Тур: 6.
История личных встреч
Аль-Садд
Насаф
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
37
150
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бунеджах Багдад
|4
|0.8
|Плата Гонсало
|2
|0.4
|Хухи Буалем
|1
|0.2
|Юссеф Юссеф
|1
|0.2
|Машааль Мустафа
|1
|0.2
|Ваад Мохаммед
|0
|0
|Асад Али
|0
|0
|Афиф Акрам
|0
|0
|Ро-Ро Педро Мигел
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Насаф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амонов Азизбек
|2
|0.4
|Aбдурахматов Зафармурод
|2
|0.4
|Матеуш Галиану
|2
|0.4
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0.2
|Станоевич Марко
|1
|0.2
|Сиддиков Жавохир
|0
|0
|Нарзуллаев Дониёр
|0
|0
|Бозоров Ойбек
|0
|0
Карточки
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плата Гонсало
|3
|0
|Отавио Пауло
|3
|0
|Афиф Акрам
|1
|1
|Хухи Буалем
|1
|0
|Сальман Тарек
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Юссеф Юссеф
|1
|0
Насаф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давронов Алибек
|1
|1
|Насруллаев Шерзод
|2
|0
|Aбдурахматов Зафармурод
|2
|0
|Станоевич Марко
|1
|0
|Сиддиков Жавохир
|1
|0
|Гайбуллаев Голиб
|1
|0
|Бозоров Ойбек
|1
|0
|Мозговой Акмал
|1
|0
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Садд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насаф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Садд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
7
Аль-Садд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Насаф
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
4
50%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Садд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Шамаль 4:0 Аль-Шарджа - Аль-Садд 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:0 Аль-Садд - Аль-Мархия 5:0
Муайтер - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0 Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3
Насаф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0
Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0
Результаты матчей
Аль-Садд
Насаф
Точный счет
0:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
3:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аль-Садд
Насаф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
21
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
23
14
14
14
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|4.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
Прогнозы на матч Аль-Садд - Насаф
Исход игры
Аль-Садд
61.2% (30)
Ничья
22.4% (11)
Насаф
16.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (17)
Меньше
61.36% (27)
Обе команды забьют
Да
61.36% (27)
Нет
38.64% (17)
Популярный счёт
1:0 Аль-Садд
24.5% (12)
2:1 Аль-Садд
22.4% (11)
1:1 Ничья
20.4% (10)
1:2 Насаф
8.2% (4)
2:0 Аль-Садд
6.1% (3)
0:1 Насаф
4.1% (2)
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