
2:0 Аль-Садд
7.5% (9)
1:2 Насаф
6.7% (8)
0:1 Насаф
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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