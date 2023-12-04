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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Аль-Фейсали Амман
2:1
Конец матча
Аль-Шарджа
0'
12' Желтая карточка
Аль-Рашдан Низар
0:1
34' Гол
Бен Арби Мохамед
40' Желтая карточка
Хассан Маджид
66' Желтая карточка
Маджид Рашид
72' Желтая карточка
Кайо
80' Желтая карточка
Хабиб Бен Дарвиш
86' Желтая карточка
Аль-Маазми Фахад Дхари
1:1
90' Гол
Бани Хани Резик
90' Вторая желтая карточка
Маджид Рашид
90' Желтая карточка
Бани Хани Резик
90' Желтая карточка
Аттиа Бани Нуреддин
2:1
90' Гол
Камерги Рафик
91' Желтая карточка
Пьянич Миралем
91' Желтая карточка
Хаддад Эхсан
91' Вторая желтая карточка
Пьянич Миралем
91' Желтая карточка
Марега Мусса
90'+13

Ход матча

12'
Аль-Рашдан Низар
 
34'
0:1
Бен Арби Мохамед
(Кайо V)
40'
 
Хассан Маджид
46'
Ид Халед
Аль-Клауб Мохаммад
 
46'
Хаддад Эхсан
Аль-Рашдан Низар
 
66'
 
Маджид Рашид
72'
 
Кайо
73'
Шайра Ахмед
Аль-Хаджи Ареф
 
73'
 
Аль-Маазми Фахад Дхари
Хассан Маджид
79'
 
Бавазир Халид
Бен Арби Мохамед
80'
 
Хабиб Бен Дарвиш
82'
Аль-Мансури Кусай
Аль-Рушади Хатем
 
86'
 
Аль-Маазми Фахад Дхари
87'
Камерги Рафик
Аль-Шанайне Амин
 
90'
Бани Хани Резик
(Ид Халед)
1:1
90'
 
Маджид Рашид
90'
Бани Хани Резик
 
90'
 
Тальябуэ Себастьян
Luan Pereira
90'
 
Салех Салем
Аль-Маазми Фахад Дхари
90'
Аттиа Бани Нуреддин
 
90'
Камерги Рафик
2:1
91'
 
Пьянич Миралем
91'
Хаддад Эхсан
 
91'
 
Пьянич Миралем
91'
 
Марега Мусса

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 9
  • 0 Красные карточки 2
  • 486 Количество передач 353
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аттиа
Бани
Нуреддин
77
Аль-Клауб
Мохаммад
19
Ясин
Анас
Бани
5
Абу
Дахаб
Хусам
17
Аль-Аджалин
Салем
14
Аль-Рашдан
Низар
6
Аль-Самарне
Обайда
7
Аль-Шанайне
Амин
11
Аль-Хаджи
Ареф
91
Аль-Рушади
Хатем
20
Бани
Хани
Резик
26
Хабиб
Бен
Дарвиш
24
Маджид
Рашид
13
Аль-Шарджи
Салим
Султан
18
Джума
Ганим
Абдулла
15
Али
Салим
Абделазиз
88
Хассан
Маджид
10
Пьянич
Миралем
91
Марега
Мусса
11
Бен
Арби
Мохамед
27
Luan
Pereira
7
Кайо
V
Аль-Фейсали Амман
4-4-2
Аль-Шарджа
4-3-3

История личных встреч

Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейсали Амман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бани Хани Резик 2 0.33
Камерги Рафик 1 0.17
Аль-Рушади Хатем 1 0.17
Аль-Хаджи Ареф 1 0.17
Ид Халед 0 0
Абу Дахаб Хусам 0 0
Аль-Шарджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайо V 2 (1) 0.25
Марега Мусса 2 0.25
Luan Pereira 2 0.25
Бен Арби Мохамед 1 0.13
Абдулрахман Шахин 1 0.13
Камара Усман V 1 0.13
Пьянич Миралем 0 0

Карточки

Аль-Фейсали Амман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашдан Низар 2 1
Ясин Анас Бани 1 0
Аль-Самарне Обайда 1 0
Хаддад Эхсан 1 0
Аль-Клауб Мохаммад 1 0
Аль-Рушади Хатем 1 0
Бани Хани Резик 1 0
Абу Дахаб Хусам 1 0
Аттиа Бани Нуреддин 1 0
Аль-Хаджи Ареф 1 0
Аль-Шарджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджид Рашид 3 1
Хассан Маджид 2 1
Абдулбасит Мохаммад 3 0
Пьянич Миралем 1 1
Марега Мусса 2 0
Джума Ганим Абдулла 2 0
Кайо V 2 0
Аль-Хосани Адель 0 1
Бен Арби Мохамед 1 0
Хабиб Бен Дарвиш 1 0
Али Салим Абделазиз 1 0
Мелони Маркус 1 0
Аль-Маазми Фахад Дхари 1 0
Камара Усман V 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Шарджа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Аль-Фейсали Амман
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аль-Шарджа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
4
Аль-Фейсали Амман
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Аль-Шарджа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
10%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Джалиль 4:0 Аль-Наджма - Аль-Фейсали Амман 0:3
Аль-Ахли Амман - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0
Аль-Шарджа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Шарджа - Аль-Садд 0:2 Аль Батаех - Аль-Шарджа 3:3 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:1
Аль-Шарджа - Бани Яс 5:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 2:3 Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
4
1.5
2
6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 6 3 2 1 10 - 6 11
2.
Аль-Садд
 6 2 2 2 11 - 7 8
3.
Аль-Шарджа
 6 2 2 2 4 - 5 8
4.
Аль-Фейсали Амман
 6 2 0 4 5 - 12 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Аль-Фейсали Амман
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Аль-Шарджа
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Аль-Садд
 3 1 2 0 8 - 2 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Аль-Садд
 3 1 0 2 3 - 5 3
3.
Аль-Шарджа
 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Аль-Фейсали Амман
 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейсали Амман Аль-Рашдан Низар 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Хассан Маджид получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Кайо V сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Бен Арби Мохамед бьет в цель!
    • 12'
      Аль-Рашдан Низар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Фейсали Амман 2:1 Аль-Шарджа онлайн

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