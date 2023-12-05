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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Ахал
1:2
Первый тайм: 37'
Аль-Айн
0'
7' Желтая карточка
Лоулендо Джозана Эпифани
0:1
13' Пенальти
Рахими Суфиане
0:2
32' Пенальти
Ацили Омер
1:2
35' Гол
Тагаев Эльман

Ход матча

7'
 
Лоулендо Джозана Эпифани
13'
0:1
Рахими Суфиане
32'
0:2
Ацили Омер
35'
Тагаев Эльман
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахал
Ничья
Аль-Айн
54.62
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6.20
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2.17
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ахаллыев
Рустем
5
Башимов
Хакмухаммет
3
Союнов
Шохрат
71
Гелдиев
Атагельды
27
Гурбанов
Язгылык
30
Абдурахманов
Алибек
98
Ходжамаммедов
Довран
18
Умаров
Салим
10
Тагаев
Эльман
7
Диниев
Мейлис
9
Аннаев
Гурбан
17
Еиса
Халид
44
Джума
Саид
4
Али
Шакер
Мохаммед
3
Отонне
Куаме
40
Аль-Блоши
Халед
Али
8
Аль-Балуши
Мохаммед
13
Бармен
Ахмед
7
Ацили
Омер
20
Паласиос
Матиас
21
Рахими
Суфиане
99
Лоулендо
Джозана
Эпифани
Ахал
3-4-2-1
Аль-Айн
4-2-3-1

История личных встреч

Ахал
Аль-Айн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Ахал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагаев Эльман 3 (1) 0.5
Мередов Даянч 1 0.17
Абдурахманов Алибек 1 0.17
Башимов Хакмухаммет 0 0
Диниев Мейлис 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 5 0.83
Рахими Суфиане 4 (1) 0.67
Гамарра Алехандро 2 0.33
Отонне Куаме 2 0.33
Насименту Эрик 1 0.17
Аль-Балуши Халид 1 0.17
Халфан Исса 1 0.17
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0

Карточки

Ахал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагаев Эльман 2 0
Абдурахманов Алибек 2 0
Турсунов Фуркат 1 0
Гелдиев Ата 1 0
Мередов Даянч 1 0
Гурбанов Язгылык 1 0
Башимов Хакмухаммет 1 0
Умаров Салим 1 0
Равшанов Адылбек 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Отонне Куаме 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Ахал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Айн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Ахал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Айн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
8
Ахал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аль-Айн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
5
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ахал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахал - Энергетик Мары 3:1 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Энергетик Мары - Ахал 0:1 Ахал - Пахтакор 1:1
Ахал - Небитчи 2:2 Ахал - Ашхабад 2:1 Пахтакор - Ахал 3:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1
Аль-Айн
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1
Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1 Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3

Результаты матчей

Ахал
Аль-Айн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ахал
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2:1 6 5 0 1 17 - 9 15
2.
Пахтакор
 1:0 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Аль-Фейха
 0:1 6 2 0 4 8 - 10 6
4.
Ахал
 1:2 6 1 1 4 6 - 13 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Фейха
 0:1 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Аль-Айн
 2:1 3 2 0 1 9 - 6 6
3.
Пахтакор
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Ахал
 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2:1 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Пахтакор
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Аль-Фейха
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
4.
Ахал
 1:2 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Пахтакор Эркинов Хожимат 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейсали Амман Аль-Рашдан Низар 1 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Ахал
Ничья
Аль-Айн
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