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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Аль-Фейсали Амман
0:1
Второй тайм: 85'
Аль-Шарджа
0'
12' Желтая карточка
Аль-Рашдан Низар
0:1
34' Гол
Бен Арби Мохамед
40' Желтая карточка
Хассан Маджид
66' Желтая карточка
Маджид Рашид
72' Желтая карточка
Кайо
83' Красная карточка
83' Желтая карточка

Ход матча

12'
Аль-Рашдан Низар
 
34'
0:1
Бен Арби Мохамед
(Кайо V)
40'
 
Хассан Маджид
46'
Ид Халед
Аль-Клауб Мохаммад
 
46'
Хаддад Эхсан
Аль-Рашдан Низар
 
66'
 
Маджид Рашид
72'
 
Кайо
73'
Шайра Ахмед
Аль-Хаджи Ареф
 
73'
 
Аль-Маазми Фахад Дхари
Хассан Маджид
79'
 
Бавазир Халид
Бен Арби Мохамед
82'
Аль-Мансури Кусай
Аль-Рушади Хатем
 
83'
 
83'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейсали Амман
Ничья
Аль-Шарджа
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аттиа
Бани
Нуреддин
77
Аль-Клауб
Мохаммад
19
Ясин
Анас
Бани
5
Абу
Дахаб
Хусам
17
Аль-Аджалин
Салем
14
Аль-Рашдан
Низар
6
Аль-Самарне
Обайда
7
Аль-Шанайне
Амин
11
Аль-Хаджи
Ареф
91
Аль-Рушади
Хатем
20
Бани
Хани
Резик
26
Хабиб
Бен
Дарвиш
24
Маджид
Рашид
13
Аль-Шарджи
Салим
Султан
18
Джума
Ганим
Абдулла
15
Али
Салим
Абделазиз
88
Хассан
Маджид
10
Пьянич
Миралем
91
Марега
Мусса
11
Бен
Арби
Мохамед
27
Luan
Pereira
7
Кайо
V
Аль-Фейсали Амман
4-4-2
Аль-Шарджа
4-3-3

История личных встреч

Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейсали Амман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бани Хани Резик 1 0.17
Аль-Рушади Хатем 1 0.17
Аль-Хаджи Ареф 1 0.17
Абу Дахаб Хусам 0 0
Аль-Шарджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайо V 2 (1) 0.25
Марега Мусса 2 0.25
Luan Pereira 2 0.25
Бен Арби Мохамед 1 0.13
Абдулрахман Шахин 1 0.13
Камара Усман V 1 0.13
Пьянич Миралем 0 0

Карточки

Аль-Фейсали Амман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашдан Низар 2 1
Ясин Анас Бани 1 0
Аль-Самарне Обайда 1 0
Аль-Клауб Мохаммад 1 0
Аль-Рушади Хатем 1 0
Абу Дахаб Хусам 1 0
Аль-Хаджи Ареф 1 0
Аль-Шарджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хассан Маджид 2 1
Абдулбасит Мохаммад 3 0
Маджид Рашид 3 0
Джума Ганим Абдулла 2 0
Кайо V 2 0
Аль-Хосани Адель 0 1
Бен Арби Мохамед 1 0
Марега Мусса 1 0
Али Салим Абделазиз 1 0
Мелони Маркус 1 0
Камара Усман V 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Шарджа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Аль-Фейсали Амман
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аль-Шарджа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
4
Аль-Фейсали Амман
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аль-Шарджа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
10%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
4
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Джалиль 4:0 Аль-Наджма - Аль-Фейсали Амман 0:3
Аль-Ахли Амман - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0
Аль-Шарджа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Шарджа - Аль-Садд 0:2 Аль Батаех - Аль-Шарджа 3:3 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:1
Аль-Шарджа - Бани Яс 5:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 2:3 Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
2
5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1:1 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Аль-Шарджа
 1:0 6 3 2 1 4 - 3 11
3.
Аль-Садд
 1:1 6 2 2 2 10 - 6 8
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:1 6 1 0 5 3 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1:1 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Аль-Шарджа
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Аль-Садд
 1:1 3 1 2 0 7 - 1 5
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:1 3 1 0 2 2 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шарджа
 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Насаф
 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Аль-Садд
 1:1 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:1 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейсали Амман Аль-Рашдан Низар 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Весь список
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    • Судья начинает матч
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    Аль-Фейсали Амман
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    Аль-Фейсали Амман
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