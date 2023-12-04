Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаАль-Рашдан Низар
0:1
34' ГолБен Арби Мохамед
40' Желтая карточкаХассан Маджид
66' Желтая карточкаМаджид Рашид
72' Желтая карточкаКайо
80' Желтая карточкаХабиб Бен Дарвиш
86' Желтая карточкаАль-Маазми Фахад Дхари
1:1
90' ГолБани Хани Резик
90' Вторая желтая карточкаМаджид Рашид
90' Желтая карточкаБани Хани Резик
90' Желтая карточкаАттиа Бани Нуреддин
2:1
90' ГолКамерги Рафик
91' Желтая карточкаПьянич Миралем
91' Желтая карточкаХаддад Эхсан
91' Вторая желтая карточкаПьянич Миралем
91' Желтая карточкаМарега Мусса
90'+13
Ход матча
12'
34'
0:1
40'
66'
72'
80'
90'
1:1
90'
90'
90'
2:1
91'
91'
91'
91'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 9
-
0 Красные карточки 2
-
486 Количество передач 353
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
24
Маджид
Рашид
91
Марега
Мусса
27
Luan
Pereira
7
Кайо
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Халил МехдиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаддад ЭхсанПолузащитник
-
70 Шайра АхмедПолузащитник
-
22 Ид ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Karim Faraj
-
Главный тренер: Хайель Ахмад
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Маджид РашидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Марега МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Luan PereiraНападающий
-
7 КайоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хамад ФахадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Салех СалемНападающий
-
20 Mayed Muhsin
-
34 Ali Alhadidi
-
Главный тренер: Космин Олароиу
История личных встреч
Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Фейсали Амман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бани Хани Резик
|2
|0.33
|Камерги Рафик
|1
|0.17
|Аль-Рушади Хатем
|1
|0.17
|Аль-Хаджи Ареф
|1
|0.17
|Ид Халед
|0
|0
|Абу Дахаб Хусам
|0
|0
Аль-Шарджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайо V
|2 (1)
|0.25
|Марега Мусса
|2
|0.25
|Luan Pereira
|2
|0.25
|Бен Арби Мохамед
|1
|0.13
|Абдулрахман Шахин
|1
|0.13
|Камара Усман V
|1
|0.13
|Пьянич Миралем
|0
|0
Карточки
Аль-Фейсали Амман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашдан Низар
|2
|1
|Ясин Анас Бани
|1
|0
|Аль-Самарне Обайда
|1
|0
|Хаддад Эхсан
|1
|0
|Аль-Клауб Мохаммад
|1
|0
|Аль-Рушади Хатем
|1
|0
|Бани Хани Резик
|1
|0
|Абу Дахаб Хусам
|1
|0
|Аттиа Бани Нуреддин
|1
|0
|Аль-Хаджи Ареф
|1
|0
Аль-Шарджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маджид Рашид
|3
|1
|Хассан Маджид
|2
|1
|Абдулбасит Мохаммад
|3
|0
|Пьянич Миралем
|1
|1
|Марега Мусса
|2
|0
|Джума Ганим Абдулла
|2
|0
|Кайо V
|2
|0
|Аль-Хосани Адель
|0
|1
|Бен Арби Мохамед
|1
|0
|Хабиб Бен Дарвиш
|1
|0
|Али Салим Абделазиз
|1
|0
|Мелони Маркус
|1
|0
|Аль-Маазми Фахад Дхари
|1
|0
|Камара Усман V
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Фейсали Амман
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Шарджа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Аль-Фейсали Амман
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аль-Шарджа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
4
Аль-Фейсали Амман
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Аль-Шарджа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
100%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
10%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Джалиль 4:0 Аль-Наджма - Аль-Фейсали Амман 0:3
Аль-Ахли Амман - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0
Аль-Шарджа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Шарджа - Аль-Садд 0:2 Аль Батаех - Аль-Шарджа 3:3 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:1
Аль-Шарджа - Бани Яс 5:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 2:3 Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0
Результаты матчей
Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
62
24
26
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|4.
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|8 - 2
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Аль-Фейсали Амман
|Аль-Рашдан Низар
|1 2